Qui est la reine de cœur dans la saison 6 de « The Masked Singer » ?

Le groupe B a officiellement établi la norme sur The Masked Singer. Le groupe, qui comprenait entre autres Queen of Hearts, Mallard, Cupcake, Banana Split et Dalmation, regorge de talent. L’un des favoris est la reine de cœur. Alors, qui est-ce ? Faites défiler pour apprendre tout ce que nous savons sur le chanteur. (Les fans peuvent regarder toute l’action sur The Masked Singer en direct grâce à un essai gratuit de FuboTV pour les nouveaux abonnés si vous ne voulez pas manquer un moment).

Saison 6, Épisode 8 – « Rendre grâce »

La reine de cœur a partagé qu’elle a appris à apprécier les mots. Elle a dit, alors qu’elle griffonnait dans son journal, que la presse n’a pas toujours été « gentille » avec elle. La reine de cœur a été critiquée pour ce qu’elle a dit et les choses qu’elle portait. Ils ont également partagé certains des mots utilisés pour la décrire, notamment « stupide », « simpliste », « potelé » et « sans talent ». La reine de cœur a réussi à tracer son propre chemin malgré la négativité. Alors qu’elle était aidée à descendre les escaliers par un homme tenant un chapeau de cow-boy, il semblait y avoir une icône de Big Ben en arrière-plan. Elle a ensuite accepté une note qui disait : « Avec amour ».

Queen of Hearts a dit qu’elle voulait se « mettre au défi » et elle l’a fait en mettant en valeur sa voix incroyable tout en chantant « River » de Bishop Briggs. Son indice « Turkey Drop » du mot « home » a donné aux juges quelques idées sur son identité. McCarthy a pensé à Kacey Musgraves, qui a une chanson intitulée « My House ». Thicke a emprunté une voie différente en suggérant Jessica Simpson. Scherzinger se sentait confiant pour deviner Jewel. Le chanteur masqué a donné aux fans à la maison un indice supplémentaire sur la reine de cœur, mettant en vedette ce qui semblait être un corbeau noir.

Saison 6, Épisode 5 – « Date Night »

La reine de cœur a déclaré, en regardant un vase rempli de fleurs roses à côté d’un stylo plume rose, que lorsqu’il s’agit de sa vie amoureuse, elle a » aimé et perdu « . Mais cela ne l’a pas empêchée de remonter à cheval. La reine de cœur leur a alors suggéré d’en faire un profil de rencontre. On pouvait la voir parcourir des visages célèbres sur l’application de rencontres de The Masked Singer, qui comprenait Dwayne « The Rock » Johnson, un joker, un surfeur de canapé, un sour breadboy, un homme nommé Austin Tatious et un fly guy.

La reine de cœur a fait quelque chose de nouveau pour sa performance, choisissant de chanter une chanson en français. Elle a interprété « La Vie en Rose » d’Edith Piaf. Après leur performance, Robin Thicke a déclaré qu’il s’agissait de l’une des meilleures performances vocales de l’histoire de Masked Singer. Ken Jeong a pensé que cela pourrait être la fille d’Alec Baldwin, Ireland Baldwin, tandis que Thicke a suggéré Ashley Judd. Nicole Scherzinger a pensé qu’il pourrait s’agir de Lady Gaga ou de Miley Cyrus.

Saison 6, Épisode 3 – « Première du Groupe B »

La reine de cœur s’est pavanée lorsqu’elle est apparue sur scène, et son paquet d’indices avait tout autant de piquant. Les juges ont rapidement compris le fort accent méridional de la reine de cœur alors qu’elle partageait son histoire. Alors qu’une horloge sonnait 22 heures, elle a accepté une concoction de ce qui semblait être le Tin Man tout droit sorti du Magicien d’Oz. Elle a ensuite été transportée dans un échiquier grandeur nature où elle a dû naviguer dans la scène fantomatique. Chose intéressante, il y avait aussi une photo encadrée de l’acteur Hilary Swank avec « BFF » dessus.

La reine de cœur a ensuite interprété une belle interprétation de « Born This Way » de Lady Gaga. Après sa performance, l’animateur Nick Cannon a demandé pourquoi elle avait choisi d’être la reine de cœur, à laquelle elle a expliqué qu’elle voulait être un « mégaphone de cœur » au milieu du bruit du monde en ce moment. Les suppositions des juges étaient générales, Nicole Scherzinger suggérant Britney Spears, Jenny McCarthy devinant Fergie et Ken Jeong pensant à Renee Zellweger.

