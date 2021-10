Qui est la nouvelle ‘Bachelorette’ Michelle Young ?

Une nouvelle saison de The Bachelorette devrait commencer mardi soir et, bien sûr, cela signifie qu’une nouvelle piste est sur le point de commencer leur voyage. Michelle Young, à qui les fans ont été présentés lors de la dernière saison de The Bachelor, tentera de trouver l’amour lors de la compétition ABC. Mais qui est la nouvelle Bachelorette ?

Young a 28 ans et est originaire du Minnesota. Selon le Huffington Post, elle a grandi dans une banlieue de Paul, Minnesota, avec ses parents, Ephraim et LaVonne, et ses deux frères et sœurs, Alex et Angela. Après avoir obtenu son diplôme de Woodbury High School, Young est allée à l’Université Bradley, où elle a obtenu une bourse pour jouer dans l’équipe de basket-ball de la Division I. À l’université, Young a étudié l’enseignement primaire et est finalement devenu enseignant après l’obtention de son diplôme. Il a été supposé que Young a filmé sa saison de The Bachelorette pendant l’été afin qu’elle n’ait pas à s’absenter de ses fonctions d’enseignante.

Le public a rencontré Young pour la première fois pendant The Bachelor. Elle n’était pas là au début de la saison, car elle a été amenée à rencontrer Matt James quelques semaines après le début de la série aux côtés de quatre autres nouvelles femmes. Même si elle a commencé tard, elle a rapidement formé une connexion avec James. En fin de compte, elle a atteint les deux derniers avant que James n’interrompe les choses. Il a fini par offrir sa dernière rose à Rachael Kirkconnell, avec qui il sort actuellement.

ABC a initialement lancé les fans pour une boucle cette année lorsqu’ils ont annoncé qu’il y aurait deux saisons de The Bachelorette. Le premier, qui mettait en vedette Katie Thurston, a été créé début juin. Sa saison s’est terminée en août. Le réseau a partagé que la saison de Young de The Bachelorette serait diffusée à une date ultérieure. Au cours de la spéciale After the Final Rose, qui a été animée par Emmanuel Acho, pour la saison de James, Young et Thurston ont tous deux déclaré être les nouvelles Bachelorettes. Le natif du Minnesota, âgé de 28 ans, a déclaré: « Quand ils m’ont dit pour la première fois, je pensais que nous allions être Bachelorette en même temps. J’étais un peu nerveux, mais une fois que j’ai découvert que c’était deux saisons différentes, j’étais ici pour ça. » Les fans pourront enfin voir Young en action dans le rôle de The Bachelorette lors de la première de l’émission mardi à 20 h HE sur ABC.