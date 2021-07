Qui est Jason Gotay ? La prof de Gossip Girl qui hante Max

Rafa a clairement fait comprendre à Max qu’il ne plaisante pas avec ses étudiants. Mais Max ne prend pas non pour une réponse. Pendant ce temps, le visage de Jason vous semble un peu familier. Gotay est un acteur qui a été formé à Broadway et a fait la majorité de sa carrière dans le théâtre musical. Il a réalisé des œuvres comme Freaky Friday, The Prince of Egypt et A Bronx Tale.

Peu de productions ont été réalisées en séries télévisées. Il a récemment joué dans la série avec Anna Kendrick dans Love Life (2020) et Gossip Girl est son rôle le plus important à la télévision. Internet a beaucoup de commentaires sur le couple qu’il fait avec Thomas Doherty.

“Alors max a embrassé aki pour rendre un prof jaloux et a ensuite rencontré Audrey le lendemain donc Audrey et aki ont trompé le même gars …”