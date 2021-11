Qui est Kadeena Cox ? Je suis une star de célébrité qui a remporté l’or paralympique, soutient Arsenal et nomme Thierry Henry comme son compagnon de camp de rêve

C’est à cette période de l’année que l’hiver arrive et que les gens de partout au Royaume-Uni s’installent pour regarder la nouvelle série de I’m A Celebrity, Get Me Out Of Here!

Cette année, pléthore de talents sportifs y participent.

Kadeena Cox tentera d’être nommée reine de la jungle dans I’m A Celebrity de cette année

L’ancienne star de Newcastle United et Tottenham, David Ginola, est l’un des noms des blockbusters, tout comme le plongeur britannique et médaillé d’or olympique Matty Lee.

Cependant, Kadeena Cox est la candidate qui a sans doute l’histoire la plus inspirante de toutes.

Voici un aperçu du parcours du jeune homme de 30 ans vers l’émission à succès ITV.

Kadeena Cox : Contexte

Née à Leeds en 1991, Cox a commencé à pratiquer le sprint à l’âge de 15 ans après une recommandation de son entraîneur de hockey de l’époque.

En tant qu’athlète valide, la star née dans le Yorkshire a concouru au niveau régional et du comté dans les épreuves de 100 m et de 200 m, avant d’enregistrer un record personnel aux championnats BUCS organisés au parc olympique.

Cox était en compétition pour une place dans l’équipe britannique de skeleton lorsque sa carrière d’athlète a pris une tournure inattendue.

Kadeena Cox a quatre médailles d’or paralympiques à son actif Kadeena Cox : diagnostic de sclérose en plaques

En mai 2014, Cox participait au Loughborough International, mais deux jours plus tard, elle a été transportée d’urgence à l’hôpital avant d’apprendre qu’elle avait subi un accident vasculaire cérébral.

Après deux mois de physiothérapie, elle a repris un entraînement normal, mais est retournée à l’hôpital après un autre accident vasculaire cérébral suspecté seulement pour être diagnostiquée avec la sclérose en plaques.

À ce moment-là, Cox est devenue une athlète de parasport où elle s’est établie parmi les meilleures au monde.

Kadeena Cox : Succès paralympique

Après avoir signalé son intention de participer aux Jeux paralympiques de 2016, Cox a été classée à la fois comme athlète d’athlétisme T37 et cycliste sur piste C2.

Gagnant deux médailles d’or aux Championnats du monde 2015 à Doha, le sprinteur a remporté deux médailles d’or aux Jeux paralympiques de 2016 dans le sprint T38 400m et le contre-la-montre C4-5

En plus de la joie aux Championnats du monde de para-athlétisme 2017, Cox a remporté deux autres médailles d’or en cyclisme aux Jeux paralympiques de 2020 à Tokyo pour le contre-la-montre C4-5 et le sprint par équipes mixtes (C1-5).

Kadeena Cox espère que sa discipline exceptionnelle pourra l’aider dans l’émission ITV Kadeena Cox: Awards

Après sa double médaille d’or paralympique en 2016, Cox a été nommée membre de l’Ordre de l’Empire britannique (MBE) lors des honneurs du Nouvel An 2017 pour services rendus à l’athlétisme.

En mars 2017, Cox a reçu le prix Sporting Equals Sportswoman of the Year aux Lycamobile British Ethnic Diversity Sports Awards.

Kadeena Cox : apparitions à la télévision

En dehors de la piste d’athlétisme, Cox n’a pas eu peur de s’essayer à un certain nombre d’autres défis dans le monde de la télévision.

En décembre 2016, elle est apparue sur Celebrity Mastermind où son sujet de spécialité était Arsenal FC, l’équipe qu’elle soutient.

Elle est également apparue dans Celebrity Robot Wars, The Jump et Celebrity Gogglebox, ainsi que dans The Great Stand Up To Cancer Bake Off et Celebrity Masterchef où Cox a montré ses excellentes compétences culinaires, ce qu’elle présente également régulièrement sur son compte Instagram avec gâteaux et douceurs en abondance.

Ce ne sera pas la première incursion de Kadeena Cox dans le monde de la télévision Kadeena Cox : Reine de la jungle ?

Confirmée en tant que concours sur I’m A Celebrity, Get Me Out Of Here, Cox sera déterminée à faire ses preuves dans un autre environnement difficile.

Cox a révélé qu’elle se voyait assumer le rôle de chef de camp, tout en disant que son compagnon de camp de rêve n’était autre que la légende d’Arsenal Thierry Henry.

Soyons honnêtes, nous aimerions tous passer quelques semaines aux côtés du Français suave.

Elle a admis que « Tik Tok, sa mère et son chien lui manqueront », mais si la jeune femme de 30 ans peut remporter le premier prix, je suis sûr que tout en vaudra la peine !