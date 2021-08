Qui est la favorite de Denisse Novoa pour gagner EXATLON

Denisse Novoa / Exatlon États-Unis / Instagram Qui est la favorite de Denisse Novoa pour remporter EXATLON ?

L’excitation est à son comble sur la dernière ligne droite d’EXATLON. La nervosité, l’attente et même les morsures d’ongles ont envahi les fans de l’émission de téléréalité Telemundo en quelques heures de savoir qui sera le gagnant et le gagnant.

Et tandis que tout le monde spécule sur ce qui se passera dans le dernier moment, Denisse Novoa, l’une des athlètes les plus populaires qui a traversé la cinquième saison d’EXATLON États-Unis, a révélé qui pourrait être la gagnante de l’émission de téléréalité.

“La Pantera Novoa” s’est entretenu avec Right Now, et dans cette conversation, il a répondu qui, à son avis, remportera la soi-disant compétition la plus féroce de la planète.

La Mexicaine n’avait aucun scrupule à être sincère quant à sa perception des athlètes qui pourraient s’affronter pour la victoire, et bien qu’elle ait initialement inclus deux Chevaliers des Bleus dans la liste des favoris, l’un d’entre eux vient d’être éliminé il y a quelques jours. .

Denisse a précisé que son pronostic était basé sur ce qu’elle avait vu de première main, témoignant du potentiel de tous les athlètes avec ce qu’elle partageait dans les arènes de la République dominicaine, où elle était membre de l’émission, avant d’être expulsée, sans être expulsée jusqu’à présent, on sait exactement ce qui a poussé la production à dire « au revoir » à Denisse.

« Eh bien, moi qui étais dans cette saison, je pense que j’y vais avec mes amis des 3 mousquetaires : Kelvin et Tavo. J’aimerais que l’un d’eux devienne champion », a déclaré la femme de Veracruz. “Mais puisque nous savons que cette saison il y aura aussi une femme championne, je pense que si quelqu’un le mérite, c’est Pala (Norma Palafox), car je pense qu’elle a traversé de nombreuses situations, et elle le veut vraiment. La vérité est, si je voudrais la voir réussir ».

Denisse a rejoint la liste des autres anciens athlètes qui ont franchi les portes de l’émission de téléréalité Telemundo et a fait tout son possible pour féliciter le footballeur mexicain, un favori parmi tant d’autres à gagner.

« C’est une athlète extraordinaire. C’est une personne très dévouée, très disciplinée, et on remarque la passion pour ce qu’il fait, pour la compétition et pour se dépasser. Et je pense qu’on peut apprendre beaucoup d’une personne et d’un athlète de cette qualité, qui y met tout son cœur », a assuré Denisse.

La “Pantera Novoa” a également parlé de qui lui manquait le plus dans la compétition, et la liste était longue, montrant que son cœur était tourné vers les rouges et les bleus. Il a même avoué qu’une fois la compétition terminée, il aimerait pouvoir s’en tirer avec plusieurs athlètes pour donner son envol à la peluche.

« La vérité est que (j’aimerais sortir avec) plusieurs, à commencer par León (Tavo González), également Pala (Norma Palafox), je m’entendais très bien avec elle… J’ai vécu la même chose. Je m’entendais aussi très bien avec Viviana », a déclaré le Mexicain, en poursuivant avec plus de noms. « À Nathi aussi. La vérité est que je m’entendais très bien avec tout le monde. C’est que je sens que cette saison a été une très belle rivalité, très amicale, donc la vérité c’est qu’il y a plusieurs personnes avec qui j’aimerais sortir et partager, et je sais ce qui sera fait ».

