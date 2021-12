Qui est La Guapita, l’un des nouveaux espoirs de la boxe féminine

Cela faisait longtemps que nous n’avions pas entendu parler d’une apparition jeune et retentissante dans le monde de la boxe féminine. Dans cette recherche, Le début prometteur de la carrière sportive de la jeune Micaela Oliveri Torta nous donne de l’espoir. A tout juste 22 ans, la boxeuse qui a fait ses débuts d’athlète dans le Racing peut déjà dire qu’elle était une championne métropolitaine.

Il a commencé la boxe à 17 ans grâce à son partenaire, qui est aussi boxeur. « Son entraîneur m’a donné l’espace pour m’entraîner. Il ne m’a pas entraîné mais j’ai au moins touché le sac, j’ai bougé un peu. J’ai bien commencé à m’entraîner en 2019 quand j’ai rejoint le Racing », a-t-il confié. Olé. Et il a ajouté : « Là, j’ai fait deux expositions et j’ai obtenu ma licence d’amateur. J’ai fait mes débuts le 15 novembre 2019 en dessinant contre une fille qui avait déjà ses combats. L’année suivante, la pandémie est tombée… ».

Micaela Oliveri Torta, une des promesses de notre boxe.

Cependant, l’isolement et l’incapacité d’aller dans un gymnase ne l’ont pas privée de son sommeil. Il a commencé à s’entraîner à la maison, où il a installé une salle de gym de fortune avec son partenaire. « Les mois ont passé, les choses ont commencé à s’ouvrir très petit à petit et les gymnases étaient toujours fermés, mais mon copain et son coach avaient un espace pour eux donc ils me l’ont aussi prêté pour pouvoir faire mes entraînements. Comme toujours seul, ha. En novembre 2020, j’ai été notifié de me battre pour le titre métropolitain devenu vacant le 5 décembre. Je m’étais déjà entraîné mais j’ai commencé à devenir plus ferme avec ma routine quotidienne à l’intérieur et à l’extérieur de la salle de gym. Je n’ai pas vu grand-chose de mon entraîneur, sauf lors de quelques sparrings. Il m’a tout envoyé sur WhatsApp et je l’ai fait », a-t-il décrit.

Micaela Oliveri Torta, une des promesses de notre boxe.

Comment s’est terminée l’histoire? Il s’est battu pour le titre et l’a remporté, représentant le Racing, malgré le fait qu’il ne s’entraînait plus au club car ils voulaient lui faire payer le coût de la carte de membre pendant la quarantaine et il n’avait pas d’argent pour payer les près de dix mille pesos qu’ils lui ont demandé. . Apprenez-en plus sur ce boxeur qui a même fabriqué des gants contre Tigresa Acuña elle-même.

LA PREMIÈRE DÉFENSE DU TITRE

– « 2021 est arrivé et avec mon coach Maxi Tejada nous nous sommes très, très peu vus. Je m’entraînais seul, il habitait très loin, je ne voulais pas retourner au Racing car au cours de l’été je me suis rendu compte qu’ils avaient une mauvaise attitude donc la connexion avec Maxi se perdait. En juillet je devais défendre le titre métropolitain et 12 jours avant je me retrouvais sans coach. J’ai accepté de le défendre. Un manopler non technique m’a aidé à m’entraîner ces jours-là, j’ai fini par être mal entraîné et je l’ai perdu. J’ai gagné le premier tour, j’ai fondu physiquement et les trois autres j’étais déjà très fatigué ».

VOTRE PREMIÈRE EXPÉRIENCE AVEC TYC SPORTS TELEVISION

– « Les mois ont passé et j’ai repris l’entraînement seul. L’entraîneur de mon petit ami m’a prêté l’endroit comme d’habitude jusqu’à ce que je rencontre Fernando Luna de mon amie Nicole Morales, qui est boxeuse professionnelle. C’est alors que j’ai commencé à m’entraîner à Wilde avec eux. Il me prête beaucoup d’attention, il m’apprend tous les jours, il est derrière moi voyant que je fais tout bien dans et hors du gymnase, il est très attentif. Nous avons fait une exposition, beaucoup de sparring et le moment venu j’ai pu me battre avec la diffusion officielle du match de sport TyC en novembre 2021. C’était une belle expérience, beaucoup de nerfs car je n’avais pas combattu depuis des mois. Nouveau coin, choses apprises, spectacle du festival et caméras partout, ha. Je suis devenu nerveux et j’ai beaucoup freiné ma boxe, je ne l’ai pas montré à 100% et le résultat était un match nul. Nous visons avec mon professeur à faire beaucoup de combats amateurs et à acquérir beaucoup d’expérience. Combattre tout le monde et apprendre au gymnase tous les jours, être constant et responsable ».

Micaela Oliveri Torta, une des promesses de notre boxe.

SON ARRIVÉE À LA RECONNUE DOS DRAGONES ACADEMY

– « L’académie Dos Dragones est également très importante pour moi, où nous allons nous affronter avec Fernanda Sanchís. C’est une championne de taekwondo, de kick boxing, de tout. Elle fait partie de l’équipe nationale et c’est une professionnelle. Il ne fait pas de boxe mais il se débrouille très bien avec ses mains et comme il est d’une catégorie plus haut que moi, cela m’est utile pour le sparring et c’est bien pour moi de me préparer pour un combat. J’ai fait la connaissance de l’Académie Dos Dragones de Pablo Ferreiro, qui est située dans le club Ocampo, et j’ai rencontré des gars du coin qui sont formidables. L’un d’eux est Diego Merino, un instructeur d’arts martiaux, qui de l’institution a réussi à me procurer des suppléments pour compléter mon alimentation et m’aider au quotidien, comme il aide tant d’autres athlètes amateurs. C’est difficile pour nous car les sponsors ne regardent que les professionnels. Je ne peux vraiment pas me plaindre maintenant, les gens autour de moi font confiance à moi et à mes qualités de boxeur. Mon nutritionniste, Alejandro Ardiles, m’aide aussi beaucoup ».

Micaela Oliveri Torta, une des promesses de notre boxe.

VOTRE AVENIR EN TANT QUE PROFESSIONNEL

– «Avec mon entraîneur Fernando Luna, nous allons faire la meilleure carrière amateur possible et si tout se passe bien en décembre 2022, nous ferons nos débuts professionnels. C’est un projet à long terme qui peut avoir ses modifications et évidemment être reporté, mais l’objectif est clair ».

SUJETS APPARAISSANT DANS CETTE NOTE