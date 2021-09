Qui est la plus grande légende Harry Kane ou Ian Wright ? Et qui remportera le titre plus tôt ? Les verdicts de Gabby Agbonlahor avant la confrontation entre Arsenal et Tottenham

Le dernier épisode du match de rancune dans le nord de Londres entre Arsenal et Tottenham est ici avec trois points et des droits de vantardise locaux en jeu.

Les Spurs ont terminé au-dessus d’Arsenal au cours des cinq dernières saisons, une course que les Gunners voudront terminer cette saison.

Battre leurs rivaux sur la Seven Sisters Road serait un énorme pas en avant pour eux, en particulier avec l’équipe de Nuno Espirito Santo en chute libre.

Gabby nous donne son verdict sur les deux grands clubs du nord de Londres

Être en tête de la ligue après trois matchs cette saison, c’est comme il y a des éons. La forme de la ligue a été lamentable, avec trois défaites consécutives à zéro et Harry Kane n’est clairement pas satisfait de la vie à Tottenham.

Avant le coup d’envoi de l’heure du déjeuner, Gabby Agbonlahor a répondu aux questions clés sur les anciens ennemis, de qui sera le titre le plus tôt, qui est la plus grande légende, Kane ou Ian Wright et plus encore.

