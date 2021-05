Qui est la petite amie de Henry Cavill, Natalie Viscuso? ⋆ 10z viral

Henry Cavill a récemment fait ses débuts avec Natalie Viscuso (Photo: ., @henrycavill, Instagram)

Henry Cavill a fait une rare déclaration sur sa vie amoureuse et les fans se demandent qui est la femme qui a laissé l’acteur de Superman si épris.

L’acteur de Man Of Steel a partagé une longue et sincère publication sur Instagram au cours du week-end aux côtés d’un selfie de lui câlinant sa petite amie Natalie Viscuso tout en exhortant les fans à cesser de spéculer sur sa vie amoureuse.

«Je suis très heureux en amour et dans la vie. Je vous serais extrêmement reconnaissant si vous étiez satisfait de moi », a écrit Henry. “ Si vous ne pouvez pas vous résoudre à être heureux avec moi, essayez au moins d’être fier et d’être la meilleure version de vous-même. ”

C’est la première fois que l’acteur aborde correctement leur relation, mais il semble qu’ils ont été frappés depuis un certain temps maintenant …

Qui est Natalie Viscuso?

Ceux qui ont regardé la série à succès de MTV My Super Sweet 16 pourraient reconnaître Natalie, car son 16e anniversaire a été présenté dans un épisode de la saison 2005.

Un synopsis de l’épisode disait: “ À 15 ans, Natalie vit maintenant dans une maison de 5 millions de dollars (3,5 millions de livres sterling) et se promène en ville dans les Bentleys et Ferraris de son père. Que pouvait-elle vouloir de plus? Que diriez-vous d’être la fille la plus populaire de l’école?

Henry et Natalie semblent se mélanger dans les mêmes cercles professionnels (Photo: @henrycavill, Instagram)

Henry et Natalie partagent beaucoup de points communs puisqu’elle est une dirigeante hollywoodienne, actuellement vice-présidente des studios de télévision chez Legendary Entertainment. Il est possible que le couple se soit réellement rencontré grâce à leur travail car la société est derrière un certain nombre de films de Henry, tels que Man Of Steel et Enola Holmes de 2013, sortis sur Netflix l’année dernière.

La famille est évidemment importante pour Natalie – sa mère, Tammie Kay Baumann, est décédée après une bataille contre le cancer en août 2017.

Natalie a rendu hommage dans un post Instagram à l’occasion du premier anniversaire de la mort de Tammie et a déclaré: “ Aujourd’hui, je choisis de me souvenir d’elle dans toute sa beauté, sa joie et son rayonnement incroyables pour lesquels elle était si aimée.

“ La dernière photo ici n’est que quelques mois avant sa mort, et pourtant, elle était toujours magnifique, positive d’esprit et brillante d’amour. Elle n’a jamais cru qu’elle mourait. Elle avait tellement faim de vie et un besoin désespéré que nous soyons ensemble, mère et fille… elle n’accepterait tout simplement pas la mort. Elle a mené la bataille la plus atroce…

«En fait, je ne peux rien imaginer de pire. Mais elle se battait à chaque pas avec son beau sourire illuminant les pièces les plus sombres. C’est la femme la plus forte que j’aie jamais connue. Aujourd’hui, c’est ce dont je me souviens. Et bien sûr, # f ** kcancer. ‘

Comment Henry Cavill a-t-il rencontré sa petite amie Natalie Viscuso?

Il est probable qu’Henry et Natalie se soient rencontrés en travaillant ensemble professionnellement, bien que les détails de la naissance de leur romance soient actuellement un mystère.

Ils ont rendu public leur relation en avril quand Henry a posté une jolie photo d’eux assis de chaque côté d’un échiquier, à côté de la légende: “ C’est moi qui ai l’air tranquillement confiant peu de temps avant que ma belle et brillante amour Natalie, me détruit aux échecs. ‘

Plus: Henry Cavill



Natalie a ajouté: ‘J’apprends juste à mon cher Henry à jouer aux échecs… ou… peut-être qu’il m’a laissé gagner?’

Quelques jours auparavant, ils ont été photographiés en train de promener le chien de Henry, Kal, à Londres. Il semble que le couple partage un amour partagé des animaux alors que Natalie partage régulièrement d’adorables clichés de son bouledogue français appelé Meat.

Vous avez une histoire?

Si vous avez une histoire, une vidéo ou des photos de célébrités, contactez l’équipe d’animation de Metro.co.uk en nous envoyant un e-mail à celebtips@metro.co.uk, en appelant le 020 3615 2145 ou en visitant notre page Soumettre des trucs que nous aimerions d’avoir de tes nouvelles.



PLUS: Henry Cavill supplie les fans d’arrêter de spéculer sur la vie personnelle: “ Je suis heureux dans l’amour et la vie ”



PLUS: Henry Cavill devient officiel d’Instagram avec sa nouvelle petite amie Natalie Viscuso: “ Mon amour magnifique et brillant ”





window.fbApi = (function () {

var fbApiInit = false; var awaitingReady = [];

var notifyQ = function () { var i = 0, l = awaitingReady.length; for (i = 0; i < l; i++) { awaitingReady[i](); } }; var ready = function (cb) { if (fbApiInit) { cb(); } else { awaitingReady.push(cb); } }; var checkLoaded = function () { return fbApiInit; }; window.fbAsyncInit = function () { FB.init({ appId: '176908729004638', xfbml: true, version: 'v2.10' }); fbApiInit = true; notifyQ(); }; return { 'ready' : ready, 'loaded' : checkLoaded }; })(); (function () { function injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement(s); js.id = id; js.async = true; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } if ('object' === typeof metro) { window.addEventListener('metro:scroll', injectFBSDK, {once: true}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once: true}); } })();