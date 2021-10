Qui est Jester dans la saison 6 de « The Masked Singer » ?

The Masked Singer a présenté au public son dernier concurrent Wildcard dans l’épisode de mercredi soir. Au cours de l’épisode (que vous pouvez toujours regarder en direct grâce à FuboTV), The Masked Singer a présenté le Jester. Mais, qui est exactement le nouveau joker sur la scène ?

Saison 6, Épisode 6 – « Time Warp »

Le bouffon est entré en scène, et c’est peut-être le costume le plus effrayant que vous ayez jamais vu sur The Masked Singer. Le bouffon, qui avait un accent britannique perceptible, a déclaré qu’il avait été qualifié d' »icône » et qu’il avait « changé le cours de l’histoire ». Alors qu’il inspectait sa maison des horreurs, qui était livrée avec un ballon blanc et un poulailler, il a déclaré qu’il avait déjà été élu pour figurer sur la liste des 100 personnes les plus influentes de tous les temps. D’un autre côté, il a été traité de « scélérat ». À la manière d’un bouffon, il a offensé des chefs d’État et a été banni de lieux célèbres. Il voulait venir sur The Masked Singer pour montrer qu’il est un gars sympa et pour faire rire les gens. Son paquet d’indices comprenait également un satellite et ce qui semblait être une statue de Lady Justice à plusieurs têtes. La machine à remonter le temps de Jester était une veste déchirée de 1975.

Jester a apporté la chaleur avec une interprétation de « School’s Out » d’Alice Cooper. Sa veste a fait penser à Robin Thicke qu’il pourrait s’agir de Dee Snider. Le juge invité Leslie Jordan a pensé qu’il pourrait s’agir d’un comédien, les autres juges proposant des suggestions telles que Ricky Gervais. Ken Jeong pensait que c’était une rock star, devinant Roger Daltrey.

