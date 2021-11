Saul Allvarez il prend une pause après sa victoire choquante contre Caleb Plant le week-end dernier. Par KO, au onzième round de combat, Le Mexicain de 31 ans a unifié les ceintures super-moyennes et a confirmé qu’il est le meilleur livre pour livre aujourd’hui, même s’il est loin de se détendre face à ce qui s’en vient.

Avec son KO de Plant, Canelo a unifié les ceintures super moyennes.

Bien que Canelo lui-même ait informé qu’il se reposerait au moins jusqu’en janvier 2022, date à laquelle il s’assiéra pour planifier les étapes à suivre avec son entraîneur et bras droit, Eddy Reynoso, le monde de la boxe commence à se demander quel autre combattant peut affronter le natif de Guadalajara, qui a célébré son triomphe contre Plant avec une couronne de roi sur la tête.

QUI SERA LE PROCHAIN ​​RIVAL DE CANELO ÁLVAREZ ?



Parmi ses options, lvarez a la chance de défendre son règne au poids pour lequel il concourait (168 livres) ou de monter et de rivaliser avec les poids lourds légers (175), ce qui ouvre la possibilité de lutter contre un Russe menaçant. boxeur. Il s’agit d’Artur Beterbiev, invaincu en 16 combats et détenteur des ceintures de la Fédération internationale de boxe (IBF) et de la Confédération mondiale de boxe (WBC) dans cette catégorie.

Canelo Alvarez a demandé s’il serait fou de proposer un combat pour lui contre Artur Beterbiev à l’avenir : « Non, pas fou. J’adore l’idée. J’aime les défis. » pic.twitter.com/g3JduHVFos – Michael Benson (@MichaelBensonn) 3 novembre 2021

« Ce serait un combat très bienvenu pour nous. Beterbiev fait une défense obligatoire en décembre et sera prêt à faire tout ce qu’il veut faire. Ce serait un énorme défi. », a commenté le président de la WBC, Mauricio Sulaimán, en dialogue avec Sky Sports.

Nommant le boxeur de 36 ans comme prochain rival de Canelo, le leader a conclu : « Beterbiev est invaincu et c’est un grand puncheur. Ce serait une énorme menace pour l’héritage de Canelo. Mais Canelo veut continuer de plus en plus loin, alors voyons. »

Le Mexicain a à peine passé quelques jours après son récent succès contre Caleb Plant et, comme il l’a exprimé lors de la conférence de presse d’après-combat, il fera une pause jusqu’à l’année prochaine, mais ils veulent déjà le revoir boxer… Beterbiev sera-t-il celui qui menace sa suprématie actuelle ?

Beterbiev pourrait-il détrôner Canelo ?

