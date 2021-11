Qui est John, le père de Tyson Fury ? Pourquoi n’était-il pas au bord du ring pour regarder Gypsy King battre Deontay Wilder ? Sera-t-il autorisé en Floride pour le combat de Tommy Fury contre Jake Paul ?

Tyson Fury n’a pas tardé à remercier son père, John, pour son rôle en l’aidant à atteindre la gloire de la boxe des poids lourds.

Le Gypsy King est né dans une famille de combattants avec son père une fois de plus un personnage clé dans sa préparation de sa victoire en trilogie contre Deontay Wilder.

.

John Fury combat toujours le coin de Tyson de son fils

Mais Fury Snr. n’était pas dans le coin de Tyson au bord du ring pour le choc du titre WBC à Las Vegas le mois dernier car il est interdit d’entrer aux États-Unis.

Pour cette même raison, John ne peut pas se joindre à Tyson pour aider son autre fils Tommy lors de l’affrontement de ce dernier avec Jake Paul en décembre.

Ici, talkSPORT.com examine qui est le joueur de 57 ans et pourquoi il regardera le plus grand combat de la carrière de son fils depuis chez lui…

Qui est le père de Tyson Fury ?

Debout à 6 pieds 3 pouces, Fury Snr. est un boxeur irlandais à la retraite né à Galway le 22 mai 1964.

Il a combattu sous le nom de « Gypsy » John Fury – d’abord en tant que boxeur à mains nues avant d’être finalement diplômé dans les rangs professionnels.

Présenté comme un poids lourd, John a remporté huit de ses 13 combats mais a perdu son seul combat pour le titre (pour la ceinture de la zone centrale) contre Neil Malpass en juin 1989.

En plus de Tyson, il est également le père de la star de Love Island et du boxeur Tommy Fury et l’oncle du poids lourd Hughie Fury.

John a regardé la victoire de Tyson contre Wilder l’année dernière au Royaume-Uni. Pourquoi n’est-il pas autorisé aux États-Unis ?

John a servi comme entraîneur de Tyson jusqu’à ce qu’il soit condamné à 11 ans de prison en 2011 pour avoir crevé l’œil d’un homme.

Une rancune de 12 ans avec Oathie Sykes qui a commencé à propos d’une bouteille de bière à Chypre en 1999 a débordé et a éclaté lors d’une vente aux enchères de voitures.

John a laissé son rival à moitié aveugle après avoir enfoncé son doigt dans l’œil de Sykes pendant l’attaque quelques instants après s’être déclaré l’homme le plus dur du pays.

Pourtant, il a plaidé devant le tribunal pour une peine clémente en disant : « Je suis inquiet pour mon fils. Sa carrière de boxeur est en jeu.

« Si je pouvais lui donner mon propre œil pour retrouver mes enfants, je le ferais – je vous en supplie pour ma vie. »

.

John a été libéré de prison quelques mois seulement avant que Tyson ne batte Wladimir Klitschko

Mais Sykes a fourni un témoignage différent, révélant: « C’était comme s’il essayait de tirer son doigt dans mon cerveau à travers mon orbite. »

Fury Snr. a été libéré de prison en 2015 après avoir purgé seulement quatre ans et célébrait la victoire de Tyson sur Wladimir Klitschko deux mois plus tard.

Il était aux premières loges à Düsseldorf, en Allemagne, lorsque son fils est devenu champion du monde des poids lourds, mais son casier judiciaire l’a empêché d’entrer aux États-Unis.

Des séquences vidéo touchantes dans les coulisses sont depuis apparues de John lançant chaque coup de poing avec son fils alors qu’il regardait le deuxième combat de Wilder au Royaume-Uni.

Dans la vidéo, Fury Jr a été entendu demander à son père si son combat avait l’air bien à la télé, John répondant: « C’était le meilleur que j’aie jamais vu de ma vie.

Les deux côtés de l’appel téléphonique de Tyson Fury avec son père John Fury à la suite de la victoire de Deontay Wilder… [📽️ Final episode of Tyson Fury: The Gypsy King on @ITV at 9pm tonight]pic.twitter.com/SiHUhlpcRQ – Michael Benson (@MichaelBensonn) 5 mars 2020

Qu’est-ce qui a été dit?

Fury Snr. a été interrogé par talkSPORT en octobre pour savoir s’il manque d’être au bord du ring avec les trois combats de Tyson qui se déroulent tous en Amérique.

Il a dit: «Je suis habitué maintenant.

« Sa femme est son mentor – il l’a dit dans le passé – mais je suis son père et je l’ai élevé pour que je sois plus proche de lui que de sa femme.

« Sans moi, il n’aurait pas de vie, donc je suis le numéro un de sa vie, mais qu’est-ce que je dis à ce sujet ?

« Mais que puis-je dire à ce sujet ? [Not being ringside] il faut s’y mettre.

Tyson est le champion des poids lourds WBC, tandis que Tommy n’est qu’un prospect à l’heure actuelle

Il a depuis révélé que Tyson Fury serait dans le coin de Tommy Fury pour son prochain combat avec Jake Paul.

John a déclaré à BT Sport : « Tommy sait qu’il est contre un deck empilé, mais il devrait quand même battre Jake Paul au galop.

«Et s’il ne peut pas, il y a maintenant un moyen pour lui dans le monde de la boxe.

« C’est décisif pour les deux hommes, mais ça frappera Tommy plus fort parce que Tommy est censé être un boxeur professionnel.

« Tommy travaillera dur, il fera ce qu’il doit faire.

« Est-ce que Tommy a les compétences pour le battre ? Oui. A-t-il le pouvoir de l’assommer ? Oui.

« Tout c’est avec Tommy – il est jeune, peut-il gérer la grande occasion la nuit ?

«Mais je suis sûr qu’il y a pensé plusieurs fois auparavant et qu’il a le roi du ring dans son coin.

« Tyson va être dans son coin ce soir-là. Je pense que Tyson s’envolera là-bas dans quelques semaines pour l’aider.

« Quel que soit le désir qui lui manque, Tyson le mettra là, j’en suis sûr. »