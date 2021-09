Qui est la créatrice de mode Nensi Dojaka ? – WWD

Nensi Dojaka est déjà devenue l’une des préférées de nombreuses célébrités au cours de la dernière année, et la créatrice de mode devrait désormais gagner encore plus en popularité grâce à sa dernière distinction.

La créatrice de vêtements pour femmes albanaise est la récipiendaire du Prix LVMH 2021 pour les jeunes créateurs, qu’elle a reçu mardi lors d’une cérémonie étoilée à Paris. Le prix a été remis par l’actrice française Isabelle Huppert et les membres du jury du prix étaient composés de la directrice artistique de Dior pour hommes, Kim Jones ; Virgil Abloh, directeur artistique masculin et designer Off-White de Louis Vuitton ; Stella McCartney; Marc Jacobs et le directeur artistique de Loewe Jonathan Anderson.

Dojaka, qui est basée à Londres, est diplômée de Central Saint Martins où elle a lancé son label éponyme en 2017. Elle a obtenu son baccalauréat et sa maîtrise de l’université. Pendant ses études, elle a fait un stage pour des marques de créateurs comme Peter Pilotto et Fyodor Golan.

Après avoir présenté sa collection de diplômés deux ans plus tard, elle a créé une collection capsule avec Ssense et a été sélectionnée pour être présentée dans le cadre de la plate-forme de soutien aux créateurs émergente, Fashion East.

Elle a également été sélectionnée pour la première édition du programme de mentorat lancé à l’automne dernier par le créateur de mode Alessandro Dell’Acqua et Tomorrow London, qui lui a permis d’obtenir 30 points de vente à travers le monde.

La créatrice est connue pour ses robes inspirées de la lingerie et ses pièces découpées qui font référence à l’esthétique des années 90. Elle s’inspire de designers comme Helmut Lang et Ann Demeulemeester pour ses looks. Ses créations ont été portées par plusieurs grandes célébrités l’année dernière, dont Emily Ratajkowski, Sophie Turner, Emma Corrin, Carey Mulligan et Bella Hadid, qui portait un look de la collection automne 2020 de Dojaka aux MTV Video Music Awards l’année dernière.

Les pièces de Dojaka sont vendues chez Ssense, Selfridges, Farfetch, LuisaViaRoma, Mytheresa et d’autres détaillants et boutiques.

Dojaka a battu environ 1 900 candidats de 110 pays pour le prix, qui s’accompagne d’un prix de 300 000 euros et d’un an de coaching par des experts de LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton. La créatrice prévoit d’utiliser l’argent du prix pour agrandir son équipe et se concentrer sur la production. Elle a récemment commencé à travailler avec une nouvelle usine en Italie et utilise des tissus plus durables.

La créatrice présente sa prochaine collection lors de la prochaine semaine de la mode à Londres, présentant son premier défilé de mode le 17 septembre.

« Quand j’ai commencé, j’avais une très jeune clientèle, et maintenant avec le développement de la collection avec un peu plus de coupes et des looks plus forts, ça change un peu, donc c’est un public plus large et je veux la rendre beaucoup plus polyvalente » Dojaka a déclaré à WWD après avoir remporté le prix. “Maintenant, j’aurai encore plus d’opportunités de développer des trucs.”

LIRE LA SUITE ICI :

À quoi s’attendre à la Fashion Week de New York printemps 2022

Les looks phares de la mode à la Mostra de Venise 2021

Tout savoir sur le gala du Met 2021