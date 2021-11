Qui est la vraie Ghislaine Maxwell : facilitateur ou pion d’Epstein ?

Ghislaine Maxwell a passé la première moitié de sa vie avec son père, un milliardaire en haillons qui a pillé les fonds de pension de ses entreprises et est décédé mystérieusement. Elle a passé la seconde avec un autre magnat, Jeffrey Epstein, qui s’est suicidé alors qu’il était accusé d’avoir abusé sexuellement d’adolescents.

Après une vie de scandale et de luxe, le prochain acte de Maxwell sera décidé par un procès américain.

À partir de lundi, les procureurs de New York soutiendront que Maxwell, 59 ans, a encouragé les crimes d’Epstein avec des filles aussi jeunes que 14 ans. Une question clé pour les jurés : Maxwell était-il un pion involontaire des manipulations d’Epstein ou un opportuniste averti ?

Ian Maxwell a déclaré à l’Associated Press que sa sœur « paye un lourd tribut, un prix du sang » à un système judiciaire déterminé à tenir quelqu’un pour responsable des crimes d’Epstein.

DOSSIER – Dans cette photo d’archive du 2 septembre 2000, la mondaine britannique Ghislaine Maxwell, conduite par le prince britannique Andrew, quitte le mariage d’une ancienne petite amie du prince, Aurelia Cecil, à l’église paroissiale de St Michael à Compton Chamberlayne près de Salisbury, en Angleterre . après une vie à la fois scandaleuse et luxueuse, le prochain acte de Maxwell sera décidé par un procès américain. (Chris Ison/PA via AP, fichier)

Ghislaine Maxwell, 59 ans, a grandi dans un manoir anglais de 51 chambres où les fêtes mondaines étaient ponctuées de trompettes et de feux d’artifice. Les images de la BBC de l’époque montrent Ghislaine enfant avec une assiette de nourriture de la taille d’un enfant, apprenant à devenir un maître des réseaux.

Son père, né Jan Ludvik Hoch, est né de parents yiddishophones dans ce qui est aujourd’hui le sud-ouest de l’Ukraine. Échappant à l’Holocauste, il a finalement rejoint l’armée britannique et s’est transformé en Robert Maxwell.

Maxwell s’est appuyé sur ses relations militaires pour fonder un empire de l’édition qui a finalement inclus le tabloïd britannique The Daily Mirror, le New York Daily News et l’éditeur de livres Macmillan. Il s’est marié, a engendré neuf enfants, a été élu deux fois au Parlement et a acquis une réputation de comportement grossier et intimidant.

Ghislaine était la plus jeune de Maxwell, née le jour de Noël 1961. Son frère Michael, 15 ans, a été gravement endommagé au cerveau dans un accident de voiture quelques jours plus tard. Sa mère, Elisabeth Maxwell, a écrit dans ses mémoires que leur petite fille avait été négligée en conséquence : A l’âge de 3 ans, Ghislaine a déclaré : « Maman, j’existe !

« J’étais dévastée », a écrit Elisabeth Maxwell. « Et à partir de ce jour, nous avons tous fait de gros efforts avec elle, nous en occupant tellement qu’elle est devenue gâtée, le seul de mes enfants dont je puisse vraiment dire cela. »

Sur cette photo non datée fournie par la famille Maxwell, Ghislaine Maxwell, au centre en bas, pose pour une photo avec des frères et sœurs, de gauche à droite : Anne, Kevin, Isabel, Christine, Philip et Ian. Après une vie à la fois scandaleuse et luxueuse, le prochain acte de Maxwell sera décidé par un procès américain. À partir de lundi, les procureurs de New York soutiendront que même alors qu’elle sirotait des cocktails avec des gens comme le prince Andrew, Bill Clinton et Donald Trump, Maxwell, 59 ans, encourageait secrètement les crimes d’Epstein avec des filles aussi jeunes que 14 ans. (Avec l’aimable autorisation du Maxwell Famille via AP)

Pendant son séjour à l’Université d’Oxford, Ghislaine Maxwell a commencé à nouer des contacts de haut niveau. Après avoir obtenu son diplôme, elle a travaillé pour son père et, en 1991, est devenue son émissaire aux États-Unis après avoir acheté le Daily News au milieu des efforts pour rivaliser avec son collègue magnat des médias Rupert Murdoch.

Plus tard cette année-là, Robert Maxwell est tombé de son yacht – le Lady Ghislaine – et s’est noyé dans ce que certains considéraient comme un accident et d’autres comme un suicide. Les investisseurs découvriraient que sa richesse était une illusion : il avait détourné des centaines de millions de livres des fonds de pension pour soutenir son empire.

Peu de temps après sa mort, Ghislaine Maxwell a été photographiée assise à côté d’Epstein lors d’un mémorial.

Ian Maxwell a déclaré que sa relation avec Epstein s’était développée après que la famille lui eut conseillé de rester aux États-Unis parce que le nom de Maxwell était entaché au Royaume-Uni. Elle a dû nouer de nouvelles amitiés à New York, a-t-il déclaré.

L’un d’eux était avec Epstein, un ancien enseignant qui a construit sa fortune grâce à ses propres contacts puissants.

« Mon père était un homme puissant – vous savez, un mâle dominant, vraiment. Et quand vous avez ce genre d’expérience, nous tous, tous les frères et sœurs ont dû faire face à cela », a déclaré Ian Maxwell. « Ghislaine n’a pas fait exception. Mais clairement pour dire ensuite: » Eh bien, vous savez, il meurt, puis elle passe au prochain homme riche. » Je n’achète tout simplement pas ça. »

DOSSIER – Audrey Strauss, avocate américaine par intérim pour le district sud de New York, pointe du doigt une photo de Jeffrey Epstein et Ghislaine Maxwell lors d’une conférence de presse à New York, le 2 juillet 2020. Maxwell a passé la première moitié de sa vie avec son père , un milliardaire de fortune qui a pillé les fonds de pension de ses entreprises avant de mourir d’une mort mystérieuse. Elle a passé la seconde avec un autre magnat, Jeffrey Epstein, décédé alors qu’il était accusé d’avoir abusé sexuellement d’adolescentes. Maintenant, après une vie à la fois scandaleuse et luxueuse, le prochain acte de Maxwell sera décidé par un procès américain. (AP Photo/John Minchillo, dossier)

Dans un témoignage sous serment pour une affaire civile antérieure, Ghislaine Maxwell a reconnu qu’elle était sortie avec Epstein, mais a déclaré qu’elle était plus tard devenue son employée, chargée de tâches telles que l’embauche de personnel pour ses six maisons.

« Une très petite partie de mon travail consistait à trouver des massothérapeutes professionnels adultes pour Jeffrey », a déclaré Maxwell lors d’une déposition en 2016. « En ce qui me concerne, tous ceux qui sont venus chez lui étaient des professionnels adultes. »

Mais en 2005, Epstein a été arrêté à Palm Beach, en Floride, accusé d’avoir engagé plusieurs filles mineures pour commettre des actes sexuels. Il a plaidé coupable à une accusation de recrutement d’une personne de moins de 18 ans à des fins de prostitution et a purgé 13 mois de prison.

Des années de litige civil ont suivi, au cours desquelles des femmes ont accusé Epstein et Maxwell d’abus sexuels. Les procureurs de New York ont ​​inculpé Epstein de trafic sexuel en 2019, mais il s’est suicidé en prison avant son procès.

L’acte d’accusation contre Maxwell est basé sur les accusations de quatre femmes qui disent les avoir recrutées pour donner des massages à Epstein qui ont évolué vers des abus sexuels. Maxwell a parfois participé aux rencontres sexuelles et a été impliqué dans le paiement d’au moins un accusateur, selon les procureurs.

DOSSIER — Ghislaine Maxwell, fondatrice du projet TerraMar, assiste à une conférence de presse sur la question des océans dans les objectifs de développement durable, au siège des Nations Unies, le 25 juin 2013. Maxwell a passé la première moitié de sa vie avec son père, un chiffon- milliardaire riche qui a pillé les fonds de pension de ses entreprises avant de mourir d’une mort mystérieuse. Elle a passé la seconde avec un autre magnat, Jeffrey Epstein, décédé alors qu’il était accusé d’avoir abusé sexuellement d’adolescentes. Maintenant, après une vie à la fois scandaleuse et luxueuse, le prochain acte de Maxwell sera décidé par un procès américain. (Photo des Nations Unies/Rick Bajornas via AP, File)

Annie Farmer allègue qu’elle avait 16 ans lorsqu’elle a été amenée à visiter le ranch d’Epstein au Nouveau-Mexique sous prétexte d’assister à un faux événement pour les étudiants à l’université. Elle a dit que Maxwell avait essayé de la toiletter en l’emmenant au cinéma et en faisant du shopping, et en lui donnant un massage non sollicité pendant que l’adolescent était seins nus.

L’AP n’identifie pas les personnes qui disent avoir été victimes d’abus sexuels à moins qu’elles ne se manifestent publiquement. Bien qu’elle ne soit pas identifiée dans les documents judiciaires, Farmer a décrit ses expériences à ABC et au New York Times. Lorsque Maxwell a demandé une libération sous caution, Farmer a demandé au juge de refuser, la qualifiant de « psychopathe ».

La juge de district américaine Alison J. Nathan a refusé à plusieurs reprises la libération sous caution de Maxwell, la laissant isolée dans une petite cellule équipée de toilettes et d’un lit en béton.

Les procureurs ont déclaré que Maxwell s’était cachée après le suicide d’Epstein, emménageant dans une maison fermée du New Hampshire – avec un mari que ses avocats ont refusé d’identifier publiquement – ​​et enveloppant son téléphone portable dans du papier d’aluminium pour éviter le piratage.

Maxwell est restée pour la plupart silencieuse sur les allégations d’Epstein, mais dans une déposition de 2016, elle a déclaré qu’elle avait appris les accusations « comme tout le monde, comme le reste du monde, lorsqu’elles ont été annoncées dans les journaux ».

Elle a dit qu’elle n’avait jamais vu Epstein se faire masser par des personnes de moins de 18 ans et que personne ne s’était jamais plaint à elle qu’Epstein exigeait des relations sexuelles.

Avec Epstein parti et aucun enregistrement apparent d’incidents présumés, un jury décidera bientôt qui il croit.