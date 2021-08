Qui est la salope chaude du mois de juillet ? 10z viral

Ce raton laveur lui couvre les yeux cette fois parce qu’il ne peut évidemment pas croire qu’il se trouve face à un trésor culinaire, une paire de brioches à la cannelle étonnamment éblouissantes et une déesse de la danse ! Ou ce raton laveur lui couvre les yeux parce qu’il est gêné que je l’aie entraîné dans cette merde stupide. Quoi qu’il en soit, il est temps de voter pour la septième salope chaude du mois de 2021. Les premiers finalistes ont reçu le plus d’amour des gens (c’est-à-dire le plus de likes sur Facebook), et le quatrième a été choisi par moi. Vos choix pour juillet sont :

Crème glacée au macaroni et au fromage Kraft de Van Leeuwen, la crème glacée française fantaisie à saveur de macaroni au fromage Kraft du fabricant de crème glacée Van Leeuwen, basé à Brooklyn. Il est actuellement épuisé. Donc, je suppose que cela signifie que je dois faire le mien en utilisant des sachets de fromage en poudre Kraft et de la crème glacée à la vanille générique, et oui, je dirai « oooh la la », tout en le faisant pour lui donner cette saveur française raffinée.

Le raton laveur embarrassé, le raton laveur de Dalton, en Géorgie, qui s’est retrouvé piégé dans une maison où il est entré par effraction et a dû être secouru par les pompiers. Et les pompiers ont décidé de prendre une photo du criminel duveteux, qui a jeté sa patte sur son visage en disant : « Pas de photos, s’il vous plaît ! » Je sais, et je partage encore une fois sa photo et son histoire embarrassantes. RIP à mes poubelles parce que ce raton laveur va envoyer ses parents du sud de la Californie pour les détruire comme un acte de vengeance !

Les seins à paillettes de cannelle d’Elena Lenina, la paire ultra glamour de chichis aux brioches à la cannelle qui a fait saliver de faim et de jalousie tout le monde à Cannes lorsque la reine de la mode cannoise a foulé le tapis rouge. Et normalement, dire que quelque chose ressemble à de la merde n’est pas un compliment, mais dans ce cas, ces décorations de poitrine ressemblent en quelque sorte à un emoji des crottes dorées de Liberace, qui est le plus haut des compliments !

Cristóbal Leyva, la vraie dame de la danse de TikTok qui est une ballerine de boîte à musique qui prend vie (mais beaucoup plus gracieuse) et prouve une fois de plus que ce monde n’est pas un endroit juste puisqu’elle devrait être celle qui joue dans les films au lieu de cet autre TikToker !

Le vote est ci-dessous. Le HSOTM de juillet sera couronné dans une semaine le 18 août.

Photos: Van Leeuwen, service d’incendie de la ville de Dalton, Wenn.com, TikTok