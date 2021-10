Qui est Ken ? Le signe de Colin Jost de Show Close expliqué

La saison 47 de Saturday Night Live présentait un hommage à feu Norm Macdonald lors de la “mise à jour du week-end”, mais elle comprenait également un hommage à un autre membre de longue date de la famille de la série, bien que beaucoup moins connu même des fans inconditionnels de la série. Pendant les bonsoirs du casting à la fin de l’épisode, le co-présentateur de “Weekend Update”, Colin Jost, a brandi une carte indiquant : “Tu vas nous manquer, Ken!” Le mystérieux Ken auquel il faisait référence était le producteur superviseur de longue date Ken Aymong, qui a pris sa retraite après la saison dernière, rapporte Entertainment Weekly.

Aymong a rejoint Saturday Night Live en 1987, selon sa page IMDb. Il a travaillé sur les émissions en direct hebdomadaires, ainsi que sur presque jamais les vacances, les anniversaires et les élections spéciales diffusées sur NBC. Il a également supervisé les deux épisodes live de 30 Rock en 2010 et 2012. Aymong a remporté sept Emmy Awards pour son travail dans la série, dont un le mois dernier pour Outstanding Variety Sketch Series.

oublié de joindre une photo de Ken Aymong. #SNLmentor #unsunghero pic.twitter.com/uQowwRpsIq – Mike Shoemaker (@shoemakermike) 17 février 2015

Aymong n’était pas la seule retraite majeure cette année pour SNL. Le mois dernier, le réalisateur Don Roy King a annoncé son intention de prendre sa retraite au cours de cette saison, rapporte Deadline. Il a rejoint SNL en 2006 et détient le record du plus grand nombre d’heures de télévision en direct dans l’histoire des États-Unis. Avant de rejoindre SNL, King a réalisé CBS Evening News avec Dan Plutôt, CBS This Morning et Good Morning America. Il n’était que le quatrième réalisateur de l’histoire de SNL. King sera remplacé par Liz Patrick, qui a réalisé plus de 2 000 épisodes de The Ellen DeGeneres Show. Ses autres crédits incluent Game of Games d’Ellen, Repeat After Me, Heads Up! et Wild N’ Out.

Saturday Night Live a également vu des changements majeurs devant la caméra cette saison. Beck Bennett est parti de manière surprenante après huit saisons, tandis que Lauren Holt est partie après une seule saison. Ils ont été remplacés par Aristote Athari, James Austin Johnson et Sarah Sherman. Chloe Fineman et Bowen Yang ont également été promus joueurs de répertoire après avoir déjà été crédités en tant que joueurs vedettes. Lors de la première de la saison, Johnson a fait ses débuts en tant que président Joe Biden à l’air libre.

SNL revient le 9 octobre avec Kim Kardashian West comme hôte et Halsey sur scène. L’épisode du 16 octobre mettra en vedette l’acteur Rami Malek en tant qu’hôte, avec le rappeur Young Thug, tandis que Jason Sudeikis animera l’épisode du 23 octobre avec Brandi Carlile en tant qu’invité musical. Les nouveaux épisodes de SNL sont diffusés à 23 h 30 HE les samedis NBC.