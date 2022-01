Qui est l’artiste numéro 1 sur Spotify ? – C’est compliqué

Crédit photo : Sumeet B

Qui est l’artiste numéro 1 sur Spotify ? La réponse pourrait te surprendre.

L’artiste le plus populaire sur Spotify dans cette situation est défini comme celui qui a le plus d’auditeurs par mois. Les données utilisées sont dérivées de Chart Data, qui garde un œil attentif sur la vitesse à laquelle les chansons montent et descendent dans les charts de Spotify.

L’artiste numéro 1 sur Spotify

Justin Bieber est l’artiste numéro un sur Spotify, avec 92 millions d’auditeurs. Il éclipse facilement la compétition, les cinq artistes suivants étant assis dix millions de moins que cela.

Justin Bieber | 94 millions d’auditeursEd Sheeran | 84,7 millions d’auditeursAriana Grande | 78,9 millions d’auditeursLe weekend | 78,6 millions d’auditeursDua Lipa | 68 millions d’auditeursElton John | 65,8 millions d’auditeursJeu froid | 63,8 millions d’auditeursAdèle | 61,6 millions d’auditeursTaylor Swift | 59,2 millions d’auditeursChat Doja | 56,8 millions d’auditeurs

Cela complète le top dix des artistes les plus écoutés sur Spotify. Justin Bieber a sorti son sixième album studio, Justice, cette année avec les singles « Holy », « Lonely », « Anyone », « Hold On », « Ghost » et « Peaches ». Bieber a également figuré sur un certain nombre d’autres morceaux cette année, notamment « Don’t Go » de Skrillex, le morceau de Juice WRLD « Wandered to LA » et sa collaboration avec The Kid LAROI, « Stay ».

Justin Bieber est l’artiste numéro 1 sur Spotify grâce à ses auditeurs mensuels en croissance rapide.

Bieber a battu un record Spotify en août 2021 avec 83,3 millions d’écoutes en août. C’est la première fois que de tels chiffres sont atteints par un artiste au cours de la même période. Le record était auparavant détenu par Ariana Grande, qui a récolté 82 millions de streams en un seul mois.

Bien que Bieber ait le plus d’auditeurs mensuels, Bad Bunny a remporté la plus grande année de streaming pour tous les artistes de l’histoire de Spotify, avec 10,1 milliards de streams en 2021.

Les seules artistes féminines de l’histoire de Spotify avec au moins 20 milliards de flux sur tous les crédits sont Ariana Grande, Rihanna, Taylor Swift, Nicki Minaj et Billie Eilish. De cette liste, seules Ariana Grande et Taylor Swift figurent parmi les auditeurs les plus mensuels de la liste Spotify.