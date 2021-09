Qui est la starlette de Man City, Cole Palmer ? Un joueur de 19 ans qui a marqué contre Wycombe en Coupe Carabao après que Pep Guardiola a qualifié le jeune de “joueur exceptionnel”

in

Pep Guardiola a été récompensé pour avoir donné une opportunité à plusieurs jeunes lors de leur victoire 6-1 en Carabao Cup contre les Wycombe Wanderers.

Cole Palmer, qui a déjà une riche expérience pour City, a été le plus gros récipiendaire en marquant le sixième du club mardi soir.

Guardiola a décrit la starlette de Man City Palmer comme un “joueur exceptionnel”

Mais qui est le super-sous Palmer ? Nous jetons un coup d’œil à l’un des jeunes joueurs les plus talentueux de Man City en ce moment.

Cole Palmer : Profil

Né à Wythenhshawe, Manchester le 6 mai 2002, il est avec City depuis le début de sa carrière.

Il a commencé avec les Citizens au niveau des moins de 8 ans avant de progresser dans l’académie jusqu’à devenir capitaine des U18 lors de la saison 2019/20, où il a joué un rôle central en menant l’équipe à la gloire de la ligue et de la coupe.

Palmer a marqué 15 fois et aidé cinq fois lorsque City a été sacré champion des moins de 18 ans.

Il a également marqué un doublé lors d’une victoire 6-0 contre Stoke City en finale de la Coupe de la Premier League U18 la même saison.

Palmer célèbre son deuxième but en finale de la Coupe de la Premier League U18 contre Stoke

Plus tard dans la saison, il a été invité à s’entraîner avec l’équipe première et est sur le point d’entrer dans la mêlée depuis.

L’adolescent a été vu sur le banc à quatre reprises lors de la campagne 2020/21.

Palmer a finalement fait ses débuts en équipe première lors du match de quatrième tour de la Coupe Carabao contre Burnley le 30 septembre 2020.

Palmer a déjà eu une chance de gagner de l’argent cette saison, avec plus de 70 minutes jouées lors de la défaite du Community Shield contre Leicester City en août.

Palmer a remplacé Gundogan le 21 août pour ses débuts contre Norwich City

Ses débuts en Premier League ont eu lieu le mois dernier contre Norwich, où il est apparu comme remplaçant à la 70e minute.

Au niveau international, Palmer a obtenu sa première convocation dans l’équipe anglaise des moins d’une semaine après ses débuts en championnat.

Il a marqué lors de leur victoire 2-0 contre le Kosovo lors du match de qualification pour l’Euro.

Cole Palmer a déjà connu du succès pour l’Angleterre

Il a également reçu le prix du joueur du match pour son premier Cole Palmer : Position

Palmer a la capacité de jouer à la fois comme milieu de terrain offensif et comme attaquant.

Il suit les traces de joueurs comme Liam Delap, Tommy Doyle et Taylor Harwood-Bellis comme un autre nom à sortir de la configuration de l’académie.

Le site Web du club le décrit comme un joueur « doué techniquement » qui a été utilisé à de nombreuses reprises en attaque et « possède une technique exceptionnelle et un sens aigu du but ».

Palmer est naturellement gaucher et peut souvent être vu dans les espaces entre le milieu de terrain et la défense et peut passer devant l’opposition.

Palmer célèbre le troisième but de City contre Manchester United lors d’un match de Premier League 2 Cole Palmer : Qu’est-ce qui a été dit ?

Lorsqu’on lui a demandé quels jeunes joueurs pourraient aider son équipe blessée à frapper, Guardiola a déclaré: “Nous avons Cole Palmer qui sera un joueur exceptionnel.”

Après ses débuts, le patron a déclaré : « Il a commencé un peu timide. C’est normal, mais au fil du match, c’est un jeune garçon incroyable.

« Il s’entraîne avec nous depuis deux mois, nous a montré beaucoup de choses et est un nouveau venu ici. Il a de bonnes perspectives et un bel avenir dans ce club. C’est un gars humble, il travaille beaucoup, avec nos contre-attaques il était tellement intuitif pour nous aider à courir et c’est un gars qui finit incroyablement comme Phil [Foden].

« Il a sa chance de marquer, mais ses débuts dans la compétition à l’extérieur contre une équipe de Premier League seront bons pour son avenir. Encore une fois, merci beaucoup à l’académie et à tous ceux qui ont travaillé pour sécuriser tous ces jeunes joueurs il y a des années, car ce que j’obtiens en tant que premier manager de l’équipe, c’est ce pour quoi l’académie a travaillé. Nous sommes tellement ravis pour eux.

Palmer a même été sur le banc pour de gros matchs en Ligue des champions Cole Palmer : Que nous réserve l’avenir ?

Palmer devrait avoir plus d’opportunités dans l’équipe de City à l’avenir, y compris la possibilité d’être remplacé dans des matchs énormes en Europe.

Le club souhaite clairement continuer à explorer où il peut s’intégrer dans l’équipe en tant qu’option d’attaque au milieu de terrain.

Le joueur de 19 ans a déjà remplacé le vainqueur de la Coupe du monde Ilkay Gundogan cette saison et peut sûrement s’attendre à quelques départs supplémentaires cette saison alors que City fait face à un emploi du temps chargé.