Qui est la petite amie de Federick Oldenburg ?

Telemundo Frederik Oldenburg dans les arènes d’Exatlon USA.

A 37 ans, l’animatrice de la cinquième saison de l’émission de téléréalité de Telemundo Exatlon United States, a conquis le cœur de milliers de followers. Cependant, la femme chanceuse qui détient le titre de petite amie vénézuélienne n’est pas encore connue.

Le journaliste s’est montré très réservé lorsqu’il s’agit de diffuser sa vie amoureuse, mais il a donné plusieurs indices sur ce à quoi ressemblerait la femme avec qui il aimerait passer sa vie.

« En tant que jeune homme, j’ai eu des petites amies beaucoup plus âgées », a-t-il déclaré dans une interview avec Mamas Latinas. Dans la même publication, il a révélé que son coup de coeur n’est autre que l’ancienne joueuse de tennis professionnelle russe, Maria Sharapova, 34 ans, et a confirmé qu’il aimerait bien devenir père à un moment de sa vie.

Dans ses réseaux sociaux, il a gardé un profil bas et plus que tout, il s’est consacré à la promotion du programme qu’il appelle sa plus grande réussite professionnelle dans la vie : Exatlon États-Unis. Il a également précisé qu’il aimait le sport et qu’il prenait le temps de le pratiquer au quotidien.

Heureuse nuit! Prenez un peu de temps dans la journée pour faire de l’exercice, toujours une bonne hydratation, toujours motivé, une fois que vous commencez personne ne vous arrêtera, toujours positif !!! Allons-y !!! Ils sont aimés, concentration, dévouement, âme et cœur, c’est @exatlonestadosunidos », publiait-il il y a quelques semaines, vêtu de biceps export.

Dans un autre post récent, il apparaît radieux, mais encore une fois seul. « Une photo de l’autre jour mais il est souriant, sourire du week-end, joie, bonnes vibrations vaaamo bon week-end mes chers !!! », est le texte qui accompagne le post.

Il a également précisé qu’il était fan de l’émission de téléréalité La Casa de los Famosos de Telemundo et qu’il avait déjà sa robe spéciale pour regarder le programme. « Prêt, ça ne me manque pas. Habillé et prêt à voir La Casa de Los Famosos. Suivez tout ce qui se passe dans @telemundorealities également 24 heures sur 24 sur http://www.telemundo.com c’est vamooo !!! », a-t-il écrit.

Une histoire de dépassement et de réussite

Dans une interview avec People en Español, le journaliste a raconté qu’il avait décidé d’émigrer du Venezuela en 2012, en raison de la dégradation sociale et politique du pays. Et qu’après avoir vécu en Irlande, il a décidé de venir aux États-Unis.

« Les premiers mois ont été marqués par l’anxiété, la nervosité et l’inquiétude car les rêves sont une chose et la réalité en est une autre. J’étais près de 8 mois à postuler pour des emplois, à frapper aux portes. Mais je n’ai jamais perdu la foi. Cela faisait environ 8 mois au cours desquels je me réveillais tous les jours pour vérifier mes e-mails. Il y avait encore la vieille coutume de frapper sur les chaînes de télévision. Chose que beaucoup de gens n’ont évidemment pas l’habitude de faire puisque tout est en ligne. Je me souviens que je me suis lié d’amitié avec la sécurité des chaînes de télévision pour pouvoir laisser mon CV. Et donc, petit à petit, j’ai postulé jusqu’à ce que la réponse arrive », a-t-il déclaré dans l’interview.

Selon le communicateur, sa première opportunité était à Telemundo Las Vegas, et après deux ans et demi à Las Vegas, les portes du journalisme sportif ont commencé à s’ouvrir.

Exatlon États-Unis maintenant même

Plus Exatlon France

Chargement de plus d’histoires