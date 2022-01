Qui est la salope chaude du mois de décembre ?

C’est la bataille finale de la salope chaude du mois de 2021, et celle-ci est exempte d’humains et de membres du règne animal. Le thème est donc : salopes chaudes inanimées ! Cependant, je suis à peu près sûr que le Taco Bell Enchirtio prend vie dans vos entrailles et que les lumières de Noël de Bob Dylan sont pleinement vivantes avec l’opulence des vacances. Mais tu sais ce que je veux dire. Comme toujours, les trois premiers finalistes de HSOTM ont obtenu le plus de likes sur Facebook, et le quatrième a été choisi par moi. Vos choix pour la dernière salope chaude du mois de 2021 sont :

Le Taco Bell Enchirito, le bébé détruisant les intestins d’une enchilada et d’un burrito que Taco Bell offre de temps en temps depuis les années 1970. Mais les fans d’Enchritio peuvent le commander sur le menu de certains Taco Bells. Donc, vous êtes une garce extra chic si vous vous rendez dans un service au volant Taco Bell et dites : « Pourquoi oui, garçon, j’aimerais commander hors du menu, s’il vous plaît. » Shampooing Clairol Short & Impertinent, le shampoing que Clairol a fabriqué dans les années 1970 et qui était EXCLUSIVEMENT pour les personnes ayant un dos court et impertinent. Donc, ce n’était pas pour les personnes avec des cheveux comme Gwyneth Paltrow puisque c’était un shampooing court et impertinent, pas un shampooing long et terne ! Le brownie en pot de 850 livres, le brownie en pot de la taille d’un Godzilla fabriqué par une entreprise de marijuana et rempli de 20 000 mg de THC. Si la pandémie et les vacances ont augmenté votre tolérance à la bonne merde, vous regardez peut-être ce brownie comme : « Juste 20 000 ? J’aurais besoin d’en prendre deux au cas où. Les lumières de Noël de Bob Dylan, l’exposition annuelle de Noël de pur éblouissement à l’extérieur du complexe Malibu de Bob Dylan. C’est l’éclairage de vacances parfait pour ceux d’entre nous qui ne se soucient pas de Noël et qui se soucient également de Noël en même temps. C’est le « je ne veux pas dépenser de l’énergie pour emballer ce cadeau, alors je vais simplement le jeter dans un vieux sac-cadeau et l’appeler un jour » d’expositions lumineuses des Fêtes.

Le HSOTM gagnant sera couronné le lundi 10 janvier, et c’est à ce moment-là que nous commencerons le premier tour des demi-finales de la Hot Slut de 2021. Alors reposez votre doigt votant vers le haut !

