Qui est Dusan Vlahovic ? La sensation de frappe de la Fiorentina a déjà marqué sept buts en une mi-temps et a été surnommée «le nouveau Zlatan Ibrahimovic», mais son agent refuse de répondre aux appels d’Arsenal pour un transfert de 68 millions de livres sterling.

L’attaquant de la Fiorentina Dusan Vlahovic a suscité de nombreux intérêts en Premier League avec Arsenal, Tottenham et Liverpool, tous dans une course pour le signer.

Le joueur de 21 ans devient rapidement l’une des propriétés les plus en vogue du football alors qu’il continue de trouver le filet en Italie.

.

Vlahovic semble prêt pour un grand coup alors qu’il continue de marquer but après but

Vlahovic a suivi une campagne de 21 buts en championnat la saison dernière avec déjà huit buts pour La Viola ce trimestre et semble destiné à un gros coup d’argent.

Son contrat en Toscane expire en 2023 et la Fiorentina pourrait chercher à vendre avant le début de la saison prochaine ou risquer de le perdre gratuitement.

Mais pourquoi les meilleurs clubs européens sont-ils si désespérés de le signer ? talkSPORT.com examine de plus près…

Dusan Vlahovic : Profil

Né le 28 janvier 2000, le jeune attaquant s’est fait connaître sur la scène européenne lorsqu’il a percé dans sa Serbie natale à l’adolescence.

Vlahovic, surnommé « le nouveau Zlatan Ibrahimovic », a signé son premier contrat professionnel avec le Partizan Belgrade à l’âge de 15 ans.

Ce faisant, il est devenu le plus jeune joueur de tous les temps dans les livres du club et il est devenu leur plus jeune buteur lorsqu’il a marqué lors de sa cinquième apparition.

En 2017, la Fiorentina a signé un accord de pré-contrat avec le Partizan pour que Vlahovic rejoigne le club l’année suivante.

Vlahovic a marqué son premier but international lors de ses débuts complets lors d’une victoire 5-0 contre la Russie après avoir disputé trois apparitions sur le banc.

Il a marqué sept buts après être apparu comme remplaçant en seconde période lors de la victoire 11-0 de la Fiorentina sur l’équipe italienne de quatrième division Foligno cet été.

.

Vlahovic a été lié à un transfert en Premier League ou pourrait rester en Italie avec la Juve Dusan Vlahovic: Position

Vlahovic, un attaquant de métier, a souvent été comparé à Ibrahimovic au cours de sa jeune carrière et un ancien coéquipier affirme que le jeune lui-même a d’abord fait la comparaison entre les deux.

L’ancienne star de la Fiorentina Valeri Bojinov, qui a également passé du temps aux côtés de Vlahovic en Serbie, a conseillé au directeur sportif de l’époque, Pantaleo Corvino, de le signer.

« J’ai dit à Corvino de signer Vlahovic quand il avait 15 ou 16 ans », a déclaré Bojinov.

« Vlahovic était fou, vraiment fou. Il me disait : « Je suis un Zlatan Ibrahimovic de Belgrade, je jouerai pour les clubs les plus forts ».

« J’aimais son arrogance. Je pensais qu’il deviendrait un joueur fort.

Comme son idole Ibra, Vlahovic a les compétences d’un attaquant plus petit, tandis qu’à 6’2, il est également capable de s’appuyer sur sa taille et sa force à l’avance.

Vlahovic s’est surnommé le nouvel Ibrahimovic Dusan Vlahovic: Dernier transfert

Arsenal serait en tête de la course pour signer Vlahovic devant ses rivaux du nord de Londres, les Spurs, qui avaient été rebutés par son prix de 68 millions de livres sterling.

Une décision en janvier semblait être sur les cartes, mais les représentants du joueur ralentiraient maintenant les négociations avec les Gunners.

S’exprimant sur Sky Sport Italia, Gianluca Di Marzio a déclaré: « En janvier, c’est une opération impossible car la Fiorentina demande 80 millions d’euros (68,3 millions de livres sterling). En juin, la Juve est en lice ainsi que de nombreuses équipes.

« L’équipe la plus intéressée par Vlahovic pour janvier est Arsenal. Le club anglais a noué un dialogue plus que positif avec la Fiorentina et serait prêt à satisfaire les demandes du club de Viola pour parvenir à un accord.

« Le problème, c’est qu’Arsenal est incapable de parler aux agents du joueur, ils ne répondent pas au téléphone.

« Les Gunners veulent parler au garçon pour lui expliquer leur projet, mais ce manque de réponses rend impossible l’entrée en négociation. »

talkSPORT.com a révélé que les prétendants potentiels de la Juventus lorgnaient Anthony Martial de Manchester United s’ils ne parvenaient pas à faire atterrir Vlahovic.

Rex

Vlahovic a fait ses preuves en Italie mais la Premier League est un jeu de balle très différent Dusan Vlahovic : Qu’est-ce qui a été dit ?

L’entraîneur-chef de la Fiorentina, Vincenzo Italiano, a affirmé que les spéculations concernant le départ de son attaquant en janvier étaient loin de la réalité.

« Nous parlons d’un gars qui a marqué huit buts en 11 apparitions même si, lors de certains matchs, nous n’avons pas été en mesure de rendre le service correctement », a-t-il déclaré (via Football Italia).

« Je ne lis pas les journaux, j’ai entendu parler d’Arsenal, de Tottenham, de City, de la Juventus et de Milan.

« Ce ne sont que des rumeurs et pas trop crédibles pour moi, le gars est très concentré et il veut bien faire. »

Vlahovic a rejoint Erling Haaland en tant que l’un des quatre joueurs nés depuis 2000 à avoir marqué au moins 20 buts dans les cinq meilleures ligues européennes en avril.

Et l’international serbe ne fait aucun doute qu’il peut atteindre le même niveau que le Norvégien.

« Je le regarde et j’essaie de comprendre sa finition et comment il bouge », a déclaré Vlahovic à La Repubblica.

« Ensuite, je me concentre sur mes points forts et mes faiblesses. C’est peut-être présomptueux, mais avec de l’engagement, je peux y arriver aussi.