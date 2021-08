Qui est expulsé ce soir, Whitney ou Hannah ?

Dans l’épisode de mercredi soir de Big Brother, Christian a remporté le pouvoir de veto. Il a choisi de garder ses nominations les mêmes, ce qui signifie que Hannah ou Whitney seront expulsées jeudi soir. Qui sera expulsé ? Même si l’expulsion n’avait pas encore eu lieu, la dynamique actuelle de la maison jette beaucoup de lumière sur la façon dont l’épisode se déroulera.

Lorsqu’il s’agit d’expulser Hannah ou Whitney, il est plus que probable que Whitney obtiendra la botte. Bien que cela ne soit pas gravé dans le marbre tant que l’hôte Julie Chen Moonves ne partagera pas le décompte final des votes, Hannah a tout simplement plus de soutien dans la maison que Whitney. Hannah fait partie de l’alliance Cookout, qui comprend également Derek F., Azah, Xavier, Tiffany et Kyland. Elle a également un lien étroit avec son coéquipier Aces, Derek X. Compte tenu de tout le soutien qu’elle a parmi les différents groupes de la maison, Hannah aura probablement du mal à obtenir suffisamment de votes pour rester.

Mais, il y a une autre grande raison pour laquelle Whitney sera probablement celle qui sera expulsée jeudi soir. Comme établi précédemment, les Kings (Alyssa, Christian, Sarah Beth, Xavier), Queens (Tiffany, Kyland et Claire) et le seul As du groupe, Derek X., ont une alliance Royal Flush. Au cours de leur discussion sur qui devrait être la cible de la semaine, les Kings et les Queens ont pesé les avantages de garder Hannah ou Whitney. Même si un membre de l’équipe des Kings, Sarah Beth, était catégorique sur le fait de faire d’Hannah la cible, les membres du Cookout qui sont également dans le Royal Flush (Tiffany, Xavier et Kyland) ont réussi à éloigner la cible d’Hannah.

De plus, Hannah a également eu une excellente conversation avec Christian avant de faire ses nominations. Elle n’a peut-être pas pu s’empêcher d’aller au bloc, mais leur discussion les a certainement aidés à nouer une relation plus étroite en ce qui concerne le jeu. En conséquence, Christian a partagé que sa principale cible pour cette semaine était Whitney. Étant donné que Whitney ne fait partie d’aucune de ces alliances et qu’elle n’a personne d’autre qui se bat pour elle, elle sera probablement la prochaine à être expulsée.

La prochaine personne expulsée de Big Brother deviendra la quatrième personne expulsée de la maison. Au cours des semaines précédentes, les invités ont expulsé Travis, Frenchie et Brent dans cet ordre. Qui deviendra cette quatrième personne expulsée et la première femme éliminée du match ? Vous devrez vous connecter jeudi soir à 20 heures sur CBS pour le savoir. Divulgation : PopCulture appartient à ViacomCBS Streaming, une division de ViacomCBS.