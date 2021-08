Qui est Ella Bruning ? Rencontrez la 20e fille à jouer dans les Little League World Series ⋆ .

Les téléspectateurs des Little League World Series ont probablement déjà remarqué quelque chose à propos du receveur du Texas qui se différencie du reste des joueurs sur le terrain : une paire de nattes.

Ils appartiennent à Ella Bruning, le backstop de Wylie Little League d’Abilene, au Texas. Elle n’est que la 20e fille à avoir joué dans les Little League World Series et la seule sur le terrain en 2021. Et alors que Wylie poursuit sa course aux Little League World Series, Bruning sera probablement l’une des figures centrales du tournoi.

Voici ce que vous devez savoir sur Bruning :

Quel âge a Ella Bruning ?

Bruning a 12 ans. La Little League World Series n’autorise que les joueurs de 11 et 12 ans à participer au tournoi, à partir de 2019, lorsqu’elle a officiellement interdit aux joueurs de 13 ans de jouer dans des équipes sur le terrain.

Bruning entre dans l’histoire

Lorsque Wylie a affronté Washington lors du premier match des équipes du tournoi, Bruning a atteint un jalon que peu de gens ont jamais atteint : elle a terminé la victoire 6-0 avec deux coups sûrs et un point marqué, devenant ainsi la troisième fille de l’histoire de la LLWS à avoir un jeu multi-hit.

Elle n’était également que la septième fille à enregistrer un coup sûr dans un match.

«C’était vraiment bien, parce que ce n’était pas prévu, parce que je ne suis pas le meilleur frappeur. Ce sont mes deux premiers coups sûrs de la saison », a déclaré Bruning après le match. “Ne le dites à personne.”

Il n’y a pas non plus un long palmarès de filles attrapant dans les Little League World Series. Krissy Wendell en 1994 a été la première fille à jouer le poste dans le LLWS. La Russe Tatiana Maltseva est la dernière fille à s’habiller derrière l’assiette, lorsqu’elle l’a fait en 2001.

Les débuts passionnants de Bruning au LLWS lui ont valu les éloges d’un autre joueur de baseball historique. Mo’ne Davis, qui est devenue la première fille à remporter un match LLWS sur le monticule en 2014, a déclaré que cela avait été une expérience cool de voir plus de filles jouer dans la série mondiale de baseball, selon USA Today.

“Maintenant en 2019, et même avec Emma March pendant l’année où je jouais, voyant constamment plus de filles jouer, j’ai l’impression que cela devient plus normal, et elles sortent et elles se débrouillent”, a déclaré Davis. « C’est cool de voir (Bruning) faire de si grandes choses. Je l’encourage et j’espère qu’elle en fera un tournoi amusant et j’espère vraiment qu’elle l’appréciera, car c’est une expérience tellement amusante.

Polyvalence positionnelle

Bruning a déclaré à USA Today que lorsque son jeune frère Dillon a regardé le LLWS en 2014, elle s’est amusée à regarder Davis pitcher.

Cela pourrait expliquer pourquoi, en plus d’attraper, Bruning a une certaine expérience en aidant son équipe sur le monticule. Le rapport USA Today a déclaré que Bruning était devenue la première fille à participer au championnat régional du Sud-Ouest.

Et comme Davis, Bruning a également passé du temps à jouer au softball. USA Today a rapporté que Bruning jouait pour une équipe de softball locale, mais qu’il a cessé de participer au tournoi All-American pour être avec Wylie et aider l’équipe à atteindre les Little League World Series.

Mais tant qu’elle est à Williamsport, attendez-vous à voir Bruning derrière le plat. Elle a montré sa capacité à bloquer les emplacements dans la terre et à montrer la force de ses bras, ce qui a même attiré les éloges de la MLB.