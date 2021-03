Qui est Ibrahima Konate: statistiques, bilan de blessures, style du «  nouveau Van Dijk  »

L

iverpool a trouvé son nouveau défenseur central alors que des rapports indiquent lundi que le défenseur du RB Leipzig, Ibrahima Konate, est sur le point de sceller un transfert de 34 millions de livres sterling à Anfield.

Les champions actuels de la Premier League ont enduré une défense difficile de leur titre en raison des blessures de fin de saison de Virgil van Dijk et Joe Gomez, avec leurs problèmes de forme sans précédent qui ont frappé toute la défense.

Chelsea a également été lié à l’intérêt pour un joueur très bien noté en Allemagne et en France.

Qui est Ibrahima Konate?

Avec beaucoup d’attention à Leipzig centrée sur Dayot Upamecano, qui devrait rejoindre le Bayern Munich cet été, le jeune Ibrahima Konate en a peut-être un sous le radar.

. via .

Konate, né en 1999, a passé sa carrière de jeune en France avec le Paris FC avant de rejoindre la Ligue 2 de Sochaux en 2014 alors qu’il faisait ses premiers pas dans le match international avec les U16 de France.

L’arrière central a fait irruption dans la première équipe de Sochaux en 2017, faisant 13 apparitions et marquant un but, et a attiré l’attention de Leipzig qui n’avait été promu en Bundesliga que récemment et avait signé Konate sur un libre.

Il s’est depuis imposé aux côtés d’Upamecano mais n’a pas été sans problèmes de blessures.

Historique des blessures d’Ibrahima Konate

Konate a eu beaucoup de problèmes de blessures au cours des deux dernières années, manquant un total de 393 jours depuis le début de la saison 2019-20.

Trois blessures musculaires consécutives ont entravé sa progression, avant qu’une blessure à la cheville ne l’exclue récemment pour un peu moins de deux mois.

Il n’a pas commencé de match pour Leipzig depuis décembre et n’a fait équipe avec Upamecano que 20 fois, sur 128 matchs possibles, depuis son arrivée en 2017.

Quels ont été les indicateurs et statistiques clés de Konate cette saison?

Konate, qui mesure six pieds quatre pouces, est l’un des arrières centraux les plus rapides d’Europe et est extrêmement fort dans les airs.

Selon WhoScored, Konate a remporté 85,7% de ses batailles aériennes en Bundesliga cette saison – un domaine qui manque à Liverpool cette saison avec seulement Manchester City en gagnant moins.

En plus de cela, le taux de réussite de Konate est de 83,5% cette saison, contre 88,6% lors de la campagne 2019-2020.

LIRE LA SUITE

Quel est le style de jeu de Konate?

Konate a été comparé à Van Dijk et Upamecano.

Guido Schafer, un ancien coéquipier de Jurgen Klopp à Mayence, a récemment déclaré au podcast Under The Radar: « Il n’a que 21 ans et il est aussi bon que Dayot Upamecano quand il est en forme. Ils sont absolument au même niveau.

« Il est grand, rapide, bonne technique et il est un peu Virgil van Dijk. Il est le chef, de manière positive, de la connexion française dans l’équipe de Leipzig, sur et en dehors du terrain. Il a appris l’allemand aussi vite. comme aucun autre gars.

« Il a un potentiel de très haut niveau. C’est un grand athlète, il a une bonne vitesse et il n’y a pas de plaquage idiot – c’est un joueur intelligent.

«Et au 100 mètres, Konate est le joueur le plus rapide du RB Leipzig. C’est un package potentiellement de classe mondiale.

«Il est vraiment bon en passes et c’est de Julian Nagelsmann – il a besoin de joueurs capables de passer. Konate est le bon joueur pour [teams who play out from the back] et pour Liverpool. «

PISCINE / . via .

Comment Konate pourrait-il s’intégrer dans la défense de Liverpool?

S’il rejoint, Konate rivalisera avec Joe Gomez pour la deuxième place d’arrière central aux côtés de Van Dijk.

Arrivée en janvier Ben Davies, qui n’a pas encore fait ses débuts, espère également quelques minutes avec Joel Matip devant lui dans la file d’attente.

Ozan Kabak est actuellement prêté par Schalke, mais Liverpool ne signera qu’un seul d’entre eux ou Konate.