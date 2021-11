Qui est Harekala Hajabba, le vendeur d’oranges qui a remporté le Padma Shri pour le travail social ?

Le 25 janvier 2020, il a été annoncé que Hajabba recevrait le prix Padma Shri. Cependant, la fonction de récompense n’a pas pu être suspendue à l’époque à la suite de la situation COVID-19.

Harekala Hajabba, un vendeur ambulant de Mangalore au Karnataka, a reçu lundi Padma Shri, la plus haute distinction civile, des mains du président Ram Nath Kovind pour sa contribution au secteur de l’éducation. L’homme de 69 ans a économisé de l’argent de son entreprise de vente pour construire un lycée dans son village. Non seulement cela, il a contribué à sa croissance année après année.

Le 25 janvier 2020, il a été annoncé que Hajabba recevrait le prix Padma Shri. Cependant, la fonction de récompense n’a pas pu être suspendue à l’époque à la suite de la situation COVID-19.

Un jour avant de recevoir Padma Shri, Hajabba, qui vend des oranges, a été cité par Republic World comme disant qu’il « préservera cet honneur prestigieux qui m’a été décerné dans ma maison ainsi que d’autres récompenses, souvenirs et certificats que j’ai reçus de plus de 500 organisations.

Le secrétaire national du BJP, Y Satya Kumar, a félicité Hajabba pour avoir reçu le prestigieux prix. « Un vrai héros. Rencontrez Harekala Hajabba Ji. Un vendeur de fruits illettré qui a consacré toute sa vie et ses revenus à l’éducation des autres. Il a également construit une « école primaire » pour les enfants défavorisés de son village. Félicitations à lui pour avoir été conféré avec #PadmaShri », a-t-il tweeté.

L’homme de 69 ans est populairement connu sous le nom d’Akshara Santa, ce qui signifie Saint des lettres. Il a toujours regretté de ne pas pouvoir étudier car son village Newpadapu n’avait pas d’école. Relevant le défi, Hajabba a commencé son cheminement vers la création de l’école en 1995.

Il a obtenu le terrain pour l’école et a également obtenu l’approbation du département de l’éducation. Son rêve est devenu réalité lorsque Dakshina Kannada zilla panchayat a sanctionné une école en 1999.

Hajabba a reçu de nombreux prix, dont le prix « Real Heroes » décerné par CNN IBN et Reliance Foundation. Il a également été nommé Person Of The Year par Kannada Prabha, un journal de premier plan en langue Kannada.

