Fox Nation a présenté jeudi en première le troisième épisode d’une série d’enquête sur la trafiquante sexuelle accusée Ghislaine Maxwell, qui retrace son histoire à travers des entretiens avec des personnes qui connaissaient la riche famille Maxwell.

« D’une adolescente adolescente à une détenue en prison, nous commençons … au début avec un regard intérieur sur une héritière maléfique et rusée », a déclaré l’animatrice Nancy Grace.

Maxwell, selon le troisième épisode de la série, était la préférée de son père mais elle n’a pas été élevée pour être « câline » ou émotive.

Grace a interviewé le photographe personnel de Robert Maxwell, Mike Maloney, qui a raconté que Maxwell s’appelait « la fille à papa ».

« Quand j’ai rencontré Ghislaine en 1984, elle avait environ 23 ans. Je pensais que c’était une fille adorable. Je l’ai aimée dès le début, et elle était très timide et très modeste et n’était pas la prostituée comme laquelle elle a été décrite », a déclaré le photographe. . « Elle m’a demandé si je ferais une série de photos d’elle en studio, un shooting de mode parce que son père… vous savez, adorait elle… [he] voulais un des portraits que j’ai pris pour mettre sur les yachts Lady Ghislaine. Il était totalement amoureux de Ghislaine. Elle ne pouvait rien faire de mal. »

Maloney a dit que le père de Ghislaine se concentrait sur l’image, que tout ce qu’il touchait se transformait en or. Alors qu’en fait, ses relations « se sont transformées en eau », a-t-il déclaré. Ghislaine, a poursuivi Maloney, a modelé sa vie sur ces valeurs.

« Elle a pris son manteau, ses manières. »

Le spécial Fox Nation se concentre également sur l’effondrement de l’empire Maxwell, lorsque la famille a été impliquée dans des accusations de fraude. Cela soulève également des rumeurs selon lesquelles Ghislaine aurait été impliquée dans les relations commerciales car elle aurait demandé au personnel de tout détruire.

« La vie de Ghislaine a été dévastée par la mort de son père. Parce qu’elle avait tout ce qu’elle pouvait désirer », a déclaré le photographe.

Le 5 novembre 1991, le corps de Maxwell a été découvert en mer. Un acte criminel a été suspecté mais jamais confirmé.

Ghislaine doit être jugée le 29 novembre pour avoir prétendument soigné les victimes du défunt financier et délinquant sexuel condamné Jeffrey Epstein.

