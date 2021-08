Qui est Justin Glaze dans la saison « Bachelorette » de Katie Thurston ?

La saison de Katie Thurston de The Bachelorette commence à devenir juteuse maintenant que nous en sommes à ses trois derniers concurrents! Cela étant dit, il est définitivement temps pour nous d’enquêter sur chaque mec restant dans toute la mesure de la loi … ce qui nous amène à Justin Glaz. Avant d’entrer dans la finale à venir, voici tout ce que nous savons sur Justin alors que nous plongeons plus profondément dans ce chaos absolu ! Hourra !

Justin est un investisseur ET un artiste

Dans une véritable situation Best of Both Worlds™, ce mec a ce que ABC décrit comme une « belle carrière dans la vente d’investissements » à Baltimore, et c’est un artiste talentueux. Je veux dire, nous l’avons tous vu peindre ces roses incroyablement réalistes lors de la première de The Bachelorette, non? ça s’appelle du talent !!!

Ce contenu est importé d’Instagram. Vous pourrez peut-être trouver le même contenu dans un autre format, ou vous pourrez peut-être trouver plus d’informations, sur leur site Web.

Ce contenu est importé d’Instagram. Vous pourrez peut-être trouver le même contenu dans un autre format, ou vous pourrez peut-être trouver plus d’informations, sur leur site Web.

^ J’adore qu’il ait fait celui-ci pour une bonne cause !

Ce contenu est importé d’Instagram. Vous pourrez peut-être trouver le même contenu dans un autre format, ou vous pourrez peut-être trouver plus d’informations, sur leur site Web.

Veuillez noter que Katie a été très impressionnée par l’art des roses de Justin et son entrée au pinceau, au cours de laquelle il a fait de nombreuses blagues sur le fait de « caresser », soupirer, et elle lui a même donné son premier baiser de la nuit. Comme il l’a dit lors d’un confessionnal devant la caméra, “Partager ce premier baiser avec Katie était incroyable. Je pouvais déjà sentir la chimie. Les sentiments commencent à se développer, elle m’a définitivement laissé en vouloir plus. »

Il a un goût très particulier pour les âmes sœurs

Selon une longue réflexion écrite par la pauvre personne chargée de rédiger les biographies des candidats d’ABC, Justin (dont les parents sont mariés depuis plus de 30 ans !) idée de travail d’équipe dans une relation. Elle est passionnée de fitness mais aime aussi profiter d’une journée de barbecue et d’une bonne bouteille de Sauvignon Blanc. “

Ce contenu est importé d’Instagram. Vous pourrez peut-être trouver le même contenu dans un autre format, ou vous pourrez peut-être trouver plus d’informations, sur leur site Web.

Noté! Surtout la partie sur le vin parce que c’est pareil.

La chose la plus folle que Justin ait faite pour l’amour est…

Voyagez de Baltimore à New York au milieu d’une tempête de neige. En d’autres termes, il bravera les éléments et gèlera potentiellement son cul pour vous. Comme c’est romantique!

Ce contenu est importé d’Instagram. Vous pourrez peut-être trouver le même contenu dans un autre format, ou vous pourrez peut-être trouver plus d’informations, sur leur site Web.

Il fait! Pas! Danser!

Pour citer sa biographie sur ABC, « Justin n’aime pas danser. Du tout. ” Donc, si vous le voyez dans un club de danse local, n’osez pas lui demander de frapper le sol avec vous car la réponse est non !

Ce contenu est importé de {embed-name}. Vous pourrez peut-être trouver le même contenu dans un autre format, ou vous pourrez peut-être trouver plus d’informations, sur leur site Web.

Il est au milieu d’une controverse Rn

Certains utilisateurs de Reddit ont déterré les anciens tweets de Justin de 2009 et 2010, qui, selon People, “utilisent des insultes homophobes et font des commentaires insultants sur les femmes noires tout en faisant la promotion du colorisme”. Justin a ensuite discuté des tweets lors de son apparition sur le Bachelor Happy Hour tout en parlant à Becca Kufrin et à la co-animatrice de Bachelorette Tayshia Adams.

“Alors que je réfléchis à tout ce que je viens de traverser avec tout ce voyage, souvent les gens me demandent ce que j’en ai retenu”, a-t-il déclaré, par People. «Et l’un des plus grands points à retenir pour moi était juste ma croissance personnelle, et l’une de ces choses est de pouvoir me tenir responsable, ce que je n’étais pas capable de faire historiquement. Donc, je n’ai aucun problème à reconnaître et à m’excuser du fond du cœur pour les mots vraiment blessants que j’ai utilisés. »

Ce contenu est importé d’Instagram. Vous pourrez peut-être trouver le même contenu dans un autre format, ou vous pourrez peut-être trouver plus d’informations, sur leur site Web.

Justin a reconnu que ses commentaires étaient “ignorants et blessants” et prétend qu’il est dans “un endroit très différent maintenant” et qu’il a honte des mots qu’il a utilisés.

“Je sais que j’ai mûri, évolué et grandi en tant que personne, je suis une version totalement différente de Justin que je ne l’étais”, a-t-il déclaré. « Je sais que ces mots ne sortiront jamais de ma bouche, car je connais le poids qu’ils portent, quel que soit le contexte dans lequel ils sont utilisés. Je comprends combien d’alliés et de soutien ces groupes dont j’ai offensé ont besoin.”

En conclusion de sa déclaration, Justin a déclaré qu’il devait « être pleinement tenu responsable de mes actions et de mes paroles. Je comprends parfaitement cela, et je veux juste que les gens sachent que j’ai énormément changé depuis et que je suis pleinement conscient du poids que portent mes mots. »

Kay, pause rapide car…

À CE POINT, NOUS ENTRONS DANS LA TERRE JOLIE DES SPOILERS !

Il ne propose pas à Katie…

… parce qu’il ne gagne pas sa saison de The Bachelorette, womp womp. Nous ne savons pas dans quel ordre Justin est renvoyé chez lui, mais Reality Steve a confirmé que Katie est, en fait, fiancée en ce moment … à Blake! Bien sûr, ils gardent le silence sur tout ça, mais c’est comme ça que ça se termine, les amis. À déterminer comment Justin utilise sa renommée de Bachelorette !

Vous adorez être obsédé par toutes les nouvelles de Bachelor Nation. Nous aussi! Parlons de tout ici.

Mehera Bonner Mehera Bonner est une rédactrice de nouvelles qui se concentre sur les célébrités et les membres de la famille royale.

Ce contenu est créé et maintenu par un tiers, et importé sur cette page pour aider les utilisateurs à fournir leurs adresses e-mail. Vous pourrez peut-être trouver plus d’informations à ce sujet et d’autres contenus similaires sur piano.io