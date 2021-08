Qui est Jessica Springsteen aux Jeux olympiques ? Jessica et Bruce Springsteen sont-ils liés ?

Bien que vous puissiez certainement voir le nom de famille de Jessica Springsteen et penser « Née aux États-Unis » grâce à son père * emblématique *, Bruce Springsteen, ne vous méprenez pas : cette femme de 29 ans fait des vagues à elle seule. Nommée dans l’équipe équestre des États-Unis en juillet, Jessica participe aux Jeux olympiques de Tokyo 2020 à partir du 3 août.

Jessica est en train de devenir la nouvelle cavalière préférée des États-Unis, alors voici quelques ~ informations indispensables ~ sur elle avant que tout le monde et leur mère ne commencent à se tenir debout.

Ce sont les premiers Jeux Olympiques de Jessica.

Après s’être qualifiée comme remplaçante aux Jeux de Londres en 2012, Jessica n’a pas pu participer aux Jeux olympiques quatre ans plus tard à Rio parce que son cheval a souffert de problèmes aux jambes, selon Sports Illustrated. Ses débuts olympiques à Tokyo font de Jessica l’une des quatre cavalières à concourir dans l’équipe, * et * c’est la plus jeune cavalière du groupe (vantard). Ses coéquipiers sont tous des vétérans des Jeux et dans la quarantaine et la cinquantaine. La membre de l’équipe américaine Laura Kraut, qui se trouve également être la plus grande inspiration de Jessica, a fait ses débuts olympiques alors que Jessica n’avait que 1 an, rapporte ESPN. Donc, pour être clair : Jessica est une grosse affaire. Être coéquipier avec votre idole équestre ? Quoi, comme si c’était dur ? … Oui, j’en ai vu beaucoup.

C’est un rêve depuis que Jessica est petite.

“[Competing in the Olympics is] le plus grand honneur », a déclaré Jessica à People, qui a noté que l’accomplissement était un rêve de Jessica depuis qu’elle était une enfant sur un poney. « Tout au long de ma carrière, représenter mon pays a été mon objectif, et donc le faire aux Jeux olympiques, c’est un immense honneur. Je ne pourrais pas être plus excité.”

Elle fait de l’équitation depuis l’âge de 5 ans.

Comme si participer aux Jeux olympiques n’était pas une preuve suffisante, Jessica est très fidèle à cette chose équestre, avec l’expérience et les distinctions qui vont avec. Comptons les recettes, voulez-vous ? Actuellement classée 14e au monde dans sa discipline. Vérifier. Plusieurs premières places récentes dans les meilleures compétitions. Vérifier. Beaucoup de prix en argent gagnés dans lesdites meilleures compétitions sur les scènes internationales. Vérifiez, vérifiez et vérifiez. Désolé pas désolé, mais papa n’avait pas grand chose à voir avec tout ça * hausse les épaules *.

Le saut d’obstacles est totalement son truc.

Des chevaux planant dans les airs avec une beauté et un athlétisme purs ? Dire moins. Vous le savez, vous l’avez vu, mais vous ne connaissiez tout simplement pas le nom ~ officiel ~ pour cela. Il existe trois divisions de l’équitation au niveau olympique : le dressage, le concours complet et le saut d’obstacles, qui est notamment le plus populaire selon l’US Equestrian Federation (USEF), alias le groupe qui régit le sport.

Considérez le saut d’obstacles comme l’équivalent équestre du saut à la perche ou du saut en hauteur de l’athlétisme. Le saut d’obstacles est distinct car il y a vraiment * deux athlètes * en compétition : le cheval et le cavalier. La paire parcourt un parcours d’obstacles de différentes hauteurs et largeurs – tout en étant chronométré – et cela “teste l’athlétisme, l’agilité et la maniabilité d’un cheval tout en testant simultanément la précision, la précision et la réactivité d’un cavalier”, selon l’USEF. “Peut-être le plus important, le saut teste le partenariat entre le cheval et le cavalier.”

En parlant de partenariat, Jessica et son cheval sont *serrés*.

“Le partenariat que vous avez avec votre cheval est essentiel, et avec Don, j’ai un partenariat vraiment très fort”, a déclaré Jessica à People. «Parfois, vous obtenez un cheval et cela peut vous prendre beaucoup de temps pour faire connaissance, mais avec lui, nous nous sommes rapidement réunis et nous avons pu nous appuyer sur cela depuis. Nous avons certainement beaucoup de confiance. J’ai l’impression de le connaître si bien maintenant, il me connaît si bien, et il n’y a aucun autre cheval avec lequel je veux participer aux Jeux. Il est courageux, il est fiable, il est compétitif.”

Avons-nous mentionné que son cheval a un nom génial?

Le cheval de Jessica, un étalon Warmblood belge de 12 ans, s’appelle Don Juan Van de Donkhoeve. Fantaisie, non? Mais elle l’appelle juste Don.

Elle ne veut pas être dans l’ombre de son père.

Bien que les fonds familiaux aient certainement aidé Jessica à maintenir ce sport coûteux, c’est à peu près là que le nom de famille se termine pour elle. “Elle a dit très tôt qu’elle ne voulait pas être connue seule comme la fille de Bruce Springsteen”, a déclaré la médaillée d’or de 1984 Melanie Smith Taylor au New York Post. « Elle voulait tracer sa propre voie. Elle fait vraiment ça. Elle est très au niveau élite du sport en raison de sa performance. » Point final!

Ses parents célèbrent ses débuts à la maison.

Les spectateurs ne sont pas autorisés aux Jeux de cette année, donc les parents de Jessica regarderont leur fille depuis chez eux lors d’une soirée de visionnage, selon People. «Ils ont été si favorables; depuis que j’étais petite sur les poneys, ils ont été, comme, mes plus grands supporters », a déclaré Jessica au point de vente. « Je suis constamment au téléphone avec eux, mes amis, tous les jours. Tout le monde est tellement excité.”

