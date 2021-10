Qui est Hamster dans la saison 6 de « The Masked Singer » ?

Le groupe A a volé la vedette sur The Masked Singer (que vous pouvez regarder en direct grâce à l’essai gratuit de FuboTV pour les nouveaux abonnés). L’une des vedettes de ce groupe est Hamster, qui a rejoint le reste du groupe A, qui comprenait Skunk, Puffer Fish, Baby et Bull. Considérant que Hamster est l’un des nouveaux enfants du quartier, vous vous demandez probablement qui il est.

Saison 6, Épisode 2 — « Première de la saison 2 nuits, Partie 2 : Retour à l’école »

Hamster a commencé par plaisanter en disant qu’il voulait être l’identité parce que son corps a la forme d’un hamster. Alors qu’il courait dans sa roue de hamster, il a dit qu’il avait l’impression d’être coincé dans une ornière, en partie à cause de la pandémie de COVID-19. Le hamster a ensuite fait le tour de sa cage, qui comprenait une assiette de légumes frais et une figure de poisson rouge. Une affiche de l’île d’Alcatraz a également été placée dans sa cage de hamster. Hamster a ajouté qu’il avait l’habitude d’être dans des « arènes », mais qu’il relevait un nouveau défi avec The Masked Singer.

(Photo : Michael Becker/FOX)

À partir de sa roue, Hamster a commencé une interprétation de « Oh, Pretty Woman » de Roy Orbison qui a choqué les juges en raison de sa voix profonde. Pour accompagner le thème « Back to School », l’émission a donné un aperçu des chanteurs via ce qu’il y a dans leurs casiers. Pour le hamster, son casier contenait une batte de baseball et, comme le plaisantait Cannon, l’odeur pure d’une cage de hamster. Compte tenu du côté humoristique de Hamster, Jeong a déclaré qu’il pensait qu’il pourrait être Bill Murray ou Brendan Fraser. McCarthy a partagé une litanie de suppositions, dont Albert Brooks, Tim Allen et Andy Richter. Scherzinger était sur le même chemin, devinant Jack Black.

précédentsuivant

Saison 6, Épisode 4 – « Fête à la maison »

Hamster a pris un peu de recul en expliquant qu’il avait l’habitude de vivre dans la vingtaine avec ses amis dans une « grande ville ». Alors qu’il réfléchissait à son plaisir, The Masked Singer a présenté une photo encadrée d’un Basset Hound. Le hamster a déclaré, alors qu’on lui tendait un sceptre et qu’une bouteille en verre apparaissait à l’arrière-plan, que le groupe était tombé en disgrâce à un moment donné. Pourtant, le groupe est amis à ce jour. Quant au cadeau de fête du hamster, il a apporté un casque de buveur qui disait « Party Animal ».

Hamster a montré une autre facette de lui-même pour une performance de « Crazy Little Thing Called Love » de Queen. Reprenant ses talents de comédien, Ken Jeong a pensé qu’il pourrait s’agir d’un alun de Saturday Night Live tel que David Spade ou Will Ferrell. Jenny McCarthy et Robin Thicke pensaient tous les deux que cela pourrait être Rob Schneider. Nicole Scherzinger a suggéré à la fois John Leguizamo et Paul Rudd.

précédentsuivant

Rattraper

The Masked Singer est diffusé le mercredi soir à 20 h HE. Pour suivre toute l’action de cette saison, vous pouvez regarder des épisodes en direct via FuboTV, qui offre un essai gratuit aux nouveaux utilisateurs. Tout comme pour les saisons passées, tous les épisodes seront disponibles pour regarder sur Hulu le lendemain de leur diffusion.

précédent