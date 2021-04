Qui est Godzilla Vs. Le vainqueur ultime de Kong? Voici ce que l’écrivain a à dire

Donc, à première vue, Godzilla peut certainement être classé comme le vainqueur de Godzilla contre Kong, mais comme le voit Max Borenstein, ces deux Titans ne sont pas exactement sur un pied d’égalité. Comme il l’a dit, Godzilla est plus une force de la nature, alors que King Kong peut être personnifié plus facilement, d’autant plus que Godzilla vs Kong a révélé qu’il pouvait communiquer par le langage des signes. Entre l’intelligence et ses capacités de fabrication d’outils, King Kong est toujours l’une des plus grandes puissances de la Terre, mais comme nous l’avons vu quand il a affronté Godzilla, il n’est tout simplement pas à la hauteur de son adversaire en termes de muscles purs. Au moins, il brille d’autres manières, et Godzilla contre Kong a définitivement peint Kong sous un jour plus protagoniste.