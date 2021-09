Qui est invité, date, tapis rouge, ce qu’il faut savoir – WWD

Le gala du Met 2021 est presque là.

Après que l’édition de l’année dernière soit devenue virtuelle et que celle de cette année ait été reportée en raison de la pandémie en cours, le Met Gala se déroule ce mois-ci dans un cadre plus restreint.

Malgré le cadre intime, le Met Gala devrait toujours être un événement étoilé. Une liste d’invités confirmée n’a pas été révélée, mais beaucoup des plus grandes célébrités d’aujourd’hui sont attendues, telles que Timothée Chalamet, Billie Eilish, Amanda Gorman et Naomi Osaka, qui sont les coprésidents de cette année.

Ici, WWD décompose tout ce que vous devez savoir sur le Met Gala 2021. Lisez la suite pour en savoir plus.

Quand et où a lieu le Met Gala 2021 ?

Le Met Gala de cette année aura lieu au Metropolitan Museum of Art le 13 septembre dans un cadre plus petit. L’événement annuel, qui se tenait généralement le premier lundi de mai, a été reporté à septembre en raison de la pandémie.

Le gala du Met 2021 a lieu juste après la prochaine Fashion Week de New York, qui se déroulera du 8 au 12 septembre.

Quel est le thème de cette année ?

Le thème du gala du Met 2021 et l’exposition muséale qui s’ensuit se concentrent sur le thème « En Amérique : un lexique de la mode ».

Qui sont les coprésidents du Met Gala 2021 ?

Timothée Chalamet, Amanda Gorman, Billie Eilish et Naomi Osaka coprésideront le Met Gala 2021. PA

Vogue a choisi Timothée Chalamet, Billie Eilish, Amanda Gorman et Naomi Osaka comme coprésidents du Met Gala de cette année.

Quelles célébrités sont présentes ?

À part les célébrités coprésidentes, aucune autre star n’a confirmé sa présence au Met Gala. La liste des invités du Met Gala a toujours été étroitement surveillée, les participants étant généralement gardés secrets jusqu’à l’événement lui-même.

Cependant, plusieurs sites de potins et comptes de médias sociaux ont signalé la liste des invités possibles du Met Gala, y compris le compte Instagram @_metgala2021, qui a publié des photos de maquettes de plans de salle pour l’événement. Les photos comprenaient des célébrités comme Jennifer Lopez, Beyoncé, Kim Kardashian West, Lady Gaga et de nombreuses autres personnalités célèbres.

Bien que le tableau des sièges soit spéculatif, il est devenu viral avec de nombreux utilisateurs de médias sociaux mécontents de certains des placements, tels que l’influenceur TikTok Addison Rae assis avec Lady Gaga, Donatella Versace, Naomi Campbell et Beyoncé.

Le compte est une page de fans et sa biographie indique qu’il n’est “pas affilié au Met Museum”. La légende du message écrit : “Rien n’est confirmé ici, alors ne croyez pas tout ce que vous voyez.”

Quels créateurs les célébrités porteront-elles au Met Gala 2021 ?

Comme le thème de l’événement se concentre sur la mode américaine, on s’attend à ce que les célébrités choisissent parmi des créateurs de mode américains pour le Met Gala.

A quoi ressemblera l’exposition du musée ?

L’exposition du Costume Institute sera un examen en deux parties de la mode américaine, la première faisant ses débuts à la mi-septembre pour coïncider avec le Met Gala et l’autre étant présentée en mai 2022.

L’exposition est censée aborder les questions de justice sociale, d’identité et de diversité à travers sa curation qui vise à «illustrer les marées changeantes de la mode américaine», selon le directeur du Met Max Hollein.

Commanditée par Instagram, l’exposition présentera des pièces comme une volumineuse robe en taffetas rose de Christopher John Rogers, une robe en popeline blanche de la collection 10e anniversaire de Prabal Gurung avec une ceinture qui dit « Who Gets to Be American » et une pièce d’organza de soie blanche recyclée. de la collection « American Dream » de Conner Ives, entre autres.

L’exposition « En Amérique : un lexique de la mode » marque également le 75e anniversaire du Costume Institute.

