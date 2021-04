Qui est-elle et pourquoi est-elle célèbre? ⋆ 10z viral

Danielle Bregoli a rejoint OnlyFans (Photo: . / Instagram)

Danielle Bregoli – également connue sous le nom de Bhad Bhabie – a récemment rejoint OnlyFans et a affirmé avoir battu le record de la plate-forme de médias sociaux en gagnant 1 million de dollars (723000 £) en seulement six heures.

La jeune fille de 18 ans – communément connue sous le nom de fille Cash Me Outside – semble déjà bien démarrer avec son compte, après avoir partagé une capture d’écran des revenus qu’elle aurait réalisés à ce moment-là, 1092 762,63 $ (790668,40 £).

« Pas mal pendant 6 heures, nous avons battu le f *** de ce record de fans », a-t-elle déclaré à propos de son exploit.

Danielle n’est que l’une des nombreuses stars à connaître un succès fructueux après s’être inscrite à OnlyFans.

Le service, qui est connu pour présenter des photos et des vidéos explicites, est également utilisé par d’autres célébrités, notamment Bella Thorne et Kerry Katona.

Mais qui est exactement Danielle et pourquoi est-elle célèbre? Voici tout ce que vous devez savoir.

Qui est Danielle Bregoli?

Danielle a établi une carrière de rap sous le nom de scène Bhad Bhabie (Photo: .)

Danielle Bregoli est une rappeuse, auteur-compositeur et personnalité Internet.

Elle est née le 26 mars 2003, après avoir récemment eu 18 ans.

Danielle est née et a grandi à Boynton Beach, en Floride, ses parents se séparant alors qu’elle n’était qu’un bébé.

Elle est séparée de son père, qui travaille comme adjoint au bureau du shérif du comté de Palm Beach en Floride.

Danielle a lancé sa carrière de rappeuse en 2017 en adoptant le nom de scène Bhad Bhabie.

Elle a sorti son premier single These Heaux en 2017, qui l’a vue appeler tous les « b *** hes » et « h ** s » qui l’ont croisée dans sa vie.

Après avoir sorti quelques autres singles, Bhad Bhabie a abandonné sa première mixtape 15 en 2018, du nom de son âge à l’époque.

Suite au succès de sa mixtape, elle a ensuite entamé sa première tournée mondiale, se produisant à travers les États-Unis ainsi que le Royaume-Uni et l’Australie.

Depuis lors, Bhad Bhabie a continué à sortir de nouveaux morceaux, avec son plus récent, Do It Like Me, sorti l’année dernière.

Danielle a également joué dans sa propre série de télé-réalité Snapchat (Photo: FilmMagic)

La musique mise à part, Danielle a également joué dans sa propre série de télé-réalité Snapchat, Bringing Up Bhabie, et a même lancé un accord d’approbation avec la marque de maquillage CopyCat Beauty en 2019.

Il semble qu’OnlyFans ne soit que son dernier mouvement de carrière, et si ses premiers revenus sont suffisants, ce sera forcément un succès pour elle.

Cependant, la carrière de Danielle ne l’a pas empêchée de s’impliquer dans des questions juridiques et, en 2017, elle a été condamnée à cinq ans de probation après avoir plaidé coupable à une série d’infractions. Cependant, sa probation a pris fin plus tôt que prévu en 2018 lorsqu’elle a embauché un nouvel avocat.

Pourquoi Danielle Bregoli est-elle célèbre et que signifie Cash Me Outside?

Danielle a pris de l’importance après qu’elle et sa mère, Barbara Ann, soient apparues dans un épisode de 2016 du Dr Phil dans un segment intitulé « Je veux abandonner ma fille de 13 ans qui a essayé de voler, de brandir des couteaux et de twerk. Encadrez-moi pour un crime ».

Lors de son apparition, Danielle a discuté de son comportement aux côtés de sa mère, qui comprenait le vol de la voiture d’un membre d’équipage alors que l’épisode était en cours de tournage.

Alors qu’elle devenait de plus en plus ennuyée par les réactions du public, Danielle a ensuite répondu avec sa phrase désormais célèbre: « Attrape-moi dehors, que diriez-vous de ça? », En les mettant au défi en plaisantant de se battre en dehors du studio.

Danielle a pris de l’importance après son apparition sur Dr Phil en 2016 (Photo: Dr Phil / YouTube)

En raison de son fort accent, on dirait qu’elle a dit: « Cash me ousside, how bow dah? »

Après son apparition dans la série, le dicton est devenu un mème viral, Danielle étant communément appelée la fille Cash Me Outside.

En savoir plus: actualités US Showbiz



«Cash me outside» donnera plus tard naissance à un single du même nom, enregistré par DJ Suede The Remix God. Cela a également conduit à une série de vidéos de danse sur YouTube.

Cependant, Danielle et sa mère ont par la suite poursuivi trois entreprises pour « violation de ses droits de propriété intellectuelle » pour avoir utilisé son slogan sans son consentement.

