Qui est Greg Grippo dans la saison « Bachelorette » de Katie Thurston ?

La saison de The Bachelorette de Katie Thurston s’apprête à se terminer, ce qui signifie qu’il est temps à 100% de retrouver le mignon de 28 ans * Greg Grippo, l’un des quatre derniers concurrents de Katie cette saison!

Greg a déjà fait bonne impression sur Katie (* ahem *, les spoilers indiquent que cela pourrait aller sérieusement au sud plus tard) mais de quoi diable parle cet homme de toute façon? En plus d’une biographie d’ABC vraiment emblématique, il y a beaucoup d’informations sur Greg pour vous mettre en appétit avant l’épisode de ce soir. Voici: votre guide de Greg, jusqu’aux messages anonymes de soif qu’il recevait pendant son séjour à l’université. Je vous en prie!

* La biographie d’ABC indique que Greg a 27 ans, mais selon Insta, notre gars vient d’avoir 28 ans. Joyeux anniversaire, Greg !

Greg est du New Jersey

Plus précisément, le canton d’Edison, qui a été nommé la ville la plus sûre d’Amérique par Parenting.com en 2014 ! Traduction : Attendez-vous à ce que Greg soit un AF sain et suburbain. Je veux dire, regarde-le !

abc

J’ai étudié le commerce en premier cycle

Greg est diplômé du Saint Michael’s College en 2018 avec un diplôme en administration et gestion des affaires, ce qui est vraiment impressionnant ! N’allez pas chercher sur son LinkedIn des informations sur les endroits où il a travaillé – sa page est assez inactive et il n’a pas encore d’emplois répertoriés. * soupir *

Greg était très populaire auprès des dames à l’université

Au moins… assez populaire pour que les gens publient plus d’une fois à quel point il était chaud sur une page Facebook anonyme gérée par des étudiants du Saint Michael’s College – félicitations aux personnes qui ont eu le courage d’avoir soif de Greg en ligne !

Il a été coupé de la saison de Clare Crawley de The Bachelorette

En juillet, Reality Steve a révélé que Greg était l’un des 15 mecs qui ont été exclus de la dernière équipe de Clare. On ne sait pas pourquoi Greg (et les 14 autres mecs qui ont été initialement choisis pour la saison de Clare) n’ont pas été invités à revenir, mais bon, au moins, il a une chance d’aimer Katie!

Il était / essaie de poursuivre une carrière d’acteur

Désolé si je déçois les fans inconditionnels de Greg, mais notre homeboy aurait fréquenté une école de théâtre pendant DEUX ANNÉES ENTIÈRES (!!!) avant d’obtenir une place dans la saison de Katie de The Bachelorette, ce qui n’est pas beau. Le mois dernier, quelqu’un a envoyé un message anonyme au compte de potins Deux Moi qui déclarait que Greg “avait nettoyé ses réseaux sociaux / LinkedIn et supprimé toutes les preuves de sa future carrière d’acteur au cours des dernières années”. La source a allégué que Greg est allé à la William Esper Acting School entre 2017 et 2019, alors qu’il n’y a aucune preuve de sa présence sur son compte LinkedIn.

Une source a également contacté The Sun avec des informations sérieuses sur Greg et ses aspirations d’acteur et a à peu près déclaré que Greg était totalement dans la compétition pour les mauvaises raisons. Selon la source, “Greg est un acteur” et cela a “toujours été sa passion”. Même si Greg a été plutôt convaincant dans l’émission, la source affirme qu'”il ment absolument sur sa carrière et ses intentions dans l’émission. Il a toujours voulu poursuivre une carrière devant la caméra. » Euh… beurk !

« Il avait un gros ego, mais la plupart des enfants de cette école en avaient. Cependant, il parlait beaucoup de célébrité et il semblait qu’il avait besoin de beaucoup de reconnaissance pour se sentir bien dans sa peau. Pour une raison quelconque, il essaie de se faire passer pour du marketing, ce qui n’est tout simplement pas vrai. Ou si c’est le cas, il ne s’agit que d’un développement extrêmement récent et pas du tout comme il le décrit », a poursuivi la source.

La source du Sun a également soutenu le rapport de Deux Moi et a déclaré que Greg “avait tellement supprimé de son compte de médias sociaux et de LinkedIn tout signe d’action et a dit à ses amis de ne pas le mentionner si quelqu’un le lui demandait. Et il s’est détaché de toutes les photos de ses camarades de classe.… Ses profils ne mentionnent même pas d’aller à William Esper, ce qui est un très grand honneur dans le monde du théâtre.

Prenez tout cela pour ce que vous voulez, mais la source a conclu en disant qu’ils “ne pense pas qu’il [Greg] a les intentions les plus pures dans la série… ça ne colle tout simplement pas. ” 😓

Sa bio ABC fait le plus

Selon celui qui a été chargé d’épiler poétiquement ce mec pour ABC …

« Greg est le package complet. Il est beau, gentil, vulnérable et veut sérieusement s’installer. Greg se considère comme un romantique désespéré, et un premier rendez-vous parfait serait quelque chose d’actif comme faire du vélo, danser ou aller à un concert. Greg veut parcourir le monde avec sa femme avant d’avoir des enfants, dont il dit vouloir au moins six ! Greg est également extrêmement proche de sa famille et dit que ses parents ont défini sa définition de #RomanceGoals. Grâce à leur amour, les normes d’un mariage réussi sont très élevées. Greg veut trouver quelqu’un avec qui il peut vieillir et traiter comme une reine, alors la Bachelorette risque d’être emportée ! »

D’autres faits amusants d’ABC ?

” Greg n’a pas peur d’admettre qu’il pleure pendant les films. ” ” La plus grande bête noire de Greg, ce sont les conducteurs lents. ” ” Greg rêve de voir LeBron James jouer au basket en personne. “

AVERTISSEMENT: Il y a d’énormes spoilers à venir sur la saison de Katie de The Bachelorette. C’est le moment de fuir si vous ne voulez pas que l’intrigue soit ruinée ! 🚨

Il se bat MASSIVE avec Katie

Et je parle à voix haute et à pleurer, genre de combat. Selon Reality Steve, Greg se rend dans la chambre de Katie entre les rendez-vous de la nuit et se dispute avec elle parce qu’il “estimait qu’il avait une sorte d’assurance de Katie qu’il était celui-là, ou qu’il était choisi, mais il Je ne comprends pas pourquoi elle était toujours impliquée avec d’autres hommes. Extrêmement de sa poche, si vous me demandez !

Steve a également déclaré que ce combat amène Greg à quitter la série et que ce ne sera pas “joli” (il l’a appelé un “effondrement” littéral, ce qui … beurk). «C’est fondamentalement un combat qu’ils ont. Un combat qui va et vient. Il lui parle, s’en va, puis elle va lui parler, puis on s’en va, et ça continue. On m’a dit qu’ils n’arrêtaient pas d’aller et venir l’un contre l’autre “pendant des heures”.

Reality Steve a ajouté que « Greg a vraiment du mal à comprendre pourquoi elle voudrait être avec quelqu’un d’autre, et ça dégénère à partir de là. À tel point qu’on m’a dit « c’est le pire combat que nous ayons jamais vu dans cette émission. » (Euh… j’espère sincèrement que ce combat ne me donnera pas de flashbacks lorsque mes parents se disputent.)

J’ai reçu la première impression de Katie rose

Il atteint les quatre derniers de Katie

Greg a fait une impression sur Katie (pendant que c’est duré, de toute façon), parce que Reality Steve a rapporté qu’il avait atteint les quatre derniers.

