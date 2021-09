Qui est la petite amie de Yoongi, BTS ARMY a créé l’histoire en criant des paroles de Bangtan

« Yoongi’s GF » est la dernière tendance sur Twitter qui a créé un autre moment historique pour BTS ARMY ! Si vous vous demandez qui est la copine de Yoongi, lisez la suite pour savoir comment une BTS ARMY a rassemblé plus de la moitié des 100 000 auditeurs en criant les paroles de Bangtan.

Le matin du 6 septembre, BTS ARMY a trouvé un espace Twitter intitulé “bts but im screaming the lyrics”. Peu de temps après, l’espace Twitter a été converti en un mini concert BTS et TXT impromptu où les fans ont crié des paroles de BTS et TXT au lieu de les chanter. Écoutez un extrait de l’espace Twitter ci-dessous.

Qui est la petite amie de Yoongi ?

Un utilisateur de Twitter intitulé « Gf de Yoongi » (@CARROTBUNK00) a lancé un espace Twitter appelé « bts mais je crie les paroles ». Très vite, l’espace s’est avéré être une mini salle de concert BTS où les fans de Bangtan ont sauté sur diverses éditions « hurlantes » de chansons de BTS.

Un fan de BTS a déclaré: “pov: elle vous a sauvé la journée, nous ne croyons qu’à la suprématie gf de yoongi!” Un autre nouveau gf stan de Yoongi a ajouté: “J’adore voir différents fans profiter de son espace, je crois en la suprématie de gf de Yoongi!”

BTS ARMY était également ravi de recevoir une version en direct de l’édition hurlante de « Louder Than Bombs » en direct après que la piste ait été assez « ignorée » par Bangtan Boys.

Un fan a plaisanté: “BTS court dans le couloir HYBE pour dire à bang pd qu’ils doivent jouer plus fort que les bombes en direct avant que la petite amie de yoongi ne le fasse en premier!” Une deuxième ARMY a déclaré des faits en disant: “Nous avons vraiment eu la petite amie de Yoongi qui jouait plus fort que les bombes avant Yoongi lui-même!”

j’aime voir différents fans profiter de son espace, je crois en la suprématie de la petite amie de yoongi! – rhys🦖 (@hw12345123) 6 septembre 2021

bts courant dans le couloir hybe pour dire à bang pd qu’ils doivent jouer plus fort que les bombes en direct avant que le gf de yoongi ne le fasse en premier pic.twitter.com/FQMZnNk5rB – Chavi s Liz (inactif) (@SHADOWROSES_) 6 septembre 2021

nous avons vraiment eu la petite amie de yoongi qui jouait plus fort que les bombes avant yoongi lui-même – Lau ❖ ⁷ INTERDICTION D’ACHAT (@sawheetie) 6 septembre 2021

L’espace BTS ARMY crée une nouvelle histoire

L’espace Twitter qui a commencé à partir de “l’ennui” d’un fan a conduit à la création d’un nombre historique marquant un nombre record d’auditeurs de 60 000. Les fans de différents groupes de K-pop se sont joints pour profiter de la célébration unique de la K-pop. Découvrez quelques-uns des mèmes hilarants et des réponses pour la tendance ci-dessous.

Un fan a tweeté: “Je parie qu’elle est devenue l’une de celles qui resteront dans l’histoire de l’armée comme “l’armée 2021 se souvient que la petite amie de Yoongi a battu un record en faisant un espace en criant des paroles!”

Un autre tweet similaire disait : « Tout le monde ! Remercions la petite amie de Yoongi pour ce concert, elle vient de rassembler tous les fandoms et d’entrer dans l’histoire de Kpop ! Prier pour sa gorge !

Je parie qu’elle est devenue l’une de celles qui resteront dans l’histoire de l’armée comme “l’armée 2021 se souvient que la petite amie de Yoongi a battu un record en faisant un espace en criant des paroles” – Taesnuwhat⁷ (@purpledtk) 6 septembre 2021

Toutes les personnes! Remercions la petite amie de Yoongi pour ce concert, elle vient de rassembler tous les fandoms et d’entrer dans l’histoire de Kpop ! Prier pour sa gorge😭😭 — bulle💌 (@_madamoiselleny) 6 septembre 2021

Pendant ce temps, BTS est entré dans le prestigieux Temple de la renommée du Livre des records Guinness 2022 grâce à ses 23 réalisations record. Vérifiez où obtenir le LIVRE DES RECORDS DU MONDE GUINNESS BTS ici.

