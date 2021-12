Qui est Elon Musk, PDG de Tesla et Space X ?

Combien d’enfants Elon Musk a-t-il ?

À l’époque, Musk était marié depuis deux ans à Justine Wilson, une écrivaine en herbe qu’il avait rencontrée en Ontario.

Leur premier enfant, le Nevada, est décédé à 10 semaines du soi-disant syndrome de mort subite du nourrisson, une tragédie dont Musk a refusé de parler. Ils ont ensuite eu cinq autres enfants, des jumeaux et des triplés, par fécondation in vitro.

Elon Musk (. 464172224)

Huit ans après s’être mariés, ils ont divorcé, dans une séparation désordonnée de plusieurs millions de dollars. Six semaines plus tard, Musk a envoyé un texto à son ex-femme pour lui dire qu’il était fiancé à Talulah Riley, une actrice britannique de 14 ans sa cadette.

La fortune d’Elon Musk, PDG de Tesla et Space X

Après la vente de Paypal en 2002, Musk a fondé trois nouvelles sociétés : Tesla, SpaceX et une société d’énergie solaire appelée Solar City. Tesla semblait clairement être une entreprise chimérique : une entreprise de voitures électriques dans un pays accro à l’essence. Actuellement, sa fortune s’élève à 297 milliards de dollars.

En 2010, Tesla est devenu le premier constructeur automobile américain à entrer en bourse depuis Ford en 1956. En tant que co-fondateur et PDG de Tesla, Elon dirige la conception de produits, l’ingénierie et la fabrication de véhicules électriques, de batteries et de produits. l’énergie solaire dans le monde.

En 2016, Tesla est devenue la première entreprise d’énergie durable intégrée verticalement au monde, grâce à l’acquisition de SolarCity, le principal fournisseur de systèmes d’énergie solaire aux États-Unis, et en 2017, elle a dépassé cette dernière et General Motors pour devenir, pour une courte durée, time, le constructeur automobile le plus valorisé du pays.