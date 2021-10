Qui est la sœur aînée de Brian Laundrie, Cassie Luycx ?

Cassie Luycx, 31 ans, a fait profil bas suite à la disparition et au décès de Gabby Petito, qui aurait été sa future belle-sœur, et lors de la chasse à l’homme pour son jeune frère, Brian Laundrie, 23 ans, qui est maintenant un fugitif recherché pour fraude présumée par carte de débit et personne d’intérêt dans la mort de Petito.

Vendredi, une nouvelle attention s’est portée sur Luycx après que l’avocat de sa famille, Steven Bertolino, a révélé que le frère aîné avait vu Laundrie dans un terrain de camping le 6 septembre avec leurs parents, ainsi que le 1er septembre, lorsqu’il est rentré chez lui à North Port sans Petito. .

“Les forces de l’ordre sont bien au courant de ces dates”, a déclaré Bertolino à Fox News vendredi. “Toute communication antérieure de Cassie qui ne reflète pas ces dates est simplement une différence entre une réponse à une question mal interprétée par Cassie ou mal posée par le demandeur.”

Cassie Luycx est le seul membre de la famille de Brian Laundrie à parler publiquement depuis la mort et la disparition de Gabby Petito. (ABC Nouvelles)

Luycx est le seul membre de la famille immédiate de Laundrie à avoir parlé publiquement de la disparition de Petito, déclarant à ABC News le 17 septembre que la chose la plus étrange dans la situation est qu’elle n’a pas “été capable de parler à [Brian].”

“J’aimerais pouvoir lui parler”, a déclaré Luycx au média. “Je sais que c’est parce que les avocats leur conseillent de ne rien dire.”

Petito et Laundrie se sont rendus chez Luycx la veille du départ du couple pour leur voyage à travers le pays en juin.

“De toute évidence, ma famille et moi voulons que Gabby soit retrouvé sain et sauf”, a-t-elle déclaré à ABC News le 17 septembre, deux jours avant que les restes de Petito ne soient retrouvés dans le Wyoming. “Elle est comme une sœur et mes enfants l’aiment, et tout ce que je veux, c’est qu’elle rentre à la maison saine et sauve et ce ne soit qu’un gros malentendu.”

Laundrie et Petito ont envoyé les cartes postales de la famille de Luycx pendant leur voyage sur la route et se sont enregistrés avec des SMS occasionnels et FaceTimes, selon des captures d’écran publiées sur Twitter par un journaliste de WABC.

“Ahh oh mon dieu, je n’arrive pas à croire que l’école a déjà commencé !!! Haha j’ai vu ton post sur Instagram ! Tellement mignon !! Envoyez-moi la photo des garçons pour montrer à Brian !! Lol et j’adore leurs sacs à dos aussi !!” Petito l’a dit à Luycx par SMS le 10 août, l’une des dernières fois où les deux ont communiqué.

“Nous sommes dans les arches en ce moment donc nous n’avons pas (sic) le meilleur WiFi, mais nous vous avons envoyé du courrier.”

Après que les restes de Petito ont été retrouvés dans la forêt nationale de Bridger-Teton, dans le Wyoming, le 19 septembre, Luycx a publié une déclaration avec ses condoléances.

“En ce moment, mon mari et moi souhaitons exprimer nos condoléances et nos prières à la famille Petito”, a-t-elle déclaré dans un communiqué le 20 septembre, selon WPBF. “Gabby a eu une influence amusante et affectueuse sur” les garçons “comme elle les appelait toujours. Nous chérirons tout le temps passé avec elle.”

Les restes de Gabby Petito ont été retrouvés dans le Wyoming le 19 septembre, environ trois semaines après sa disparition. (Steve Petito)

Luycx est originaire de Bayport sur Long Island, la même ville où Laundrie est allée au lycée. Elle vit maintenant avec son mari, James “Jimmy” Luycx, 32 ans, à Lakewood Ranch, à environ 40 milles au nord de North Port.

Le couple s’est marié en décembre 2015 lors d’une cérémonie au cours de laquelle Laundrie a servi de témoin, selon les archives du comté de Sarasota.

Son mari est originaire du Guatemala et le couple vivait à West Grove, en Pennsylvanie, avant la Floride.

Le couple n’a pas répondu aux multiples demandes de commentaires de Fox News.

Audrey Conklin de Fox News a contribué à ce rapport.