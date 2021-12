Qui est Julia de Below Deck Med et que fait-elle maintenant ?

Il y a eu de nombreux représentants emblématiques pour honorer la haute mer dans le cadre de Under Deck et Below Deck Med. Qui pourrait oublier le chef Stew Hannah Ferrier, le capitaine Sandy ou l’emblématique chef Ben ? L’un de mes moments préférés de tous les temps à Under Deck Med doit être celui où le chef Ben s’est disputé au sujet des croissants avec l’hôtesse Julia d’Albert Pusey.

Dans le clip, le bœuf explose de nulle part, culminant avec la ligne emblématique : « Tu veux être la reine des croissants ? Qu’est-ce que tu veux de moi, bordel ?

Il était clair que la vie du bateau arrivait à Julia, et depuis lors, elle a quitté Under Deck pour se concentrer sur ses intérêts commerciaux. Voici tout ce que nous savons sur Julia D’Albert Pusey de Under Deck et c’est ce qu’elle s’apprête à faire maintenant.

Julia dirige désormais non pas une, mais DEUX entreprises

Après avoir travaillé dans le yachting pendant de nombreuses années, il a lancé une entreprise appelée Myrtle and Maude, qui crée des « produits végétaliens, biologiques et naturels pour la grossesse et le bien-être des femmes ».

Elle travaille également au lancement d’une entreprise de maillots de bain durable appelée Renée.

Julia vient de fêter ses trois ans de mariage

Julia est allée sur Instagram ce mois-ci pour annoncer qu’elle était mariée à son mari Matty Johnson depuis trois ans.

Selon le LinkedIn de Matty, il est un entrepreneur financier avec plus de 15 ans d’expérience dans le secteur bancaire. Il est également répertorié aux côtés de Julia en tant que co-fondateur de Myrtle et Maude.

Matty est allé à l’Université de Leeds Beckett, où il a obtenu son diplôme en 2005.

Pendant ce temps, Julia est allée à l’université à Londres

Après avoir fréquenté le lycée de Leeds, Julia est allée au London College of Fashion pour étudier la couture.

En postgrad, elle étudie à Central St Martin’s avant d’obtenir un Master en Couture Créative à Paris. Pas étonnant qu’elle cherche à mettre ses compétences en pratique avec sa nouvelle marque de maillots de bain.

Elle facture 23 £ pour une vidéo sur Cameo

Julia facture 23 £ assez raisonnables pour un message vidéo personnalisé sur Cameo. En comparaison, le chef Ben Robinson facture 190 £ par message vidéo. Auparavant, il facturait 299,99 £, mais a clairement révisé quelque peu son modèle commercial depuis lors.

Julia n’a pas exclu de retourner à Under Deck

Lorsqu’on lui a demandé si elle reviendrait à Under Deck, Julia a déclaré à The Express: «Je peux le faire, mais je suis dans un endroit totalement différent de ma vie et probablement un peu long dans la dent. Je ne pense pas que je suivrais la consommation d’alcool ou le drame.

