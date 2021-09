Qui est Emma Raducanu ? La finaliste “intrépide” de l’US Open qui a la gloire du Grand Chelem en ligne de mire et un prix de 1,8 million de livres sterling à réclamer si elle peut battre sa compatriote adolescente Leylah Fernandez

in

Emma Raducanu est à un match de s’annoncer comme l’une des stars de l’élite du tennis.

La jeune femme de 18 ans a fait sensation depuis son entrée en scène en 2021 avec ses performances à la fois à Wimbledon et à l’US Open, attirant de nombreux éloges de la part des sportifs.

Le jeune est un phénomène et n’est qu’une victoire de la grandeur sportive britannique

Le jeu britannique attendait qu’une nouvelle star succède à Andy Murray et à Raducanu, les fans semblent avoir un nom à encourager au cours des prochaines années.

La forme récente de Raducanu de l’autre côté de l’Atlantique l’a amenée jusqu’à la finale à Flushing meadows où elle affrontera Leylah Fernandez pour un tir à la gloire du Grand Chelem.

Une star est sans doute née mais qui est cette passionnante jeune star ? Nous allons jeter un coup d’oeil…

Né à Toronto

Raducanu est né le 13 novembre 2002 à Toronto, Canada, d’un père roumain et d’une mère chinoise.

Après avoir déménagé en Angleterre à l’âge de deux ans, elle a commencé le tennis à l’âge de cinq ans tout en fréquentant la Grammar School de Bromley où elle a obtenu un A * en mathématiques et un A en économie.

Cependant, à l’âge de 16 ans, elle a pris la décision de devenir joueuse de tennis professionnelle.

Raducanu a été superbe à Wimbledon plus tôt cette année

Elle n’a cessé de se renforcer depuis la star émergente

Après s’être fait un nom avec une apparition avec un joker à l’Open WTA de Nottingham, Raducanu a fait ses débuts dans le tableau principal du Grand Chelem en tant que participante joker au championnat de Wimbledon 2021.

C’est là qu’elle s’est qualifiée pour le quatrième tour de la compétition avec des victoires sur Vitalia Diatchenko et Marketa Vondrousova aux deux premiers tours avant de battre Sorana Cirstea pour devenir la plus jeune Britannique à atteindre les 16 derniers de l’ère ouverte.

Bien qu’elle ait été éliminée au quatrième tour par Ajla Tomljanovic après avoir pris sa retraite en raison de difficultés respiratoires, Raducanu a vu son classement passer de 338 dans le monde à 186.

Elle a ensuite atteint la finale des tournois WTA 125 à Chicago où elle a perdu contre Clara Tauson, mais malgré la déception, cela a porté son classement à 150 dans le monde.

Raducanu devrait être un vainqueur du Grand Chelem et a une chance à Flushing Meadows à l’US Open

Raducanu s’est vraiment annoncée comme une future star avec ses performances à l’US Open 2021.

Après avoir progressé dans les qualifications à Flushing Meadows, New York., le joueur de 18 ans non classé a battu Stefanie Voegele, Zhang Shuai et Sara Sorribes Tormo lors des trois premiers tours de la compétition pour affronter Shelby Rogers au quatrième tour. .

Raducanu s’est qualifiée pour les quarts de finale avec une victoire 6-2, 6-1 sur la star du tennis américain, préparant un affrontement en huitièmes de finale avec la championne olympique Belinda Bencic qu’elle a remportée en deux sets pour devenir la première qualification à atteindre le les quatre derniers de l’US Open.

La jeune femme de 18 ans a ensuite de nouveau défié les attentes avec une victoire sur Maria Sakkori pour s’assurer une place en finale de l’US Open où elle affrontera Leylah Fernandez à Flushing Meadows samedi pour avoir une chance de remporter un titre du Grand Chelem.

À gagner, le prestige évident qui accompagne le fait de remporter un trophée, mais aussi un beau prix de 1,8 million de livres sterling.

Le match sera également la première finale de l’US Open entre adolescents depuis Serena Williams contre Martina Hingis en 1999.

Raducanu a peu de temps pour apprécier son exploit historique avec son match le plus important à venir Qu’est-ce qui a été dit ?

L’ancienne star britannique Annabel Croft a déclaré à talkSPORT: “Les gens sont surpris de la rapidité avec laquelle cela s’est produit.

«Normalement, lorsque vous passez des juniors et que vous passez ensuite à travers les différents niveaux d’événements à la tournée principale, il faut un peu d’ajustement.

«Elle est sortie et a bombardé ses adversaires en seulement une heure sur un court en jouant au tennis sensationnel.

«Elle a l’air très sûre sur tous les coups au sol, elle est très agressive et sort des blocs très rapidement et cela précipite les adversaires et pénètre très rapidement dans leur psyché car cela donne le ton du match.

Raducanu doit affronter Leylah Fernandez, 19 ans, pour remporter l’US Open

«Elle est très forte mentalement et a une très belle disposition et un calme, un beau sourire qui engage toute la foule.

«Elle est déjà devenue incroyablement populaire en Amérique.

« Le monde est son huître. On n’aime jamais mettre un chiffre dessus, mais j’ai l’impression que c’est illimité. Je la vois remporter des titres du Grand Chelem et être au sommet du jeu.

« Le tennis féminin a l’air fantastique en ce moment, il y a beaucoup de jeunes qui se démarquent qui sont toutes très bonnes et ont des styles et des personnalités différentes.

«Nous allons avoir beaucoup d’affrontements et de rivalités de poids lourds à espérer, mais j’ai l’impression qu’elle a tout.

« Elle me rappelle, non pas son jeu mais son esprit de compétition, Andy Murray quand nous l’avons vu pour la première fois quand il était adolescent.

Fernandez s’est avéré populaire auprès du public de l’US Open et a battu Naomi Osaka en route vers la finale

“Quand il a eu le mors entre les dents, il ne s’est pas incliné devant ses adversaires et elle a une force de caractère très similaire lorsqu’elle joue.”

Judy Murray a fait ses propres éloges, déclarant à talkSPORT: «C’est tout simplement incroyable, c’est un conte de fées.

«La première fois que je l’ai rencontrée, c’était lorsque je dirigeais une équipe d’entraînement féminine des moins de 10 ans au National Tennis Centre de Londres et qu’elle était l’une des joueuses, elle devait avoir neuf ou dix ans à ce moment-là.

« Ce qui m’a impressionné à l’époque, c’est qu’elle posait beaucoup de questions, elle était très intelligente et très bonne, elle se concentrait très bien et à cet âge ce n’est pas si facile souvent pour les enfants.

«Je ne l’ai pas tellement vue dans les années qui ont suivi, mais elle était toujours là et a continué à se concentrer, non seulement sur son tennis, mais aussi sur sa scolarité – en juin, elle passait son A-Level.

«Elle n’est pas tout à fait sortie de nulle part, mais à cette échelle d’événement, elle est sortie de nulle part, c’est sûr.

« Elle ne s’attendait pas à passer au travers, mais regardez ce qu’elle a fait, elle n’a pas lâché un set, c’est absolument incroyable !

«Elle a vraiment captivé l’imagination, pas seulement avec son tennis, mais avec la façon dont elle s’y prend, elle a ce merveilleux sourire et une personnalité vraiment attachante, alors elle a vraiment fait irruption dans notre conscience.

«Elle sera formidable pour le tennis dans ce pays, en particulier pour le tennis féminin.

“Elle est intrépide, elle n’a rien à perdre et elle s’est dit elle-même, elle est là pour en profiter, elle est sur la plus grande scène du monde.”