Qui est la reine de cœur dans la saison 6 de « The Masked Singer » ?

Le groupe B est officiellement entré en scène sur The Masked Singer. Le groupe, qui comprend Queen of Hearts, Mallard, Cupcake, Banana Split et Dalmation. The Dalmation a été éliminé à la fin de l’épisode du 29 septembre (les fans peuvent regarder toute l’action sur The Masked Singer en direct grâce à un essai gratuit de FuboTV pour les nouveaux abonnés si vous ne voulez pas manquer un moment). Étant donné que l’identité des concurrents restants reste naturellement un mystère, vous vous demandez peut-être qui ils sont derrière les masques. En particulier, qui est la reine de cœur ?

Saison 6, Épisode 3 – « Première du Groupe B »

La reine de cœur s’est pavanée lorsqu’elle est apparue sur scène, et son paquet d’indices avait tout autant de piquant. Les juges ont rapidement compris le fort accent méridional de la reine de cœur alors qu’elle partageait son histoire. Alors qu’une horloge sonnait 22 heures, elle a accepté une concoction de ce qui semblait être le Tin Man tout droit sorti du Magicien d’Oz. Elle a ensuite été transportée dans un échiquier grandeur nature où elle a dû naviguer dans la scène fantomatique. Chose intéressante, il y avait aussi une photo encadrée de l’acteur Hilary Swank avec « BFF » dessus.

La reine de cœur a ensuite interprété une belle interprétation de « Born This Way » de Lady Gaga. Après sa performance, l’animateur Nick Cannon a demandé pourquoi elle avait choisi d’être la reine de cœur, à laquelle elle a expliqué qu’elle voulait être un « mégaphone de cœur » au milieu du bruit du monde en ce moment. Les suppositions des juges étaient générales, avec Nicole Scherzinger suggérant Britney Spears, Jenny McCarthy devinant Fergie et Ken Jeong pensant à Renee Zellweger.

