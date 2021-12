Qui est l’artiste le plus streamé sur Spotify en 2021 ?

Crédit photo : David Pupaza

Spotify a dévoilé sa campagne Wrapped 2021, nous donnant un aperçu de l’artiste le plus diffusé sur Spotify cette année.

Avec plus de 9,1 milliards de streams cette année, le rappeur portoricain Bad Bunny prend la première place. Bad Bunny a réussi à devancer certains titans de l’industrie musicale comme Taylor Swift, BTS, Drake et Justin Bieber en 2021 pour revendiquer ce titre.

Artiste le plus écouté sur Spotify – 2021Bad BunnyTaylor SwiftBTSDrakeJustin BieberChansons les plus écoutés sur Spotify – 2021Olivia Rodrigo | « Permis de conduire » Lil Nas X | « Montero (Call Me By Your Name) » The Kid Laroi avec Justin Bieber | “Séjour”Olivia Rodrigo | « Bon 4 U » Dua Lipa ft. DaBaby | « Lévitation » des albums les plus diffusés sur Spotify – 2021Olivia Rodrigo | SourDua Lipa | Future NostalgieJustin Bieber | le juge Ed Sheeran | = Chat Doja | Planet HerPodcasts les plus populaires sur Spotify – 2021The Joe Rogan ExperienceAppelez son papaCrime JunkieTED Talks DailyThe DailyLes artistes les plus diffusés sur Spotify aux États-UnisTaylor SwiftJuice WRLDKanye WestBad BunnyLes chansons les plus diffusées aux États-UnisOlivia Rodrigo | « Permis de conduire »Olivia Rodrigo | « Bon 4 U »Doja Cat ft. SZA | Animaux de verre « Kiss Me More » | « Vagues de chaleur » Dua Lipa ft. DaBaby | « Lévitation » Les podcasts les plus populaires aux États-UnisThe Joe Rogan ExperienceCrime JunkieAppelez son papaThe DailyNPR News Now

Il y avait également des tendances notables en matière de streaming musical sur Spotify en 2021. La nostalgie a joué un rôle énorme dans les habitudes d’écoute musicale de certaines personnes pour 2021. En fait, certains albums sortis il y a plus de 20 ans ont connu un nouveau succès en streaming cette année. Les albums Throwback sont définis comme étant sortis il y a plus de 20 ans.

Meilleurs albums en streaming sur Spotify

Fleetwood Mac | Rumeurs

Nirvana | peu importe

Parc Linkin | Théorie hybride

Guns N’ Roses | Appetit pour la destruction

Les Beatles | Les Beatles

Meilleures chansons de retour en streaming sur Spotify

Fleetwood Mac | « Rêves »

Reine | « Rhapsodie bohémienne »

Coldplay | « Jaune »

Nirvana | « Sent comme de l’alcool d’ados »

La Police | « Chaque bouffée que tu respires »

Les tendances TikTok ont ​​vraiment aidé à remettre certains de ces classiques sur le devant de la scène en 2021. Spotify dit qu’il y a eu plus de 187 000 listes de lecture « chantant de mer » créées sur son service en 2021 – inspirées par une autre tendance TikTok.