Qui est l’athlète le plus âgé de Team USA à Tokyo ?

Chez For The Win, nous aimons répondre à vos questions lorsque vous en avez, et c’est une question à laquelle vous vous demandez peut-être la réponse : qui est l’athlète le plus âgé concourant pour les États-Unis ?

Non, ce n’est pas Sue Bird, 40 ans, qui dirige l’équipe féminine de basket-ball. Ce n’est pas Carli Lloyd, la légendaire footballeuse de 39 ans.

La réponse à cette question triviale ? Ce serait Phillip Dutton.

Dutton a 57 ans et est équestre. Il a remporté des médailles d’or en concours complet par équipes en 1996 et 2000, et a remporté une médaille de bronze individuelle à Rio en 2016 et fera sa septième – oui, septième ! — Apparition aux Jeux olympiques.

Voilà. Nous verrons s’il peut remporter une autre médaille à Tokyo.

Voir chaque conception de médaille olympique datant des Jeux de 2000

Voir 11 photos