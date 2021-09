Qui est derrière la croissance de Binance Smart Chain (BSC) ?

in

Le dernier rapport de Nansen sape la croyance selon laquelle les investisseurs particuliers étaient en grande partie responsables de la croissance rapide de Binance Smart Chain (BSC).

Plus précisément, selon le rapport publié par la firme de données Blockchain Nansen. Derrière le succès de la plateforme financière décentralisée de Binance, Binance Smart Chain (BSC). Il y a la contribution des gros commerçants, pas des petits investisseurs.

Essentiellement, les demandes de renseignements de Nansen contredisent la croyance selon laquelle le succès de BSC a été motivé par des investisseurs de détail à la recherche de frais de transaction moins élevés.

En fait, en proposant des transactions moins chères et plus rapides, BSC a gagné du terrain contre Ethereum. Depuis que les transactions sur Ethereum sont devenues plus chères.

Les grands investisseurs derrière la croissance de Binance Smart Chain (BSC)

Soit dit en passant, selon le rapport de Nansen, qui a tiré la conclusion des données Blockchain, y compris les adresses actives marquées comme de grands marchands. Et les transactions du Stablecoin contre valeur en BSC. Les Stablecoins d’une valeur d’au moins 1 million de dollars représentaient plus de 90% du volume total de Stablecoin en avril.

Après tout, en août, ils représentaient encore environ 30% et 40% du volume total des transactions de Stablecoin.

Volume de pièces stables en BSC. Source : Nansen

De même, les adresses que Nansen a qualifiées de « Smart Money » ont également montré un plus grand intérêt pour BSC. Jusqu’à 7,4% des fonds ont touché à la fois BSC et Ethereum, tandis que près de 50% des “Flash Boys” sont à la fois dans BSC et Ethereum.

Segments BSC et Ethereum « Smart Money ». Source : Nansen

Selon le rapport : « L’interaction avec Smart Money est l’un des indicateurs positifs possibles d’un certain projet ou protocole. Fait intéressant, même si certains considèrent BSC négativement, les données montrent qu’un nombre considérable d’adresses se sont infiltrées à la fois dans BSC et Ethereum.

Tarifs du gaz

Tout aussi important, un avantage concurrentiel de BSC par rapport à Ethereum est que le prix du gaz, ou plutôt le coût requis pour effectuer une transaction sur le réseau, est nettement moins cher.

En effet, le dernier rapport Nansen montre que Binance Smart Chain a traité dix fois plus de transactions qu’Ethereum à son apogée.

En fin de compte, selon le rapport de Nansen : « En moyenne, les tarifs du gaz dans BSC ne sont que de 10 à 20 % d’Ethereum. C’est ce qui a rendu BSC si attrayant, en particulier pour le marché de détail, ainsi que pour les développeurs qui n’ont pas à s’inquiéter des frais de transaction élevés affectant l’adoption.

Dans le graphique ci-dessous, nous pouvons voir que le nombre de transactions sur BSC est nettement plus élevé, environ 10 fois à son apogée contre Ethereum.

Taux de gaz en BSC par rapport à Ethereum. Source : Nansen

En conclusion, tout en soulignant le rôle que les investisseurs de grande valeur ont joué dans le succès de BSC, le rapport Nansen a également expliqué comment BSC ” évoluera et travaillera pour renforcer sa position sur le marché “.

Je me retire avec cette phrase de Benjamin Graham : « N’achetez pas avec optimisme, mais avec arithmétique.

