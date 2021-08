Qui est Joe Coleman de la saison « Bachelorette » de Michelle Young ?

Il semble que c’était hier que Katie Thurston s’embrassait avec un mec en costume de chat, et maintenant nous y sommes: Spiraling over spoilers de la saison de Michelle Young de The Bachelorette. Michelle est actuellement en plein tournage et nous savons déjà que cette saison va être un peu différente. Et par là, je veux dire, au lieu d’être piégée dans un complexe sans issue et plusieurs dizaines de prétendants excités, Michelle profite en fait de plusieurs lieux de tournage ! Sans parler des dates publiques ! Ce qui nous amène au candidat Joe Coleman, dans lequel Michelle semble sacrément bien.

Alors, que savons-nous de Joe ? Pas * tant que ça * (c’est encore le début !), mais creusons. Veuillez simplement noter qu’il y a sommes quelques spoilers dans cet article, donc si ce n’est pas votre truc, c’est probablement le bon moment pour vous éloigner de ces parties.

Joe vient du Minnesota

Ce qui est super pratique étant donné que c’est là que la majeure partie de la saison de Michelle est filmée (les acteurs et l’équipe viennent d’emménager dans l’hôtel Marquette à Minneapolis après avoir commencé la saison à Palm Springs, en Californie). C’est aussi très pratique parce que le Minnesota est aussi l’endroit d’où Michelle est originaire, ce qui signifie qu’elle et Joe ont au moins une chose en commun !

C’est un joueur de basket incroyable

Et il a eu une carrière très réussie étant donné qu’il n’a que 28 ans. Selon le site d’information local du Minnesota, Bring Me the News, Joe était le Minnesota Mr. Basketball de 2011, et il a joué pendant deux ans à l’Université du Minnesota avant d’être transféré au Saint Mary’s College en Californie. . Pendant ce temps, Michelle est également une joueuse incroyable et a même été finaliste pour le prix Miss Basketball du Minnesota.

On dirait que The Bachelorette se penche sur son amour du sport, car l’un de ses premiers rendez-vous en groupe était sur le thème du basket-ball:

Joe et Michelle ont déjà été aperçus en train de s’embrasser

Joe et Michelle ont été vus en tête-à-tête au Target Field pour les Twins vs. Le jeu Rays le week-end dernier – et la source de spoiler Reality Steve a publié une tonne de photos et de vidéos d’eux jetant le premier pitch, s’embrassant (!!!) et s’embrassant.

^ Mignon ^ Contenu ^ Alerte

Il est allé assez loin (jusqu’à présent !)

Michelle n’est pas près de la fin de sa saison (le tournage se déroule jusqu’à la mi-septembre et comportera probablement un nouvel emplacement pour Fantasy Suites et la cérémonie de la rose finale), mais si elle a rendez-vous avec Joe le week-end dernier, nous pouvons suppose qu’il est un favori.

Le 8 août, Steve a révélé que Michelle était entre les cérémonies des roses n°2 et n°3 :

Et le rendez-vous de Michelle et Joe est arrivé environ une semaine après le post de Steve. Donc, en supposant que Joe ait eu une rose à la fin, il semble juste de supposer qu’il a réussi la cérémonie des roses n ° 4. Remarque : il restait environ 11 hommes à Katie après la semaine 4 de sa saison, au cas où vous voudriez avoir une idée de la compétition de Joe.

Il n’est pas le seul athlète du Minnesota sur la saison de Michelle

Bring Me the News note que l’ancien joueur de ligne offensive des Vikings, Bryan Witzmann, est également un concurrent cette saison, et il se trouve également qu’il vient du Minnesota. Cela indique qu’ABC fait un effort plus concerté pour connecter ses prospects avec des personnes avec lesquelles ils pourraient sortir à long terme après la fin de l’émission. Vous savez, au lieu de mettre Michelle – qui est une enseignante dévouée dans une salle de classe pleine d’enfants mignons – dans une position où elle pourrait devoir déménager. (Katie Thurston et Blake Moynes naviguent actuellement sur le fait qu’il vit au Canada et qu’elle vit aux États-Unis.)

Joe est sur Insta

Mais son compte est privé et le restera probablement jusqu’à la fin du tournage de la saison. Mais quand même, allez-y et suivez Joe @ jcol3.

Revenez ici pour plus de détails sur Joe tout au long de la saison de Michelle, y compris jusqu’où il parvient. Les acteurs et l’équipe devraient rester à l’hôtel Marquette à Minneapolis jusqu’au 29 août, selon Reality Steve, il est donc possible que nous ayons bientôt plus de dates publiques!

