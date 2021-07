Qui est Gina Coladangelo : la femme au cœur d’un scandale ?

Cette fois la semaine dernière, la plupart d’entre nous n’avaient pas entendu parler de Gina Coladangelo. Mais au cours des six derniers jours, le gourou des relations publiques et lobbyiste millionnaire s’est projeté au centre de l’un des scandales gouvernementaux les plus salaces de la pandémie.

Des photos de l’homme de 43 ans embrassant Matt Hancock sont apparues vendredi, l’amenant à démissionner de son poste de secrétaire à la santé et à quitter sa femme et ses enfants. Coladangelo aurait quitté son mari et ses trois enfants pour « s’installer » avec son amant – elle serait dans le West Sussex – et d’anciens collègues ont depuis déclaré au Standard qu’ils étaient « choqués mais pas surpris » de l’affaire, peignant un image colorée d’une femme « charmante » et « motivée » qui avait « cette confiance que l’on voit chez les anciens écoliers publics ».

Les initiés se précipitent maintenant pour déterminer depuis combien de temps Hancock et son conseiller à 15 000 £ par an ont une liaison. Le secrétaire à la Santé de Boris Johnson a-t-il vraiment utilisé l’argent public pour embaucher sa maîtresse au milieu de la pire crise sanitaire d’une génération ?

Le corps à corps torride du couple aurait pu ressembler à une romance adolescente naissante, mais ils ont une longue histoire. Les deux hommes se sont rencontrés à Oxford et ont tous deux étudié l’EPI, des amis affirmant que Coladangelo était « bien en dehors de la ligue de Matt Hancock » à l’université. Mais ils auraient également été «inséparables» pendant leurs journées de radio étudiante et sont restés proches, Hancock aurait célébré Noël avec Coladangelo et son mari et s’est appuyé sur elle pour les grandes décisions pendant le verrouillage. Certains disent que l’écriture était sur le mur depuis un certain temps.

“Plus l’attente est longue, plus le baiser est doux”, lit-on dans une série de messages énigmatiques liés aux relations que Coladangelo a partagés sur son mur Pinterest en mai 2020, bien qu’il aurait nié l’affaire lorsqu’on lui a demandé il y a deux ans. D’autres au centre du gouvernement disent qu’ils ont été choqués lorsque l’histoire a éclaté. “Je ne savais pas qu’il se passait quelque chose, mais ils ont toujours été incroyablement proches”, a déclaré hier un ancien membre du gouvernement au Standard. “Nous avons probablement tous ces amis où vous vous connaissez depuis 20 ans et avez toujours été très, très étroitement platoniques … quelque chose vient évidemment de changer.”

Alors y avait-il des indices ? Et comment un ancien copain d’université d’un ministre est-il arrivé au cœur du gouvernement ? Certes, l’histoire de la femme qui a courtisé Whitehall commence par des débuts privilégiés. Pour ceux qui la connaissaient, Coladangelo n’était pas le genre de personnage à finir dans un scandale. «Elle était très calme et élégante», explique Maxie Allen, pair universitaire et journaliste de radiotélédiffusion, qui a assisté à sa fête d’anniversaire «glamour» pour son 21e anniversaire chez ses parents à Royston, Hertfordshire. “Gina n’est pas le genre de personne à se saouler et à faire une scène.”

La mère de Coladangelo était fleuriste et son père italien a fait ses millions en tant que PDG du cabinet de conseil pharmaceutique Rephine. L’entreprise de Rino Coladangelo n’était pas le seul signe avant-coureur du futur poste de sa fille dans le département de la santé : il était également membre du Royal College of Physicians et directeur général d’un hôpital du NHS, tandis que son frère cadet, Roberto, 42 ans, est cadre directeur de Partnering Health, qui aurait obtenu des contrats avec le NHS depuis la nomination de sa sœur en tant que conseillère de Hancock.

Gina était très glamour, très gentille et très jolie – tous les jeunes hommes tenaient une bougie pour elle

Depuis que les photos de l’homme de 43 ans et de Hancock ont ​​été publiées vendredi, le père de Coladangelo s’est prononcé pour la défense de sa fille. Depuis son ancienne ferme classée du XVIe siècle près de Royston, dans le Hertfordshire, il a déclaré au MailOnline: “Ma fille est une femme merveilleuse”, mais a refusé de commenter davantage les rumeurs de l’affaire.

Coladangelo a rencontré Hancock à l’université, où ils se sont liés autour d’un amour de la radio étudiante. Mais si elle était le Mishal Husain d’Oxygen FM, Hancock était le reporter sportif mineur. «Il avait une présence très légère, pas quelqu’un que vous désigneriez comme destiné à la grandeur. Alors que Gina était très connue, très médiatisée et mémorable », a déclaré le diffuseur Allen au Sunday Mirror cette semaine. Il a déclaré que Coladangelo était “suave”, tandis que Hancock faisait une “figure obscure” et avait un “profil bas” pendant leurs années en tant que présentateurs. Coladangelo lisait parfois le sport avec Hancock et ses collègues disent qu’il a finalement quitté la station lorsqu’on lui a refusé la chance de présenter une émission politique.

L’ancien secrétaire à la santé Matt Hancock avec la conseillère Gina Coladangelo

“Gina était très glamour, très gentille et très belle”, a ajouté Allen. “Tous les jeunes hommes tenaient une bougie pour elle.” Vraisemblablement, Hancock était l’un de ces hommes, bien qu’il ait rencontré sa future épouse Martha Miller à un moment donné au cours de ses trois années à l’Exeter College, à Oxford. Parallèlement à leurs auditions à la radio, lui et Coladangelo suivaient également le même cours, Politique, philosophie et économie, et sont devenus « les amis les plus proches ».

Dans le passé, Coladangelo a confirmé leur relation étroite à la gare. “J’ai lu les nouvelles et Matt a lu le sport”, se souvient-elle dans une émission sur BBC Radio 4 en avril de l’année dernière. “J’ai toujours plaisanté avec lui en disant qu’il pratiquait le sport parce qu’il n’était pas assez bon pour faire les nouvelles, mais je pense que cela lui a donné un peu d’avance sur les questions agressives des journalistes et des hackers.”

Le rachat par la direction a mis fin à son premier mariage parce qu’elle prenait tellement de temps à le faire

On ne sait pas encore si Miller et Coladangelo se sont rencontrés à l’université, mais ils sont devenus amis sur Facebook au cours des 23 années qui ont suivi et auraient célébré Noël lors de fêtes avec leurs conjoints respectifs. La graine de la future affaire a-t-elle été plantée sous le gui ou même plus tôt, dans un studio d’enregistrement exigu et en parpaing sous une boîte de nuit d’Oxford appelée 5th Avenue ?

On sait peu de choses sur la vie amoureuse du couple dans les années qui ont suivi l’obtention de leur diplôme en 1998. Mais Coladangelo a épousé l’avocate londonienne Glynn Gibb en 2004 et Hancock a épousé Miller, qui est devenu ostéopathe, en 2006. A-t-il abandonné la poursuite de Coladangelo lorsque Gibb est venu sur la scène? “Je n’ai aucun commentaire à faire à ce sujet”, a déclaré Gibb dans son e-mail de Chestertons mardi soir.

Le premier mariage de Coladangelo fut de courte durée. Elle et Gibb ont divorcé alors qu’elle faisait partie de l’équipe de management buyout du cabinet de lobbying Luther Pendragon. « Le MBO [management buyout] a terminé son premier mariage parce qu’elle prenait tellement de temps à faire ça », a déclaré un ancien haut responsable du cabinet qui se souvient que Coladangelo était « incroyablement motivé » avec « cette confiance que vous voyez chez les anciens écoliers publics », ajoutant : « Je ne dirais pas qu’elle avait beaucoup d’amies.

Une autre ancienne collègue de Luther dit qu’elle a quitté le cabinet en partie parce qu’elle ne supportait pas de travailler pour Coladangelo. “Elle était vraiment horrible avec les jeunes femmes là-bas, exigeant régulièrement que nous restions à travailler jusqu’au bout de la nuit au bureau, puis critiquant le travail que nous avions fait le lendemain”, a-t-elle déclaré. « Je dois dire, cependant, qu’elle peut être très charmante et charismatique et qu’elle est formidable avec les clients. Les clients masculins pensaient simplement qu’elle était incroyable. Elle est très belle, évidemment.

J’ai travaillé avec Gina. Elle est incroyablement motivée avec cette confiance que vous voyez chez les anciens écoliers publics

En 2009, Coladangelo a épousé Oliver Tress, le fondateur de 12 millions de livres sterling de l’empire de la mode et du style de vie Oliver Bonas. Ils ont fondé une famille ensemble à Clapham Junction avant de passer à une maison de cinq chambres et de 4 millions de livres sterling à Wandsworth en 2015. «Je ne crains pas que mes enfants soient plus proches de leur nounou, car je passe autant de temps que possible avec eux », a déclaré Coladangelo au Daily Mail en 2012 sous un article intitulé « Une femme peut-elle être trop intelligente pour être une mère au foyer ?

Elle travaillait à l’époque comme directrice du marketing et des communications pour Oliver Bonas et a déclaré qu’elle ne songerait jamais à dire aux autres mères ce qu’elles doivent faire de leur vie. Elle a ajouté : « Chaque femme doit faire son propre choix. Mais je me sens très chanceux dans mon éducation et je pense que ces années ne devraient pas être gaspillées. Je veux travailler pour donner quelque chose en retour.

Le secrétaire britannique à la Santé, Matt Hancock (à gauche), regarde le téléphone de son assistante Gina Coladangelo

En dehors de Londres, Tress est également connu pour posséder ou avoir possédé une deuxième propriété près de la plage de West Wittering dans le West Sussex, où ses riches voisins incluent le fondateur de Sweaty Betty, Simon Hill-Norton. Ils ont également passé beaucoup de temps en Europe. « Ma femme est à moitié italienne. Sa famille a un appartement dans les Alpes et mes parents ont une ferme en Ombrie, nous y passons donc beaucoup de temps », a déclaré Tress à The Independent en 2012. « J’aspire à emmener ma famille dans une aventure – vivre quelque part avec un une culture complètement différente.

Coladangelo a été un incontournable des événements de la société, de l’ouverture de la boutique de Tabitha Webb à Belgravia, avec Tress, à la V&A Summer Party en 2019. “C’est 3 heures du matin”, a écrit Webb sous un Instagram d’elle et Coladangelo se calant dans un manteau de fourrure avec la présentatrice de This Morning Jenni Falconer en septembre 2019.

Il y a un boudoir désordonné de questions juridiques soulevées par une relation intime entre un ministre et quelqu’un de son ministère

Alors, comment Coladangelo est-il passé de la vente de canapés à la résolution de la crise du Covid ? “J’ai plus de 20 ans d’expérience dans la gestion d’entreprise, le marketing et la communication, en particulier dans le commerce de détail, les soins de santé, le troisième secteur et l’énergie”, écrit-elle sur sa page LinkedIn, qui retrace son ascension au centre de Whitehall de directrice chez Luther Pendragon, qui prétend offrir aux clients une « compréhension approfondie des mécanismes du gouvernement ».

Parallèlement à son travail de jour pour Oliver Bonas, le gourou des relations publiques a été embauché dans un rôle non rémunéré aux côtés de Hancock au DHSC en mars 2020, bien que des questions soient maintenant posées sur la date exacte de son embauche. Lors d’une fête électorale générale en 2019, Coladangelo a déclaré au Standard qu’elle avait commencé à travailler pour le secrétaire à la Santé de l’époque dans un rôle de communication, en aidant sa campagne à la direction. En septembre 2020, Hancock l’a nommée à la masse salariale publique en tant que directrice non exécutive, la promouvant au conseil d’administration qui examine le département et lui donnant un accès non réglementé au palais de Westminster depuis avril.

Matt Hancock et Gina Coladangelo

Lorsqu’un journal du dimanche a demandé l’année dernière pourquoi le “copain du lobbyiste” de Hancock avait obtenu un emploi financé par les contribuables, un porte-parole du département a déclaré que ses “conseils et son expertise” étaient nécessaires dans le cadre d’une “réponse sans précédent à cette pandémie mondiale”. Il n’y a pas de règles sur qui un ministre du gouvernement peut embaucher, mais « il y a un boudoir désordonné de problèmes juridiques soulevés par une relation intime entre un ministre et quelqu’un de son ministère », déclare Jolyon Maugham QC de The Good Law Project, qui a enquêté marchés publics pendant la pandémie. “Les problèmes les plus graves se résolvent en une question de séquencement – lorsque la relation a influencé le choix d’embauche, il est très probable qu’elle soit illégale.”

À l’intérieur de Whitehall, “il n’y a jamais eu vraiment de scepticisme parce qu’elle était très bonne dans ce qu’elle faisait”, explique un ancien membre du gouvernement. “Elle était avec l’équipe de Matt de manière informelle depuis son élection à la direction, donc elle n’était pas cette toute nouvelle personne venue de nulle part.” L’ancien collègue dit que le déménagement a été aidé par le fait que Coladangelo était un plaisir de travailler avec.

Elle était le genre de personne qui faisait toujours sentir à tout le monde dans la pièce qu’ils étaient importants

«Elle a toujours été totalement adorable, très sympathique, brillante, intelligente. Elle avait ces qualités inclusives – elle était le genre de personne qui faisait toujours sentir à tout le monde dans la pièce qu’ils étaient importants. Elle a toujours apporté un bon niveau de positivité et d’enthousiasme aux choses, ce qui est très bienvenu lorsque vous travaillez sur une pandémie. »

Des sources conservatrices disent que le statut de Coladangelo à Whitehall a toujours été « légèrement mystérieux », mais qu’elle était à « chaque réunion » avec Hancock. Une source a déclaré à un journal l’année dernière : « Avant que Matt ne fasse quelque chose de grand, il parlera à Gina. Elle sait tout.

D’anciens collègues se disent “surpris mais pas choqués” par la nouvelle que leur relation est devenue romantique. “De toute évidence, quelque chose vient de changer”, a déclaré un ancien membre du personnel au Evening Standard. “Je ne savais pas que quelque chose se passait, mais ils ont toujours été incroyablement proches.”

Des rapports affirment que la relation amoureuse n’a commencé qu’il y a six semaines lorsque les images de leur baiser ont été capturées, mais des sources ont déclaré au Mail dimanche cette semaine que le député était déjà “amoureux” de son ancien assistant. Coladangelo ressent-il la même chose ? Une inspection plus approfondie de sa collection de citations Pinterest suggère qu’elle pourrait être : « Je préférerais mourir de passion que d’ennui », lit-on dans une citation préférée de Van Gogh. “La vie est trop courte pour attendre”, lit un autre, tandis qu’un troisième sort : “Ayez peur et faites-le quand même”. Cette semaine, c’est exactement ce qu’elle a fait.