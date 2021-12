Qui est Katia, la femme de Francisco Lindor ?

Le portoricain du Mets de New York, Francisco Lindor marié pendant la morte-saison de la Ligue majeure de baseball – MLB et puis nous vous dirons qui c’est Katia reguero, le nouveau épouse de l’arrêt-court.

Francisco Lindor a profité du lock-out de la Ligue majeure de baseball et a officialisé sa relation en épousant Katia Reguero, qui est maintenant l’épouse de Lindor après avoir été l’épouse légale de l’arrêt-court des Mets de New York.

Mais qui est Katia ?

Le nom complet de Katia est Katia Reguero Inserni. Cependant, il aime n’y aller que pour Katia. Elle est née le 9 avril 1994 à Aguadilla, Porto Rico, qui est une ville balnéaire sur « l’île de l’enchantement », donc Mme Lindor est née et a grandi dans la mer. De plus, elle est végétarienne depuis l’enfance.

Katia a grandi comme une fille avec des penchants musicaux et a commencé à jouer du violon très tôt dans l’enfance. De plus, il parle couramment l’anglais, l’espagnol et le portugais.

Éducation

Bien que Katia soit née à Porto Rico, la vie l’a amenée aux États-Unis à un jeune âge. Elle et son frère se sont inscrits à l’Université St. Mary, au Texas.

Katia a obtenu un baccalauréat en affaires et relations internationales et a obtenu son diplôme en 2018. En outre, elle a également travaillé au département d’athlétisme.

Relation avec Francisco Lindor

Après que Francisco ait rompu avec sa petite amie de longue date, Nilmarie, beaucoup pensaient qu’il lui faudrait beaucoup de temps pour revenir sur la scène des rencontres. Cependant, il se remet rapidement de son angoisse et est rapidement attiré par Katia.

Nous ne savons pas exactement quand le duo a commencé à sortir ensemble, mais à en juger par la chronologie des réseaux sociaux du couple ; C’était fin 2019 ou début 2020.

Avoir un bébé et s’engager

Certaines relations ne mettent pas longtemps à s’épanouir. De même, le couple a vite appris qu’ils allaient bien et a commencé à planifier une famille. Ils ont accueilli leur fils, une fille, en décembre 2020. Ils ont fêté avec grâce le Noël de l’année en famille.

Pour ajouter à la joie de l’atmosphère de Noël, Lindor a proposé à Katia le 27 décembre.

Avec des informations de Players Bio

VOTEZ ICI