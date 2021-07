Qui est Dustin Poirier ? : le dernier bourreau de McGregor à l’UFC

Pour l’amateur occasionnel, Dustin Poirier il pouvait être un étranger ou simplement, en janvier, il était « le rival de McGregor ». Après l’UFC 257, son nom a transcendé plus … et c’est qu’il est le seul des 27 adversaires que l’Irlandais a eu à avoir réussi à le mettre KO. Pour ceux qui sont un peu plus posés, son nom était déjà familier, peut-être parce qu’il était l’avant-dernier rival de Khabib Nurmagomedov. Pendant ce temps, les grands fans savaient avant ce procès ce qui était une garantie de spectacle et que Je pourrais finir avec le bras levé, comme ce samedi, même si maintenant tout le monde est prévenu.

Poirier est né il y a 32 ans à Lafayette (Louisiane), mais il est d’origine française. Il a assisté et a lutté dans son lycée local de Northside, mais pendant une courte période. Il l’a laissé tomber en neuvième année parce qu’il était un enfant gênant. En tant que combattant, il a fait ses débuts très jeune : avec seulement 20 ans. Son début a été fulgurant. Il a remporté huit de ses neuf premiers combats et toutes ses victoires sont survenues avant la limite. Cette carte de visite l’a aidé venir à l’UFC à l’âge de 21 ans (C’était 22 seulement 18 jours après sa première).

Dans l’entreprise la plus importante au monde, il a eu une belle carrière, mais pendant de nombreuses années, quand il était sur le point de céder la place à un grand panneau d’affichage, il échouerait. Cela lui est arrivé en 2012, lors de son premier match stellaire (juste avant qu’il ne batte Max Holloway). L’année suivante, il a déposé une pétition contre Cub Swanson et après trois victoires, il a affronté McGregor en septembre 2014. Le duel était très attendu, mais l’Irlandais l’a déconnecté d’un tour. Il est revenu sur une autre bonne séquence (quatre victoires) et à nouveau Michael Johnson l’a arrêté.

Là, en 2017, ce fut son tournant. Il a réalisé une séquence de cinq victoires consécutives (entre-temps, il a eu un combat sans résultat contre Eddie Álvarez en raison d’un double genou de son adversaire) et contre des rivaux de haut niveau. Miller, Pettis, Gaethje, lvarez et Holloway pour le titre intérimaire. C’est ainsi que les portes de Khabib lui étaient ouvertes, qui venait d’être sanctionné pour les altercations contre McGregor. Il donne toujours un spectacle, mais le Russe était trop pour lui.

Maintenant, après avoir battu Dan Hooker en juin 2020 et McGregor en janvier 2021, il est l’un des poids légers les plus recherchés. En réalité, le titre aurait frappé à la porte sans le fait qu’une trilogie contre The Notorious s’est vendue plus. Le ‘Diamond’ est un combattant beaucoup plus mature et est conscient qu’une victoire de plus le placerait parmi les noms les plus pertinents de la catégorie et lui donnerait une blague contre Charles Oliveira. Il a déjà montré qu’il pouvait éliminer McGregor. L’environnement de l’Irlandais prévient qu’il est désormais “très concentré”. Reste à voir si le Diamant brille à nouveau.