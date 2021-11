Dimitrios Kambouris / . Si vous n’avez pas de câble, voici différentes manières de regarder une diffusion en direct du concours Miss USA 2021 en ligne. Sur la photo : Miss USA, Asya Branch visite l’Empire State Building le 10 décembre 2020 à New York.

Le concours Miss USA 2021 a eu lieu au Paradise Cove Theatre du River Spirit Casino Resort à Tulsa, Oklahoma, le lundi 29 novembre 2021.

C’est la deuxième année consécutive que Miss USA est diffusée sur FYI, et la première année qu’elle aurait pu être diffusée en direct sur Hulu. Le 70e concours de Miss USA était également la première fois qu’il était organisé sous la direction de la présidente de Miss USA, Crystle Stewart, qui a remporté le titre de Miss USA en 2008. .

Elle est la première femme noire à posséder la franchise Miss USA après l’acquisition en 2020.

«C’est un grand honneur d’être la première femme afro-américaine à posséder une franchise des marques renommées Miss USA et Miss Teen USA. La nouvelle propriété concerne « Pageantry Reimagined », qui redéfinira les points de vue du système de concours », a déclaré Stewart dans un communiqué de presse.

Lisez la suite pour connaître les gagnants de la soirée, à commencer par la gagnante du titre Miss USA 2021.

Qui est la nouvelle Miss USA 2021 ?

Avant que le gagnant ne soit révélé, Miss USA 2020 Asya Branch a fait sa dernière promenade sur scène.

« Il n’y aura jamais d’autre branche d’Asya, mais dans quelques minutes, il y aura une nouvelle Miss USA », a annoncé Hall. « C’est tout. Les huit devraient être très fiers de ce qu’ils ont accompli. »

La quatrième finaliste a été annoncée comme Miss Illinois Sydni Dion Bennett.

La troisième dauphine était Miss Florida Ashley Ann Cariño.

La deuxième finaliste était Miss Dakota du Nord Caitlyn Vogel.

Cela se résumait au titre principal, et c’est Miss Kentucky Elle Smith qui a remporté Miss USA 2021. Elle a reçu sa couronne, ainsi qu’une écharpe Miss USA 2021 et un bouquet de fleurs. Smith a ensuite fait son premier tour sur scène en tant que Miss USA 2021.

Le 14 novembre 2021, Smith a déclaré qu’elle était ravie de partager sa photo officielle pour le concours Miss USA.

« Il y a un peu plus d’un an, je me suis assis sur le lit et j’ai regardé Miss USA. Je me souviens avoir vu @andreiagibau @sthephaniemariemiranda @mariahclayton_ et bien d’autres femmes incroyables orner la scène, et penser : « Je veux être sur cette scène. Je veux être comme eux », a-t-elle écrit dans son post Instagram.

« C’est fou de penser que c’est ma photo officielle de Miss USA et que j’ai réalisé ce rêve », a poursuivi Smith. « C’est maintenant l’heure du match. »

La mère de Smith, Lydia, a déclaré au Springfield News-Sun que sa famille était surprise que Smith ait participé au concours Miss USA.

« Nous avons tous été surpris, mais cette expérience a été merveilleuse », a déclaré Lydia Smith au point de vente le 29 novembre 2021.

« La quantité de soutien qu’elle a reçue est tout simplement écrasante », a poursuivi Lydia Smith. « Et le concours est vraiment sur l’autonomisation des femmes. »

Selon le Springfield News-Sun, Smith est diplômé de l’Université du Kentucky en journalisme et travaille comme journaliste multimédia à la station WHAS de Louisville.

Les 8 meilleures gagnantes de Miss USA 2021

Passons au tour de questions des huit premiers, à savoir :

• Miss Floride Ashley Ann Cariño

• Mlle Maryland Layilah Nasser

• Mlle Illinois Sydni Dion Bennett

• Miss Caroline du Sud Marley Stokes

• Miss Texas Victoria A. Hinojosa

• Miss Kentucky Elle Smith

• Miss Caroline du Nord Marley Stokes

• Miss Dakota du Nord Caitlyn Vogel

Le concours Miss USA 2021 a essayé quelque chose de nouveau, s’asseyant avec quatre femmes et posant à chacune une question. Pour commencer, l’hôte Zuri Hall s’est assis avec Miss Floride, Miss Marland, Miss Caroline du Sud et Miss Illinois.

La première question posée aux femmes concernait leurs résolutions du nouvel an. Mlle Maryland a déclaré qu’elle voulait continuer son travail avec les éclaireuses, la Caroline du Sud a plaisanté en disant qu’elle voulait s’en tenir à son régime, mais a déclaré que son véritable objectif était de continuer à aider les enfants handicapés. Miss Florida a déclaré qu’elle voulait continuer son travail avec la santé mentale.

Dans la seconde moitié du tour de questions, Miss Texas, Miss Kentucky, Miss Caroline du Nord et Miss Dakota du Nord étaient assises à la table.

Lorsque Miss Texas a été interrogée sur les changements pouvant être apportés pour accroître l’égalité raciale, elle a déclaré qu’elle travaillait avec des enfants et leur apprenait « l’importance d’être gentil et de s’accepter les uns les autres ».

Mlle Kentucky a été interrogée sur la manière dont les entreprises peuvent être plus soucieuses de l’environnement et a déclaré que la durabilité doit être abordée au niveau micro et macro.

Lorsqu’on a demandé au Dakota du Nord s’il pouvait conseiller un politicien potentiel sur une question importante pour sa génération, il a déclaré qu’il plaiderait pour « l’unité ».

Ja Rule est monté sur scène à une autre occasion avant que le gagnant du concours Miss USA 2021 ne soit annoncé.

Top 16 des gagnantes de Miss USA 2021

Les premiers candidats à être annoncés dans la compétition ont été révélés dans les quinze minutes suivant la diffusion de l’émission. Les 16 meilleures gagnantes du concours Miss USA 2021 étaient, dans l’ordre dans lequel elles ont été annoncées :

• Miss Dakota du Nord Caitlyn Vogel

• Mlle Maryland Layilah Nasser

• Miss Utah JessiKate Riley

• Mlle Nebraska Erika Etzelmiller

• Miss Caroline du Nord Madison Bryant

• Mlle Illinois Sydni Dion Bennett

• Miss Louisiane Tanya Crowe

• Miss Mississippi Bailey Mae Anderson

• Miss Tennessee Elizabeth Graham Pistole

• Miss Kentucky Elle Smith

• Miss Kansas Gracie Hunt

• Miss Floride Ashley Ann Cariño

• Mlle Virginie Christina Thompson

• Miss Caroline du Sud Marley Stokes

• Miss Texas Victoria A. Hinojosa

• Miss Dakota du Sud Caroline Pettey

Les personnes que les spectateurs pouvaient rencontrer étaient les juges. La pianiste Chloe Flower a été la première à être annoncée, suivie du styliste Tyler Hunter et de l’ancienne Miss USA Haley Kalil. L’acteur « consommé » Olivier Trevena était le prochain à être annoncé, suivi de la photographe Sophie Elgort et du mannequin Natalia Barulich.

Crystle Stewart, présidente de l’organisation Miss USA, qui fait la promotion cette année du thème « L’apparat réinventé » a également été applaudie.

Les 16 meilleurs ont continué à se produire dans le segment des maillots de bain de la compétition après une performance en direct du rappeur Ja Rule.

Après avoir commencé avec 51 femmes, le concours a été réduit à huit gagnants. Mais avant que six concurrents ne soient éliminés, les 51 concurrents initiaux sont revenus sur scène pour marcher dans le segment des tenues de soirée.

La première demi-finaliste à monter sur scène était Miss Dakota du Nord, suivie de Miss Maryland, Miss Utah, Miss Nebraska, Caroline du Nord, Miss Illinois, Miss Louisiane et Miss Mississippi.

La fermeture de la seconde moitié de la section était Miss Tennessee, Miss Kentucky, Miss Kansas, Miss Floride, Miss Virginie, Caroline du Sud, Miss Texas et le Dakota du Sud.

Miss USA 2020 Asya Branch a présenté sa couronne

Asya Branch of Mississippi a été la gagnante de Miss USA l’année dernière. Branch, 22 ans, a été la première candidate du Mississippi à remporter la couronne et la première femme noire à représenter l’État.

Avant le concours Miss USA 2021, Branch a déclaré qu’elle « aimait » faire partie de la compétition toute la semaine.

« Si la couronne tient…. 👑 J’ai adoré voir mon visage partout dans le @riverspiritcasino cette semaine, mais bientôt une nouvelle femme aura ce titre ! Qui pensez-vous que ce sera? #pageantryreimagined », a-t-il écrit sur Instagram. « Connectez-vous ce soir 29 novembre à 8 / 7c sur @fyi ou @hulu live! Vous ne voulez pas le manquer ! «

Pour organiser le concours en toute sécurité en 2020, Miss USA a adopté quelques modifications pour se conformer aux règles COVID-19, comme l’a noté Glamour.

Par exemple, les fameuses interviews ont été menées à l’avance via Zoom plutôt qu’en personne et ils portaient des masques (incrustés de strass, bien sûr) sauf lorsqu’ils se produisaient au Graceland Estate à Memphis.

