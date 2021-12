Qui est Jonathan Kubben, son nouveau petit-ami ?

Aislinn Derbez : Qui est Jonathan Kubben, ton nouveau petit-ami ? | Instagram

Récemment, il est devenu connu que le célèbre actrice La mexicaine Aislinn Derbez a donné une chance de plus à l’amour et maintenant tout le monde se demande qui elle est, ce qu’elle fait et comment ils se sont rencontrés.

Il y a quelques jours, via les réseaux sociaux, l’actrice Aislinn Derbez a annoncé qu’elle avait une relation avec Jonathan Kubben, un connu influenceur né en Belgique.

Aislinn a révélé qu’elle sortait avec l’influenceur Jonathan Kubben, une relation qu’elle avait décidé de garder secrète, jusqu’à présent ils l’ont partagée via les réseaux sociaux.

A travers une publication récente, la mannequin également s’est déclarée amoureuse de son nouveau petit-ami.

Cet homme merveilleux me fait aussi plaisir que sur la photo… Et qu’en pensez-vous ? Je veux vraiment vivre de nombreuses aventures, grandir et profiter autant que possible avec lui », a déclaré Aislinn.

De son côté, Jonathan a partagé une photo sur laquelle il apparaît avec la fille d’Eugenio Derbez, qui a été republiée par elle dans ses stories Instagram.

Ce n’est pas ce que vous pensez. Pas même ce que nous croyons. Nous ne savons pas si c’est un conte de fées ou si nous sommes dans une pause dans nos vies », a déclaré Kubben.

Comme prévu, les réactions des fans ont été immédiates et beaucoup leur ont adressé leurs vœux à cette étape de sa vie.

Kubben a 32 ans et est né en Belgique, cependant, il a des ancêtres mexicains du côté de sa mère.

Il était nageur dans sa jeunesse, mais a dû le quitter en raison d’une blessure, et se consacre actuellement aux réseaux sociaux, en particulier au partage de contenu sur le tourisme et les voyages.

Il s’est également consacré à produire des séries et à donner des conférences, selon des informations partagées par lui-même dans sa biographie Instagram.

A noter que c’était la première fois que l’actrice de « La casa de las flores » parlait ouvertement de sa situation sentimentale puisqu’en mars 2020, Aislinn et son mari d’alors Mauricio Ochmann ont annoncé leur réparation.

En revanche, Aislinn Derbez et Jonathan Kubben sont en couple depuis neuf mois, donc tout indique qu’ils se seraient rencontrés lors d’un voyage avec des amis communs.

Des rumeurs sur une prétendue romance entre Aislinn Derbez et Jonathan Kubben ont commencé à émerger en juin dernier, lorsque l’actrice mexicaine a partagé des photographies de son voyage au Guatemala, qu’elle a fait avec son frère Vadhir et apparemment avec deux amis, dont le conférencier belge Jonathan Kubben. , qui a aussi des racines mexicaines.

Dès lors, les spéculations autour d’Aislinn Derbez et Jonathan Kubben ont commencé à retentir fortement.

Désormais, après la publication de l’actrice de « La Maison des Fleurs », on sait que Jonathan Kubben est l’homme qui occupe une place dans son cœur et avec qui elle s’est donnée une nouvelle opportunité amoureuse.