Qui est la « Hongrie » pour le prochain round de la bataille Lewis/Max ? Planète F1

Silverstone a-t-il marqué la fin des subtilités dans cette course au titre de Lewis Hamilton et Max Verstappen ? Le Grand Prix de Hongrie va tout révéler.

Hamilton et Verstappen se battre pour le championnat des pilotes a été un scénario en préparation depuis plusieurs années et jusqu’à Silverstone, c’était une bataille disputée avec respect et sourires.

Mais tout cela est parti en fumée au premier tour du Grand Prix de Grande-Bretagne lorsque les deux hommes sont entrés en collision à Copse, laissant Verstappen nécessitant des contrôles de précaution à l’hôpital après un impact 51G avec la barrière.

Vous feriez bien de trouver quelqu’un dans le monde de la F1 qui n’a pas donné son avis sur la faute de cet accident. En fin de compte, les commissaires ont déclaré que Hamilton n’aurait pas dû laisser le nez de sa W12 à l’intérieur, bien que la pénalité de 10 secondes infligée n’ait pas pu empêcher le Britannique de remporter sa huitième victoire à domicile et de réduire ainsi l’avance de Verstappen chez les pilotes. classement à seulement huit points.

Red Bull, comme prévu, était loin d’être satisfait. Une victoire « creuse », selon le directeur de l’équipe Christian Horner, tandis que le patron de leur programme de pilotes, Helmut Marko, souhaitait une interdiction d’une course pour Hamilton.

Les célébrations d’après-course de Hamilton étaient grandioses, naturellement à sa course à domicile et devant une foule de retour de capacité, mais elles ont également ébouriffé quelques plumes, y compris celles de Verstappen lui-même qui les a trouvées irrespectueuses alors qu’il regardait de l’hôpital.

Hamilton a attribué une grande partie de la colère à son encontre à des émotions fortes, mais ce n’est qu’au Grand Prix de Hongrie que nous saurons s’il avait raison ou non.

Le Hungaroring de 2,7 milles a été l’un des sites les plus puissants de Red Bull ces dernières années et maintenant, armé d’un package capable de rivaliser avec Mercedes sur tout le calendrier, Verstappen sera de retour dans la RB16B prêt à se battre pour la victoire.

Mais il y aura une grande intrigue dans le GP de Hongrie, entourant simplement les interactions entre Verstappen et Hamilton. Cette tempête de Silverstone va-t-elle vraiment se terminer ou avons-nous vraiment atteint le point dans ce combat pour le titre où les gants sont retirés? Des moments passionnants !

Hamilton n’est cependant pas le seul pilote Mercedes à surveiller de près. Le GP de Hongrie est la dernière course avant l’arrêt estival de trois semaines de la Formule 1, et pourrait donc être la dernière occasion pour Valtteri Bottas de prouver sa valeur avant que Toto Wolff ne fasse appel à l’alignement des pilotes 2022. Une annonce du Grand Prix de Belgique a été taquinée par Wolff.

Hamilton est déjà signé, c’est donc un combat direct entre Bottas et George Russell pour ce deuxième siège.

Wolff a fait l’éloge de Bottas après Silverstone, en particulier pour son rythme, qui ne méritait probablement pas le battage médiatique qu’il lui a donné étant donné que le Finlandais n’a pas pu trouver de réponse à Lando Norris de McLaren ou à Charles Leclerc de Ferrari en piste pendant le grand prix.

Il a cependant joué le jeu d’équipe, permettant à Hamilton de terminer sa poursuite réussie de Leclerc pour remporter la victoire.

Alors maintenant, Wolff doit décider si Mercedes veut ce fidèle adjoint à Hamilton. Nous savons maintenant que Bottas n’est pas au même niveau en termes de rythme au cours d’une saison, mais il marquera beaucoup de points pour le championnat des constructeurs et ne fera pas d’histoires.

Russell, quant à lui, continue de démontrer son rythme brut dans la Williams et constituerait probablement une plus grande menace pour Hamilton dans ce département. Mais avec Red Bull désormais une force bien plus forte, est-il temps pour Mercedes de viser le but ultime ? Le compromis est que Russell est beaucoup moins susceptible de jouer le jeu d’équipe dans la mesure où Bottas le fait.

A toi, Toto !

Red Bull a une décision similaire à prendre sur Sergio Perez qui, après avoir excellé à Bakou et Paul Ricard, a de nouveau perdu la forme.

Des erreurs se sont glissées, peu plus coûteuses que son tour lors des qualifications de sprint à Silverstone, ce qui lui a permis de démarrer le Grand Prix de Grande-Bretagne depuis la voie des stands. A partir de là, il n’y a pas eu de récupération.

Eux aussi ont un jeune pilote qui veut un autre coup qui brille ailleurs sur la grille, c’est Pierre Gasly.

Red Bull semble moins disposé à le promouvoir d’AlphaTauri en comparant la situation à celle de Mercedes avec Russell, mais un mauvais Grand Prix de Hongrie pourrait forcer Red Bull à repenser.

Se démarquer régulièrement dans ce milieu de terrain bondé devient une tâche de plus en plus ardue à chaque course qui passe, bien que Norris soit sans aucun doute la star du spectacle jusqu’à présent ayant terminé dans les points à chaque manche en 2021.

Ferrari, quant à lui, a deux pilotes qui tirent à plein régime à Leclerc et Carlos Sainz. Alors que Leclerc était terriblement en deçà d’une célèbre victoire à Silverstone, son butin de 18 points était en effet très utile.

Cela signifie que pour le Grand Prix de Hongrie, Ferrari reste juste derrière McLaren dans cette course pour la P3 chez les constructeurs, à seulement 15 points de retard.

Il y a un gouffre derrière AlphaTauri, Aston Martin et Alpine, mais très peu de choix entre ce cluster.

On peut dire que l’avantage réside dans AlphaTauri et Alpine à l’approche de la Hongrie, Gasly faisant avancer AlphaTauri à travers sa saison la plus solide à ce jour, tandis qu’à Alpine, Alonso conduit à nouveau comme un double champion du monde.

Quant à Aston Martin, Sebastian Vettel et Lance Stroll espèrent utiliser le Hungaroring comme rampe de lancement pour une forme cohérente.

Avec seulement neuf points entre ce trio, un Grand Prix de Hongrie solide peut faire une différence déterminante pour la saison.

Un autre grand saut est alors nécessaire pour retrouver Alfa Romeo, Williams et Haas, qui se battent pour éviter de soutenir le championnat des constructeurs.

Quatre courses se sont maintenant écoulées sans un point pour Alfa Romeo, donc Kimi Raikkonen et Antonio Giovinazzi espèrent enfin faire passer le décompte à deux avec un top 10 en Hongrie.

Williams et Haas restent bloqués sur zéro, et bien que Russell ait donné de l’espoir avec des apparitions sensationnelles consécutives en Q3, son opinion selon laquelle il surpasse le potentiel de la Williams sonne malheureusement vrai sans aucun point à montrer pour ses efforts.

Le temps peut être imprévisible au Hungaroring, donc Williams et Haas prieront pour un peu de pluie – il y a une chance d’averses dimanche – pour créer l’opportunité d’un résultat choc.

Mick Schumacher reste confiant que Haas pourra marquer des points en 2021 une fois que cette chance se présentera.