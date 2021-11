Instagram a explosé avec des clips de « Fake Drake » jouant dans des clubs de Miami. Qui est-il?

Le 31 octobre, Akademiks a partagé deux vidéos montrant « Fake Drake » jouant des chansons de Drake dans un club de Miami. Le premier clip montre « Trophies » en cours de lecture, tandis que « Way 2 Sexy » est en cours de lecture dans le prochain clip. Alors qui est Fake Drake ? Il a pris le micro pour informer les gens.

« Est-ce vraiment Drizzy ? Non, tu as le vertige », a-t-il déclaré à une foule au club de Miami. « Je viens de Toronto. Je suis venu ici il y a six jours et j’ai explosé. Tory Lanez m’a posté dans sa story. Donc, nous ridin’ cette merde, tout cela fait partie du plan de Dieu », dit l’homme. Le vrai nom de l’homme de 22 ans est Izzy.

Il dit qu’il est en tournée en tant que « Fake Drake » maintenant, en raison de la popularité de ces clips sur Instagram. « Je suis en tournée, j’ai des événements musicaux auxquels je dois me présenter », a déclaré Fake Drake à No Jumper.

« Les gens m’ont envoyé un DM en disant : « Hé, vous voulez venir à mon événement parce que je ne peux pas payer Drake – il est trop cher. Je te paierai 5 000 $ juste pour venir. Ils paient mon Airbnb, ils paient le vol, ils branchent tout.

Le doppelganger dit qu’il a l’approbation du vrai Drake, bien que sa source soit plutôt douteuse. Selon lui, un joueur professionnel de Vegas qui connaît Drake lui a demandé ce qu’il pensait du doppelganger courant et en tournée sous le nom de Fake Drake.

« Il est entré en contact avec Drake, et Drake a simplement dit: » Cela ne me dérange pas, cela ne m’affecte pas. Laissez le gars prendre son sac. Cela ne m’affecte pas. Si vous pensez que ça va mal tourner si vous le publiez et tout, gardez la paix.

Izzy ajoute : « Je suis juste humble ; Je fais mon truc. J’ai des enfants, je fais ça pour ma famille.