Qui est finalement le meilleur acteur de Selling Sunset ?

Tout le monde a un agent immobilier préféré de Selling Sunset. Et maintenant, avec le nombre de saisons et la façon dont nous pensons que nous connaissons tous les acteurs de fond en comble, vous pouvez vraiment diviser une pièce avec vos opinions. J’ai perdu des amis en disant aux gens qu’une infime partie de moi pense toujours que Christine Quinn sera pour toujours une reine, malgré les accusations selon lesquelles elle aurait menti cette saison. Il est donc maintenant temps de mettre fin à la discussion une fois pour toutes, c’est plus important que n’importe quelle élection que vous ferez jamais – il est temps de voter pour la meilleure personne dans le casting de Selling Sunset. Un roi ou une reine du groupe Oppenheim.

Voici un petit aperçu de toutes les filles, et vous pouvez voter en bas.

Christine Quinn

Christine est la reine de nos cœurs depuis le premier jour. Une force avec laquelle il faut compter, la seule femme qui peut sortir avec certains des one-liners qu’elle fait, vêtue de ses talons de strip-teaseuse et de boucles d’oreilles Balenciaga. Elle ne prend aucune merde, est impitoyable, respire le drame et est le rêve de tous les producteurs de télévision.

Chrishell Stause

Chrishell est, dans le monde de Selling Sunset, l’opposé de Christine. C’est votre fille gentille et souriante typique. Un bon ami, sur qui on peut toujours compter, et un rayon de soleil au bureau. Elle est juste très, très gentille. Tout le monde a besoin d’un ami comme Chrishell.

Marie Fitzgerald

Mary travaille dur et est sensée. Elle est l’épaule de tout le monde sur laquelle pleurer. Un peu maman du groupe, mais indéniablement un bon moment aussi. Oui, elle met la tête dans le drame et s’implique, mais réussit toujours d’une manière ou d’une autre à être celle qui a l’air d’être la plus pondérée et la plus digne de confiance.

Amanza Smith

Amanza est tout simplement cool. Elle s’habille incroyablement, a toujours fière allure et a une nature terre à terre. Elle divertit et écoute toujours les potins oisifs et les petits drames des autres filles quand elle a de la vraie merde à gérer. C’est votre figure typique de patronne, et vous devez simplement la respecter pour cela.

bruyère jeune

Heather est le bordel amusant et chaud du groupe. Quelqu’un qui travaille comme équipe sur la série a dit qu’elle était vraiment amusante et cool, et vous savez quoi, je le vois. Heather est à 100% celle qui se saoule le plus et toutes les fêtes, mais elle retiendrait quand même vos cheveux si vous aviez besoin de vomir. Elle rigole et ses mini-effondrements au bureau sont si faciles à comprendre que cela fait un peu mal.

Maya Vander

Maya est la reine sans problème de tout le monde. Elle voit le drame, observe, prend des notes et s’éloigne. Elle adore remuer le pot et tomber enceinte. Rien de plus à dire, car elle est simple mais efficace dans tous les sens.

Emma Hernan

Tout ce que nous avons vu d’Emma jusqu’à présent, c’est son énorme drame avec Christine, qui si cela ne prouve qu’une chose, cela prouve qu’elle est vraiment d’une grande valeur pour la série. Elle a aussi l’air d’être une personne gentille, et les autres filles s’entendent bien avec elle, mais jusqu’à présent – ​​toutes les notes pour avoir fourni un bon divertissement.

Vanessa Villela

Depuis qu’elle a rejoint la série cette saison, Vanessa est un petit bijou. Elle est drôle, gentille et s’intègre très bien avec les autres filles. Il faut dire que vous devez évaluer une femme qui entre dans un environnement aussi dramatique, se débrouille et dit qu’elle prendra ses propres décisions à propos des gens sans se laisser influencer par ce que les autres disent. Vanessa est un bon œuf, je le sens.

Davina Potratz

Mais que serait le monde sans Davina ?

